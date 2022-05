“Lo que deja tu perfume” es una novela de ficción que relata dos años en la vida de Alejandra, una psicóloga con una vida tranquila y acomodada, quien a días de cumplir 48 años se plantea si nunca más va a sentir mariposas en el estómago. Tras unos cuantos acontecimientos movilizadores, el día de su cumpleaños número 50, advertirá que a veces, no se debe pedir deseos al universo, si uno no está preparado para afrontarlos.

¿Cuándo nace su vínculo con la lectura y la escritura?

Desde que supe leer y escribir me gustaron las dos cosas por igual. Mi padre era un lector voraz que se leía en dos horas un libro de 400 hojas; verlo todo el tiempo, hasta almorzando, con un libro al lado, siempre fue motivador. Desde esos tiempos tengo claro que el ejemplo entra con acciones.

Sus bibliotecas siempre han estado desbordantes, con libros que van desde temas de cultura hasta novelas sencillas, como las de Wilbur Smith, que marcaron mi infancia. Tengo el recuerdo que en todos los eneros salía el último libro suyo, papá lo traía a casa y era la pelea por quién lo leía después de él.

Siempre me gustó mucho leer, pero a la vez también escribir. Tengo infinidad de cosas escritas, pero nunca salieron a la luz ni se me ocurrió que podía publicar algo.

¿Cómo surgió “Lo que deja tu perfume”?

A partir de la pandemia, empecé a publicar cosas de la vida cotidiana, en Facebook. Y vi cómo la gente se enganchaba, enviándome mensajes, diciéndome que esperaban que saliera lo próximo que iba a escribir, “desayuno leyendo lo que escribiste”. Esas cosas me hacían muy bien, sobre todo en esos momentos de encierro y estar tan poco conectada con el mundo. Me decían “por qué no publicás un libro”. Y se me ocurrió que podía ser una recopilación de historias de la gente. A mí me sale más fácil contar algo que viví o que me contaron, nunca creí que iba a poder inventar una historia. Se me ocurrió escribir un libro que se iba a llamar “Dale…contame”, una recopilación de cuentos. Y empecé a charlar con gente, iba a la playa y me paraba a charlar con un viejito, una persona que pescaba, les preguntaba “¿tenés algo para contarme que haya sido bizarro, cómico, terrible, en tu vida?”. No para relatar textualmente la historia de esa persona sino para sacar material. En medio de eso, hubo un disparador con uno de estos cuentos, empecé con el primero de los cuentos que iba a conformar el “Dale…contame” y surgió esto, que cada vez se iba haciendo más extenso y terminó teniendo cuerpo de novela. Por eso agradezco tanto a la gente de Facebook que me sigue, que me envía mensajes privados, que me apoya; porque me envalentonaron a creerme que podía hacer algo. Ellos también son cómplices de esto.

¿Tuvo una inspiración rápida o fue un proceso?

Cuando las restricciones de la pandemia se empezaron a liberar y pude ir a La Costa, agarré la computadora, me fui sola a la playa y en cinco días o una semana, escribí del principio al final lo que es esta novela, menos de 30 hojas. La historia es la misma que está plasmada en el libro. Después durante un año fui insertándole cosas. En mi haber no tengo talleres literarios, siempre fui muy buena alumna en literatura, pero hasta ahí llegué. No tenía idea cómo se escribía un libro, mis consultas fueron posteriores, con gente que había escrito, y me dijeron que no hay una fórmula, que se puede arrancar como uno quiera. Escribir te lleva “puesto”, la historia se te escapa. Nunca supe por qué los personajes se llamaban como se llamaron. Analizando, encuentro gente cercana que se llama así pero que nada tienen que ver con ese personaje. Va fluyendo. Cuando camino y me surge algo lo grabo en el celu y más tarde le doy cuerpo, para que no se pierda. La historia te va llevando.

¿Con quiénes compartió el libro cuando aún no estaba publicado?

Cuando todavía era un cuento, tuve necesidad de leérselo a dos de mis amigas, Nani y Coni, ellas me convencieron que valía la pena, igual, son mis amigas, así que no confíen demasiado en ellas. Después recurrí a mi maestra de séptimo grado, Edda Demare, nos hemos divertido tanto corrigiéndolo juntas. Después vino el proceso de conseguir editorial. Primero tenía una editora, luego, gracias a Ezequiel Suárez, me contactó con Néstor, su editor, tuvimos muy buen feedback después que la leyó, me tiró cosas interesantes, y así fue como lo determiné.

¿Qué sintió al tener el libro ya publicado entre sus manos?

Tengo tres hijos, que es lo mejor que he hecho en la vida, y al libro lo llamo “mi hijo de papel”. Espero que pueda llegarle siquiera a los talones a mis hijos humanos, Santi, Clarita y Teo. Una vez que lo entregué a la editorial, ellos lo inscribieron en Propiedad Intelectual y el resto de trámites. Creíamos que íbamos a poder presentarlo el 8 de marzo, Día de la Mujer, era como un auto regalo. Pero no llegaron, y lo inscribieron el 8 de marzo, ese día sentí que había nacido.

La semana pasada lo recibí en mis manos, fue la primera vez que lo vi y lo toqué. El diseño de tapa fue en un 80% hecho por mi hija Clarita, y me encanta. Esa noche, al acostarme y leerlo nuevamente, en papel, sentí que estaba pariendo.

¿Tiene pensado publicar más adelante?

No puedo vivir sin escribir, más allá de publicar o no. Escribir forma parte de mi vida, escribo en las notas del teléfono todo lo que me va pasando. Si voy a poder escribir otro libro, no lo sé. Veremos qué opinan sobre todo mis lectores, si vale la pena o no.

¿Qué invitación harías para este domingo?

Los espero a todos el domingo a las 19:30 en el Club Social, a toda la gente con la que hace dos años nos acompañamos mutuamente. Les puede gustar o se pueden nutrir de lo que yo escribo, pero también me nutren a mí desde sus comentarios, o cuando me paran en la calle y me dicen “te leí, me encantó…pienso lo mismo que vos, pero no lo sé expresar con esas palabras”. Encontrar esa empatía en la gente a mí me hizo mucho bien. A todo el que pueda acompañarme el domingo más que encantada. Igual, para los que no puedan ir, tengo una lista de preventa de gente que ya me ha pedido el libro, que va a estar a la venta el domingo en la presentación, y próximamente en las Librerías de acá.