En la conferencia de prensa que brindó en nuestra ciudad Florencio Randazzo, candidato a Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires por el espacio “Vamos con Vos”, estuvo acompañado por quien será su acompañante inmediata en la lista, la dirigente de la UIA Carolina Castro.

Compartieron la mesa su anfitrión y representante en Dolores, el Dr. Alfredo Meckievi, junto a los tres primeros integrantes de la lista a nivel local, Leonardo Rondi, Valeria Marasco y Oscar Ortiz.

Randazzo, que venia de sumar como tercero en su lista al dolorense y ex intendente de Mar del Plata, Gustavo Pulti, dejó precisiones sobre varios temas claves que hoy publicamos:

Seguridad

“Es una prioridad, una de esas cuestiones que se han perdido como responsabilidades del Estado. La inseguridad ha avanzado producto de varias cuestiones, fundamentalmente la pobreza. No quiere decir que la pobreza sea sinónimo de delincuencia; si lo es la desigualdad, los conflictos sociales. Ciudades como esta, como Dolores, o Chivilvoy, de donde vengo yo, eran ciudades donde se vivía tranquilo, y sin embargo hemos perdido esa tranquilidad. Creo que hay una conjunción de cosas. Primero hemos perdido una fuerza policial que sea suficientemente capacitada y preparada para combatir el delito. En este sentido fue importante el avance de la Policía Comunal, pero hace falta que este mucho más capacitada y preparad, no que sea una medida coyuntural de política electoral. Que en la realidad la responsabilidad funcional sea del intendente municipal, con un control de la ciudadanía que inclusive con la elección de los comisarios a través de los Concejos Deliberantes y la representación de la sociedad civil. En una conjunción de cosas donde también tienen que funcionar la Justicia, el Servicio Penitenciario, para que quien esta privado del derecho a la libertar, salga y esté en condiciones de volver a reinsertarse en la sociedad. Pero básicamente tiene que aplicarse la Ley. Acá no hay ni justicia de derecha ni de izquierda, se tiene que aplicar la Ley. Argentina debe recuperar el respeto a la Ley, tiene que salir del estado permanente de anomia en el cual estamos”.

El campo

“Es un sector absolutamente dinámico de la Argentina, y tiene una conjunción de cosas que son realmente destacables. Por un lado el desarrollo que tuvo en los últimos años y que le permite competir en cualquier lugar del mundo. Es uno de los sectores productivos que tiene competitividad y productividad, y me parece que el gobierno debería considerarlo un aliado estratégico. El campo en realidad genera divisas, enorme cantidad de divisas, y genera trabajo en el interior, no tanto como la industria seguramente, pero genera gran cantidad de trabajo. El gran desafío seria entonces que a lo que produce el campo podamos industrializarlo en parte. Por ejemplo el maíz. Argentina produce 50 millones de toneladas y exporta el 70%. Esas toneladas las exporta a 125 dólares. Si las transformáramos en carne de pollo por ejemplo, significaría 1500 dólares la tonelada, y si fuera carne de cerdo, 2500 mil dólares la tonelada. Y eso es posible, sobre todo en los pueblos del interior”.

La grieta

“Nos ha hecho un enorme daño. Con diferentes discursos nos ha llevado al mismo lugar, donde la Argentina tiene algunos datos que deberían avergonzarnos, como un 52% de pobreza en el Gran Buenos Aires, 7 de cada 10 pibes son pobres, el 52% de los trabajadores está en la informalidad, los servicios públicos son pésimos, lo mismo que la salud y la educación. Se viven niveles de inseguridad alarmantes, y más cuando terminamos acostumbrándonos, y pareciera que eso es normal. No hay ninguna política destinada al desarrollo, la idea de un Estado que promueva el desarrollo, que es la única manera de salir del estancamiento en el que estamos, en un pais que no crece en los últimos 10 años. Votar a las dos fuerzas políticas mayoritarias es de alguna forma consolidar este proceso de fracaso al que han llevado a la Argentina”.

Educación

“En los últimos años hemos visto un proceso de deterioro paulatino de la educación pública, que es de alguna manera el mejor legado que le podemos dejar a los pibes, la enseñanza, la posibilidad de que a partir del conocimiento tengan igualdad de oportunidades. Es un sistema educativo que también debe reinventarse, que está pensado para el siglo pasado, con la tiza, el pizarrón, cuando los pibes hoy tienen otro desafío, otro tipo de enseñanza, la conectividad que es tan importante. Y esto se ha acentuado sin lugar a dudas, a partir de esta pandemia que estamos viviendo”.

Deuda

“La Argentina tuvo varios periodos de renegociación de deuda, uno en el 93’, otra en 2005, otra en 2010 y esta última. Lo que falta en Argentina es confianza. En los últimos 10 años no se pagó nunca la deuda, no es que es una condición que no nos permite crecer, es una excusa. Ojala no estuviéramos endeudados, pero el problema no es la deuda sino que somos nosotros, como generamos confianza, certeza. Termina el proceso de renegociación de la deuda hace menos de tres meses, y hoy la tasa de interés que paga el pais por endeudarse es de 16 puntos por encima de las tasas que paga el mundo, y eso encarece la posibilidad de cualquier inversión. Tenemos que ir a una macroeconomía estable, que dé certidumbre, certezas, y la seguridad de que vamos a ir en procesos de normalización de la Argentina”.