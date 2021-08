La Senadora provincial por Juntos por el Cambio en la Quinta Sección Electoral, Flavia Delmonte, va por su reelección en el cargo por la lista de Facundo Manes, integrando dicho sector interno de “Juntos” con miras a la elección PASO de septiembre.

Con ella dialogamos sobre el panorama y los temas centrales que marcan las próximas elecciones en la provincia y el país, quien refiriéndose a la elección PASO seccional decía: “estamos frente a una de las elecciones más trascendentes de los últimos 30 años. Porque aunque sea legislativa, no deja de ser importante. Es una elección donde se pone en juego más la mitad del Poder Legislativo, y por supuesto nuestra Sección no queda fuera de este panorama, por eso que estamos trabajando para generar con nuestra mejor nómina de hombres y mujeres la mejor opción para que en la Quinta Sección electoral puedan elegir con total seguridad.

– ¿Cuáles cree que son las prioridades en la provincia?

En primer lugar sin dudas es trabajar y generar la verdadera calidad educativa que nuestros chicos merecen, ya que con escuelas cerradas y en muchos casos con una presencialidad atenuada, es hoy un objetivo primordial de pensar. En segundo lugar, es trabajar por el sector productivo de nuestra Provincia, que es uno de los grandes generadores de fuente de empleo. La situación del sector productivo, es muy crítica y preocupante. Ha sido uno de los sectores más afectados de esta pandemia que lamentablemente nos toca transitar. Desde el legislativo hemos trabajado en varios proyectos para oxigenar al sector, claros ejemplos son la emergencia económica, productiva, tarifaria y financiera de las PYMES, también la Emergencia en materia turística, que se convirtieron en ley gracias al trabajo y el consenso que se generó en la Legislatura.

– ¿El arribo de Manes fortalece al radicalismo?

La decisión de Facundo Manes de trabajar por un país mejor aceptando ser candidato en esta elección, generó puertas adentro del Radicalismo una esperanza, una inyección de fortaleza. Hablando con los correligionarios de la Sección me contaron algo que me quedó muy marcado y con lo cual coincido plenamente, cuando me decían que en los Comités de los pueblos del interior se respiran los aires de ilusión y de esperanza del `83.

– ¿La sorprendió la decisión de María Eugenia Vidal de no competir en la provincia?

En cierto aspecto sí, pero soy muy respetuosa de cada decisión que se toma, es una decisión muy personal que deberá tener sus motivos valiosos. María Eugenia trabajó muchísimo por mejorar nuestra Provincia, y eso es algo que siempre se va a reconocer.

– En el marco de la pandemia ¿cree que como oposición han actuado con responsabilidad?

Desde el minuto cero pusimos a disposición toda nuestra fuerza de trabajo para generar las herramientas necesarias para poder paliar la crisis, que en un primer momento fue sanitaria pero que rápidamente se volvió también económica y financiera. Desde el Legislativo hemos presentado infinidad de iniciativas, muchas de ellas gracias al trabajo mancomunado y al consenso han llegado a convertirse en Ley como una herramienta más para ayudar a nuestros vecinos bonaerenses.

– ¿Qué la impulsa a su actividad política? ¿Cuáles son sus metas?

Desde muy chica milito en el Radicalismo, siempre convencida que la militancia y la política son las únicas herramientas que tenemos para transformar cualquier realidad social. Y esa siempre fue y será mi meta, transformar realidades, todos merecemos la oportunidad de vivir en un País, en una Provincia o en un Municipio mejor, sin desigualdades sociales.

– ¿Qué piensa de los logros del colectivo femenino y de género?

Desde la lucha feminista hemos logrado muchas cosas, podemos decir que gracias a la lucha de miles y miles de mujeres, hoy la Argentina es un país más justo. Pero por supuesto que aún falta, cuando vemos la noticia de cada femicidio nos duele y nos interpela a seguir luchando día a día, Cuando miramos las estadísticas que nos dicen que desde aquel primer “Ni Un Menos”, desde aquel primer grito poderoso que tuvo lugar el 3 de Junio de 2015 a la actualidad se han comedido más de 1717 femicidios, nos hace pensar y darnos cuenta que la lucha contra la violencia machista aún no ha terminado.

– Por último, ¿qué cree que priorizarán los votantes en esta elección?

En primer lugar la economía, que por supuesto es lo primero en impactar en cada hogar familiar. Hoy vemos que una familia tipo necesita para cubrir una canasta básica familiar casi $. 65.000, lo que hace que miles y miles de familias hoy estén consideradas por debajo de la línea de pobreza. Otro punto que considero va priorizar el electorado es la educación, sin dudas la lucha de tantos padres por la presencialidad que aún no se ha logrado que sea plena, va a ser un punto fundamental a tener en cuenta a la hora de emitir el voto. Y por supuesto el mal manejo que hubo y que sigue estando presente de esta pandemia, sobre todo del plan de vacunación, no podemos olvidarnos de los casos de vacunados vip que por más que desde el Gobierno se esfuercen por negarlo, sabemos que lamentable pasó. Hoy en la Argentina tenemos el terrible y angustiante número de más de cien mil muertos por COVID, son cien mil familias que perdieron a un ser querido, son cien mil víctimas que murieron porque el Estado no llegó a tiempo.