Personal de la Dirección de Emergencias del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, encabezados por su titular, el señor Fernando Mantelli, realizó este viernes capacitaciones sobre la técnica RCP (Reanimación Cardiopulmonar) con internos de la Unidad Penal 6 de Dolores.

Posteriormente tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y preguntarle sobre la experiencia. Mantelli decía: “terminamos de hacer recién varias capacitaciones en RCP (Reanimación Cardiopulmonar) y diferentes maniobras de prácticas de primeros auxilios, para los chicos del penal, para los internos. Esto surge a partir de un dialogo que mantuvimos con el Diputado Nacional Ramiro Gutiérrez, viendo si esa actividad la podíamos hacer en Dolores. Lo novedoso fue que a él se le ocurrió que se podría hacer en la Unidad Penal 6. Me conecta con Emilio Lupo, el Director, elaboramos un proyecto junto con el equipo técnico de la Dirección, él lo elevo a las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense, se aprobó y hoy se realizó. Realmente ha sido una experiencia muy interesante. Muy buena predisposición de todo el equipo del Servicio Penitenciario, pero también es de destacar como se engancharon los internos. Vimos a distintas poblaciones, primero de seguridad intermedia, después de media y después de máxima. La capacitación se realizó en dos momentos diferentes, los internos se engancharon, hacían preguntas.

– ¿Cómo estuvo integrado el equipo que usted encabezó?

Fuimos con un equipo interdisciplinario, un abogado penalista, dos psicólogas, equipo de ayuda, y la Licenciada en Seguridad e Higiene, Gabriela Frutman, que fue la que llevó adelante el taller, mientras el resto éramos grupo de apoyo. Utilizamos dispositivo de filminas, sonido. A partir de eso se establecieron muñecos donde hicimos la diferenciación, de cuándo le ocurre a un adulto, cuando le ocurre a un niño o a un bebe, las diferentes técnicas. También hubo un mensaje claro de que esto no es absolutamente abarcativo, sino una base para generar nivel de conciencia y a partir de ahí sepan lo que hay que hacer. Lo miramos desde una mirada comunitaria, entendiendo que no son efectores de salud sino los primeros respondedores ante una situación disruptiva, como puede ser que se atragante un chico en la garganta o una persona con un paro cardiorrespiratorio en la calle, o llevada esa situación al penal que le ocurra a un interno, que hasta que se establecen todos los dispositivos y llega el médico, en ese tiempo precioso, que la persona si es que sobrevive, no sufra deficiencias. Buscar la sobrevida.

– Trabajar sobre esos primeros minutos…

Exacto. Primero una base teórica, no aburrida, mínima como para justificar la práctica, que no es que uno hace una maniobra sobre el pecho de una persona porque sí. Dar mínimos fundamentos sin entrar en una clase de anatomía o de fisiología con respecto de la bomba cardiaca. Para nosotros también fue una primera experiencia. La Licenciada Frutman viene haciendo esto en su actividad privada y como voluntaria, además de hacerlo dentro del Ministerio, pero esta fue la primera vez que lo hicimos en ámbito carcelario. No es que fue diferente, a pesar de ser diferente el contexto. Las respuestas fueron las que corresponden, vinimos emocionados por cómo los internos se comprometían. Después que terminaba la parte práctica, donde cada interno que quería la hacía, había muchas preguntas y repreguntas. Le sumamos un dispositivo de simulacro del DEA, que son los desfibriladores.

– ¿Desfibriladores automáticos?

Los automáticos y los semiautomáticos. Llevamos un semiautomático de prueba, que no genera la descarga, la simula, es todo real menos la descarga. Se ejecutaba sobre los muñecos y les mostrábamos como el mismo equipo iba tomando los “pulsos” del muñeco, como si fuera una persona real. También practicamos la maniobra de Heimlich.

– ¿De qué se trata?

Es una técnica que es hacia adentro y hacia arriba para desobstruir, generalmente a niños, que les ocurre que se atragantan a veces por estar jugando con diferentes cosas. Fue una jornada muy gratificante como experiencia. Obviamente Emilio Lupo es una persona totalmente abierta, tuvimos oportunidad de recorrer distintas partes del penal viendo las actividades de los internos. Se nota que hay una apertura hacia la sociedad, la capacitación, muy interesante. Para nosotros y para el Servicio Penitenciario era una prueba piloto, porque se habían hecho capacitaciones al personal de seguridad pero no a los internos. Ahora se tiene la posibilidad que a esta prueba piloto pueda replicarse dentro del sistema carcelario, y nos hemos ofrecido no solo para venir dentro de un tiempo si lo requieren, sino para hacerlo también dentro de otra unidad del sistema de la provincia.

– ¿La Dirección a su cargo que otra actividad realiza?

La Dirección Nacional de Emergencia está dentro de la Secretaria de Articulación de Política Social, donde está el Sec. Gustavo Aguilera, y nuestro ministro es Juan “Juanchi” Zabaleta. Capacitación como la de hoy la veníamos haciendo en comedores, sociedades de fomento, pero nunca en un penal. También la Dirección trabaja en políticas alimentarias con la comunidad o diferentes agrupaciones a nivel nacional, y solemos establecer convenios con municipios y provincias para la concreción de compra de parte de ellos de chapas, colchones, y comida. Hemos trabajado con muchos municipios a nivel nacional, dentro de la pandemia, estableciendo convenios económicos para que los municipios y también provincias puedan comprar alimentos y recursos de emergencia.

– ¿Ustedes solo capacitan o realizan acciones directas ante emergencias?

Cuando hubo acá (en Dolores) una inundación por una gran lluvia estuvimos (enero de 2020), me acuerdo que teníamos el agua debajo de la rodilla, hicimos una recorrida y relevamientos con trabajadoras sociales. En la dirección hay un Área de Asistencia Critica y otra que es Coordinación del Trabajo Social. Cuando hay situaciones así, un grupo de trabajadores y trabajadoras sociales que hacen una intervención técnica como para poder evaluar el nivel de daño y desde el Ministerio u otros ministerios poder asistir. Obviamente están primero los municipios, las provincias, pero nosotros tenemos equipos de apoyo para colaborar cuando somos requeridos.

– Volviendo al tema RCP. Mucha gente toma estas capacitaciones como “un curso más”. ¿Qué se le puede decir?

El mensaje es involucrarse. No hay que ser médico, enfermero o hacer algún tipo de especialización para poder abordar a una persona. Si hay que conocer cierto grado de técnica, y siempre hay información disponible. Está Defensa Civil, Bomberos y muchas ONG’s que se dedican a capacitar. No hay que hacer un curso en Harvard especializado, sino tener predisposición. Entender que los primero 10 minutos son los esenciales, que cada minuto que va demorándose la ayuda hay mayor riesgo de mortalidad o de secuelas por falta de oxigenación del cerebro. Cuando a uno se le detiene el corazón o existe una situación que hace que el corazón quede desregulado o sin funcionamiento, el primer órgano que empieza a sufrir la falta de irrigación sanguínea es el cerebro, porque no tiene oxigeno que lo alimente. A medida que transcurre el tiempo, y estamos hablando de los 10 primeros minutos, empieza a haber un deterioro. Hay que entender que por más que uno tenga la suerte de que eso ocurra cerca de una dependencia hospitalaria, los minutos cuentan como si fuera oro.

– ¿De allí surge la importancia de tener conocimientos de la técnica?

Si uno tiene mínimamente un conocimiento puede intervenir con masaje cardiaco mientras previamente quien está auxiliando o un tercero llama a un servicio de emergencias. Uno en ese ínterin puede con este tipo de masaje mantener con vida o estimular a la persona. Uno lo piensa siempre que pasa en la calle y lo ve, puede pasar en cualquier lugar y puede una persona sufrir muerte súbita. Más que desesperarse hay que tratar de ordenar la escena, no caer en pánico, entendiendo que lo único que hacemos es no perder tiempo. Sé que es fácil decirlo, y cuando es un ser querido que le está pasando suele anularse la conciencia. Por eso la técnica, la práctica, por eso vinimos con muñecos, para simular por un ratito lo que es hacer ese tipo de masajes sobre el pecho de una persona. Parece poco, pero al menos ya hoy un montón de personas tuvieron un mínimo contacto. También el mensaje es “no se queden con esto”, incluso los que estamos con esto cada tanto tenemos que revisar los protocolos y volver a practicar, ya que con los años ha cambiado. También el Covid hizo que ya no se utilice casi para nivel comunitario la respiración boca a boca, ya que los resultados son prácticamente iguales con el masaje cardiaco. Nos ha quedado también desde la cultura popular, de las películas, la idea de cada tanto hacer respiración boca a boca. Haciendo el masaje cardiaco sobre el esternón, eso ayuda, hacerlo en forma sostenida, más o menos 100 a 120 pulsaciones por minuto en un adulto.

– Es decir imitar la cantidad de latidos del corazón.

Si, entre 100 y 120 y más o menos con unos 3 centímetros de presión. Influye la característica de la persona, no es lo mismo alguien obeso que otro con extrema delgadez. Se trata de simular el bombeo que debería estar haciendo el corazón. Como eso no ocurre porque ha sido interrumpido, el masaje lo que hace es emularlo. Esa pequeña maniobra puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un ser querido o de un ser que cruzamos en la calle. No importa si lo conocemos o no, es un acto de amor, un acto altruista, tratar de ayudar a alguien en una situación donde no hay tiempo. Hablamos de minutos.

– ¿Por lo importante que resulta ante una emergencia ustedes procuran difundir la técnica?

Tratamos de plantar una semilla, generar ese conocimiento para que los que entiendan que esto puede salvar una vida capacitándose. Y nos pareció un plus que hoy haya sido en un ámbito carcelario. Nadie está exento, le puede pasar a una persona mayor o a un bebe, y no solamente en una situación limite sino en cualquier momento. Nuestra asistencia en esos primeros 10 minutos no significa que vaya a sobrevivir, pero estamos aumentando la posibilidad de sobrevida. Hay muchos factores que inciden, la constitución de la propia persona, cuán cerca esté la ambulancia. No trato de dar el curso a través de esta charla, sino siendo muy lineal dando simplemente un pantallazo. Se quiere desmitificar que no es necesario hacer un curso de meses para conocer la técnica, sino como mantener la actitud, conservar la calma y poder iniciar el proceso de masaje cardiaco previamente habiendo llamado a las autoridades médicas.