El taller de los Laboritto está de cuarentena total y a la espera de lo que viene. Fernando estuvo repasando lo que fue la pasada temporada y el comienzo de la actual.

Ya podemos hablar de la historia del Laboritto Juniors en el TC y hoy todo hecho en casa. Todavía queda flotando la foto de Benvenuti, Fernando y Johnny Laboritto con el trofeo obtenido en Neuquén.

Esta es la séptima temporada del equipo Laboritto en el TC. Recordamos en tantas notas que COMPROMISO tuvo la oportunidad de hacerle al propio Fernando, Federico en ese comienzo y siempre firme Jhonny Laboritto. Que todo comenzó en la temporada 2013 en donde se trabajo en el Chevrolet de Mariano Altuna.

En este recorrido están las palabras del propio Fernando. “En el calendario 2014 no tuvieron coches en el TC pero sí en el TC Pista y TC Mouras. Desde ahí fue que surgió la idea de empezar a trabajar con Torino, teniendo en cuenta que la ACTC ya había impuesto la regla de que los ascendidos al TC solo podían correr con Torino o Dodge”.

Fernando, como ya nos había anticipado, tendría un doble rol a partir de este campeonato en un equipo que se inicio en el 2009. “Había que hacerlo, era hora de hacer todo junto y lo bueno que pudo darse”. Está a cargo del armado de todos en el equipo y ahora es el chasista del Torino de Benvenutti y del resto de los autos del TC Pista. “El trabajo del equipo es la clave, son unas fieras, tengan en cuenta que esta es la 2ª carrera de Fernando como chasista, que es muy meticuloso en todo”, destacó el piloto de Villa La Angostura después de alcanzar su 2º éxito en el Turismo Carretera en Neuquén.

Por supuesto que la otra pieza clave del bumker que tiene sede en Dolores es Johnny Laboritto (papá de Fernando), el preparador más exitoso de la historia del Turismo Carretera.

El propio Fernando comenzaba la nota diciendo: “Fue un buen cierre de temporada, fuimos competitivo, había un buen potencial en el auto siempre con el asesoramiento de Cristian Ávila pero sabiendo que ya nos íbamos a largar solo. Hizo siempre un trabajo excelente”.

No fue fácil la decisión ¿tenían confianza de que se podía?

Emprendimos un nuevo camino, una parte diferente, siempre contamos como te dije con el trabajo de Cristian Ávila pero era cuestión de hacerlo. Y este año decidimos hacerlo solos, estoy yo a cargo del equipo de gente que trabaja conmigo en la atención del ciento por ciento del auto. Ya no dependemos mas de nadie. Todo lo hacemos acá en nuestro taller.

¿Comenzaron con todo, hasta compraron un auto para esta temporada?

Si. Para este 2020 se compró a Alan Ruggiero el Torino con el que logró 3 victorias en 2018. Lo desarmamos integro e hicimos un repaso completo. Se hicieron un montón de reformas y encaramos el año de forma toda independiente. En el trayecto hacia Viedma se pudo hacer una prueba en Olavarría. Llegamos muy justo, pero se pudo probar, ver cómo respondía en auto de cara al debut. Si bien no fue la prueba que hubiésemos querido, con un poco más de tiempo, la verdad es que fue buena. Esto sirvió para conocer el auto y probar todo lo que teníamos en el tintero y no se pudo hacer. Ir con esa prueba fue clave. Fue una lástima lo que paso en la serie, pero puede pasar. En el debut en Viedma, Benvenuti también fue competitivo, pero un trompo en la 3ª serie lo privó de pelear en los puestos de vanguardia de la Final. Lo bueno es que si bien tuvo ese problema, en la final llego entre los 10 primeros, lo que nos permitió sumar buenos puntos.

La reivindicación llegó en Neuquén con un rendimiento contundente a lo largo de todo el fin de semana que selló con la victoria final. Hizo una excelente clasificación el viernes, que eso nos hizo tener la poleman y largar en primera final la serie. Si bien largar en la primera serie tiene sus problemas ya que de noche se levanta viento y se llena de tierra. Eso hizo que no fuera la serie más rápida, pero el largar en la primera fila en la final nos dio la posibilidad de demostrar todo el potencial. Que teníamos un gran auto. Destacando el trabajo del equipo ya que tenía un condimento especial, que era le cambio de neumáticos y no se falo en nada. La verdad que los chicos estuvieron perfecto hicieron todo bien y eso fue lo que nos dio el triunfo, más allá del excelente manejo de Juan Cruz Benvenutti. Ahora, con el éxito en el bolsillo, el próximo objetivo es la Copa de Oro. Benvenuti ya clasificó el año pasado pero no tuvo chances, ahora el panorama es diferente: quiere entrar para ganarla.

¿Salió todo bien, pero se la jugaron?

Tal cual. La idea fue hacer todo acá y que todo salga de acá. Era la oportunidad. Saliera como saliera. Dejamos asesoramiento externo porque no es fácil. Si bien el TC lo pide, es sabido que ya es una costumbre que todos los equipos tengan un técnico, por así decirlo. Y cuesta mucho comenzar sin él, sin duda. Te jugas una carta muy importante, porque si no tenes resultados para los pilotos es más fácil estar en un equipo que si lo tenga. Igual no es que no lo tengamos, lo hacemos nosotros y por ahí no tenemos renombre, solo eso. Es jugársela a que por ahí salga mal y los pilotos exigen. Esa fue la parte que siempre nos atuvo ahí que por no tener chasista recurrimos a terceros, pero hubo que tomar la decisión y sabemos que se puede. No hay duda que con la experiencia que hay en el equipo, con la experiencia de mi viejo en al categoría esto podía hacerse. Salió bien pero hay mucho para mejorar y carrera a carrera iremos aprendiendo aun más en esto.

¿Uno habla de equipo, habla de Juan Cruz Benvenutti ero hay dos pilota más que están el TC Pista?

Si es así. Con respecto a ese tema estamos con Juan Garverino en ley Diego Berrielo en el TC Pista. Dos buenos pilotos que se sumaron este año con nosotros. Conociéndonos un poco. Tratando de mejorar los autos y estar ellos como nosotros la altura del as circunstancias.

¿Cómo se sobrellevan esto del parate total por el corona virus?

Nosotros estamos parados. No se está yendo a trabajar. Si fuera un parate distinto se podría evolucionar en ciertas cosas pero con este parate de la categoría por la pandemia no, como está la cosa es imposible trabajar.

En realidad me está perjudicando y me está preocupando mucho. Ya que si esto sigue mucho tiempo será difícil mantener todo. La realidad es esa y esperemos que esto pase mediamente rápido. De la mejor forma posible, porque si no hay carreras y no tengo la posibilidad de trabajar sinceramente será imposible seguir, pero ha y que esperar y ver qué pasa.

Ezequiel Suárez