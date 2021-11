1947-25 de noviembre-2021

Viejo y querido Ferro, Club de mis amores. Testigo de nuestras vidas. Viejo amigo que escuchaste cada uno de nuestros sueños. Compañero de las curdas, cómplice de mil macanas. Podría cerrar los ojos y recorrer cada uno de tus rincones y recordar a cada paso a viejos amigos. Recordar muchas personas que fueron parte de mi vida y de la tuya.

Se me eriza la piel, se me inundan los ojos, cuando mi pensamiento me lleva de cuerpo y alma a los años donde en tu cantina estaban aquellos amigos que hoy ya no están. Veo a mi padre, a los amigos de mi padre, a los amigos de mis amigos, me veo yo.

Parece mentira pero los años pasan. Parece mentira pero es verdad, y hoy estoy acá como en aquella oportunidad que crucé esa puerta de la mano de mi viejo. Tus paredes son el envoltorio de la más linda infancia, son el envoltorio que nos dieron aquellos que levantaron cimientos aquel 25 de noviembre de 1947. Vale decir que no fue solo un club el que se construyó, sino que nos regalaron un segundo hogar a cada uno de nosotros. Hoy me surgen sonrisas y penas. Me amarro a los recuerdos que jamás me van a abandonar, en aquella pared tenes dibujado el rostro de Lalo Napolitano, de Achaval de Monroy, de Julio Pepe, de Víctor Díaz, mira la de Trapito Casco , la del Cabezón Heriberto Castillo. Padres y creadores tuyo. Mirá en ésta otra estamos nosotros los vagos del futbol, ja ja. Los que con mucho orgullo defendimos tus colores. Ahí están eternizados los campeones del 52, los del 54,58,59, 65 por supuesto estamos nosotros, los invictos del 67, con Cachana Yori, Martin Arrospide, Aguiar, Gorrión Abdala, Bedacarraz, José Parodi, Adolfo Galay el Hueso Franco, Hugo Basualdo y el Ruso Vidal ,D:T: Lalo Napolitano, mira que foto esta de los Supercampeones del 76,77, 78 y 79. el equipo sensación que ganó todo con Roberto Navarro, E. Falcon, Quevedo, Roberto Plescia, Cuevas, el ratón Moreni, Duillo Luna, Carlos Gazpio, Pacho Gigena, Cachito Speroni, Chocota Iturrez, Perilla Pérez, Miguel Castillo, Caqui Maldonado, Tatita Ridau y el Ruso Vidal.

Yo sé que me faltan muchísimos nombres que hicieron grande a Ferro, pero haciendo esta mención los involucro a todos: Adolfo Gallo Galay, en poco días más se cumple un nuevo aniversario de su partida. Con los años he aprendido que nada muere, no se mueren los sentimientos, las ideas, los recuerdos, tampoco muere la presencia y a esto me lo has demostrado vos. Yo sé que estas en cada rincón del Club, en la cancha que lleva tu nombre, en aquellos sueños, por eso querido Gallo jamás se te olvida en tu amado Ferro.

Ferro fue campeón de campeones en 1959 con González, Remoli, Duilio Macchi, Barthes, Gorrión Traverso y el Vasco Morete, González, del Giudice, Tono Fiat, Adolfo Galay y Casco, esta final se jugó en Ayacucho. Como les decía Ferro fue campeón en el 52, 54, 58, 59, 65, 67 y 1976, 77, 78, y 79 . En bochas fue campeón olímpico en 1982, con Oscar Maldonado, Santos Calandron, Raúl Cellillo y el Pato Alfredo Castillo quien fue campeón individual.

Así simplemente con esta apretada síntesis y como socio vitalicio quiero saludar a mi querido Ferro a toda la masa societaria y a los que luchan a diario en momentos tan difíciles para mantener vigente a nuestra institución en estos gloriosos 74 años de vida. SALUD FERRO.

Santiago H. Gelmini – Socio Vitalicio