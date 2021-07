Atento al control del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de los precandidatos, la presentación de las adhesiones y la declaración jurada personal, la Junta Electoral del Frente de Todos informó una considerable cantidad de nóminas seccionales que no cumplen con las pautas para competir en las PASO del 12 de septiembre.

Las cuestiones observadas tienen que ver con que “muchas listas no tienen adhesiones suficientes en los términos establecidos en el artículo 5 de la ley 14.086; otras tienen precandidatos que no cumplen con los requisitos de edad y residencia para el cargo que se postulan; o siendo candidatos a consejeros escolares son de nacionalidad extranjeros; o no cumplen con la cuota o secuencia de género establecidas en la ley 14.086 y su decreto reglamentario.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la ley 14.086 corresponde proceder a la observación de las listas.

Quinta sección

Ayacucho – Nicolas Luizzi

Ayacucho – Walter Bellocq

General Lavalle – Laura Itatí Caballero

General Madariaga – Carlos Federico Zotta

General Pueyrredón – Rodolfo Adrián “Manino” Idiart

Lezama – María del Rosario Borges Nazareth

Monte – Susana Soledad Peralta

Necochea – Marcelo Alejandro Ordoqui