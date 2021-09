La candidata a Concejal del FIT-U Dolores, María Noelia Ibáñez, envió un parte de prensa, en el que hace un balance de las PASO en nuestra ciudad.

“Con el 1,61 % de los votos (256 votos) el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad continúa el camino hacia noviembre, sorteando las enormes dificultades que supuso en la ciudad la existencia de ocho listas, el clientelismo de los partidos mayoritarios, y la intencionalidad mediática que a nivel país intentó colocar a la derecha más rancia de Avanza Libertad y compañía como una alternativa “antisistema” cuando son todo lo contrario: defienden un Estado autoritario, se paran contra los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales, etc. para reforzar un sistema capitalista que está descomposición.

La campaña enteramente a pulmón, a la que sumaron trabajadores y juventud que se fueron acercando luego de las elecciones de 2019, fue una muestra del importantísimo crecimiento de la izquierda en todo el país que de ninguna manera se resume a una elección porque la aspiración de un partido de trabajadores no pasa exclusivamente por los guarismos electorales sino por seguir sumando militantes, trabajadores desocupados y ocupados, jubilados, mujeres, juventudes, diversidades que encuentra efectivamente en nuestro espacio el único canal por donde centralizar sus demandas. El Frente de Izquierda es el único que expresa un programa de salida a la crisis desde los intereses del pueblo trabajador, mientras el Frente de Todos que busca disputarle espacio al oficialismo local de Juntos, más la lista que logró un tercer lugar (el espacio de Randazzzo) son expresiones que llevan en sus programas una agenda a favor de los capitalistas en detrimento de los trabajadores.

«La fiebre de sumar a todos»

A través de posteos de algunos medios locales y titulares que expresan el deseo del principal candidato del Frente de Todos, Víctor Casanovas reaparece el llamamiento a «sumar y juntarse todos para «sacar a Etchevarren». El mencionado candidato explícitamente llamó a las fuerzas que participaremos en las elecciones de noviembre a juntarse para ganarle al intendente actual. Por un lado son declaraciones confusas dado que estas elecciones son legislativas y no se eligen por lo tanto, intendentes. Por otro lado sube la fiebre peligrosa de atarse a cualquier carro para llegar al poder., es decir, desplazar al gobierno de turno que hace años maneja los destinos de los dolorenses para cambiar de poder pero sin un claro programa de enfrentamiento político al espacio gobernante.

Desde el Partido Obrero Dolores hemos denunciado a través de nuestras redes, las notas en Prensa Obrera y cada vez que nos hacen una entrevista, todas las problemáticas por la que atraviesa nuestra ciudad, colocando también la importancia que tiene en esto las decisiones del gobierno municipal y la connivencia de la oposición que está sentada en las bancas del Concejo Deliberante.

Para nosotros, desde el socialismo y agrupados con trabajadores, jubilados, juventud, mujeres no sólo militantes de nuestro espacio sino independientes que se fueron acercando, el eje de lucha no es juntarse hacer cualquier alianza desconociendo el programa político que nos guía, sino precisamente colocar ese programa al servicio de los trabajadores, los desocupados, la clase media empobrecida o ajustada tras décadas y décadas de gobiernos ajustadores. La única alternativa que se levanta contra los que quieren seguir de fiesta gracias a arruinar las condiciones de vida del mayor porcentaje de la población, el único frente que se une para luchar en favor de los intereses de los trabajadores y no para acumular riqueza gracias al Estado o al poder, es el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad.

Por esto es que no podemos ver con entusiasmo ninguna idea de juntarse desesperadamente para «sacar a alguien». Si hay algo que sacar es a un régimen de privilegios y explotación, representado hoy por los partidos llamados mayoritarios que gobiernan en todos los ámbitos, más los partidos de la burguesía que responden a los mismos lineamientos.

Vamos a noviembre a seguir sumando y consolidando la izquierda que ya tiene un lugar en Dolores por todas las reivindicaciones en el ámbito del trabajo, salud, medioambiente, educación, derechos de las mujeres y las diversidades y todos las áreas sobre las que venimos desarrollando un programa político”, finaliza el mismo.