Ayer a las 17:30 horas en la Confitería del Plaza Hotel, el dirigente del Frente “Vamos con Vos”, que encabezará la lista de diputados en la provincia, acompañado por la dirigente de la UIA Carolina Castro y el vecinalista Gustavo Pulti, estuvo en Dolores junto al Dr. Alfredo Meckievi e integrantes de la lista a nivel local.

La presentación de lista que responde al Dr. Meckievi dentro del espacio de Randazzo en Dolores estará encabezada por Leonardo Rondi y Valeria Marasco, quienes junto a Oscar Ortiz estuvieron también acompañando a Randazzo, Castro y Meckievi en la conferencia de prensa. La presentación oficial será este sábado.

Entre otras cosas, Florencio Randazzo habló de lo siguiente:

“Carolina tiene una similitud con Leonardo y Valeria. Leonardo, además de ser un héroe de Malvinas, ha triunfado en su profesión. Viniendo de un pueblo del interior terminó dirigiendo una de las obras más importantes en Europa. Valeria también viene de la actividad privada. Es parte del proceso que nosotros estamos iniciando, que es integrar la industria con diferentes sectores de la sociedad civil, que tengan como único objetivo resolver los problemas que tiene la sociedad. Nosotros creemos que hay que hablar muy poco del pasado. Todo el mundo sabe cómo le ha ido a la Argentina en los últimos años.

(…) Queremos debatir sobre el presente y fundamentalmente sobre el futuro, sobre los temas que hoy afrontan la gran mayoría de los argentinos, en materia de servicios públicos que presta el Estado. En eso que fue tan significativo en la Argentina, que tiene que ver con la calidad educativa, que se fue perdiendo con el paso de los años. Sin indicar quien es el responsable, sino ver como lo solucionamos. Por eso creemos que poner sobre el debate el no paro de los docentes en las escuelas. No es una posición en contra de los docentes, al contrario, es a favor de que los docentes, sin duda muchas veces mal pagos, puedan recuperar ese poder adquisitivo pero que la moneda de ajuste no sean los chicos. Porque en los últimos años estamos viendo un proceso de deterioro paulatino sobre la educación pública.

(…) Sobre la pandemia tenemos una posición muy respetuosa. No queremos hacer un Boca/River de este tema y mucho menos sacar rédito político de una situación que es muy triste para más de cien mil argentinos que han perdido un familiar, un amigo, un conocido. Así que lo único que le pedimos al gobierno nacional es que vacune, que vacune y que vacune, que ese es el camino de la solución de este tema.

(…) Sobre el trabajo estamos convencidos – y a eso responde la integración de Carolina – que la Argentina va a salir definitivamente de la pobreza si somos capaces de crecer y generar trabajo. No hay ninguna otra forma de salir en la situación que está la Argentina. Más allá de que debe salir de esta enfermedad endémica que tiene que es la inflación, que no nos permite proyectarnos, acceder a un crédito, ni tener precios de referencia. Nos hace un daño muy importante cuando vemos que casi todos los países de la región han resuelto esta cuestión casi todos. Para que después haya posibilidad de ahorro, de inversión, y se genere capital humano. Por eso planteamos una Ley de Inclusión de Movilización Laboral, para discutir que aquellos que están en el 51% de informalidad puedan tener un trabajo digno, aportes previsionales, servicio social acorde a sus necesidades”.

La palabra de Leonardo Rondi

El dolorense incursiona por primera vez en la política, y lo consultamos sobre su motivación para decidirse, y sobre todo su vinculación con la realidad local:

“(…) Regresé a Dolores. Todos saben que siempre he dicho que Dolores es mi lugar, a pesar de haber vivido casi 30 años en el exterior. Y veo la ciudad, no digo mal pero tampoco la veo bien. Mi ojo clínico para la infraestructura me dice muchas cosas. Entonces me dije que algo podría hacer en el orden local estando acá. En elecciones anteriores cuando estaba Lavagna me llamaron, me acerqué, acerqué empresarios, había grupos para hacer algo y yo siempre me ofrecí para colaborar en todo lo que sea mi especialidad. Pero las cosas no han salido, no se han dado por uno u otro motivo, por la polarización, como explicaba Florencio.

(…) Quiero ejecutar, no podemos seguir hablando, esperando. Las cosas siguen empeorando y sufre la ciudadanía, el pueblo. No tengo una definición de derecha, izquierda, no me vengan con nada de eso. Para mí son todos argentinos y son compatriotas. Tengo un sentimiento muy profundo de mi país. Y por lo que me tocó vivir no puedo aceptar estar pasivo en esta decadencia. Esa es la verdadera participación.