Roberto Battaglia es Licenciado en Psicología y trabaja hace diez años en el abordaje de la salud mental y las violencias, desde la asistencia psicológica a niños, niñas y adolescentes, a mujeres víctimas de violencia. En los últimos años profundizo en el estudio, la investigación y asistencia en dispositivos para hombres que ejercen violencia de género y violencia familiar.

Actualmente coordina junto a un equipo interdisciplinario los dispositivos grupales psico-socio-educativos para hombres que ejercen violencia de género y violencia familiar, dentro del Área de Genero del Municipio de Dolores a cargo del Dr. Stea. El dispositivo forma parte de RETEM (red de equipos técnicos y estudio de masculinidades, que nuclea Profesionales de todo el país). También ejerce actividades como Equipo Técnico en un DIAT (dispositivo integral de abordaje territorial) de SEDRONAR Nación en la localidad de Castelli. Coordina con un equipo interdisciplinario de Profesionales el SAC (servicio de atención comunitaria) de Dolores.

En los últimos meses desarrolla proyectos, actividades y trabajos de investigación con la ONG Generación Igualdad de Dolores, conformada con Profesionales del Derecho y la Psicología. A su vez ejerce la actividad de atención clínica psicológica en el ámbito del consultorio privado.

- ¿La pandemia y la cuarentena obligatoria afectan la problemática de la violencia? ¿Se incrementaron los casos? ¿Cómo es el aislamiento obligatorio para algunos hombres?

La situación actual está afectando y generando un aumento considerable de episodios de violencia. En las últimas semanas se cometieron alrededor de 12 femicidios (en el país). Los llamados a las líneas telefónicas de atención para víctimas en la provincia aumentaron un 56 % en lo que va de la cuarentena. Muchos Profesionales que trabajan en la asistencia a víctimas y con hombres que ejercen violencia, señalan hoy que era algo previsible. Un gran porcentaje de los hombres pasan la mayoría del día fuera del hogar, trabajando, respondiendo a distintos mandatos de la masculinidad hegemónica: producir, proveer, proteger, y desligados totalmente de cualquier actividad que sea inherente a las actividades femeninas, desde su lógica. De repente, por una cuestión de fuerza mayor, se deben quedar en el hogar. El estar “encerrado” en la casa, full time y compartiendo con las mujeres todas las actividades que responden al estereotipo de las mismas, y teniendo que ejercer roles de cuidado de niños, tareas domésticas, etc., pueden en muchos casos ser condiciones que aumenten de tensión y desencadenen episodios con violencias. El momento coyuntural social es propicio para que algunos perfiles de hombres respondan con más violencias y agresiones.

- ¿Hubo evolución en el abordaje de la violencia masculina desde que comenzó su carrera?

Si. En distintos aspectos. Cada vez son más los Profesionales, Equipos Técnicos, y distintos funcionarios de distintas esferas que se permiten entender la necesidad imperiosa del abordaje del hombre que ejerce violencia. Es un tema muy resistido por un sinfín de prejuicios y mitos instalados en el imaginario social, que se esgrimen desde el desconocimiento práctico y teórico. Todavía existen personas de distintas ciencias (periodismo, derecho, psicología) y desde algunas agrupaciones del feminismo que ven el abordaje y la asistencia del hombre que ejerce violencia con cierto escepticismo. Pero en los últimos años se ha incrementado la cantidad de gente que comprende esta necesidad para el abordaje integral de la violencia, y cada vez se conforman más equipos de Profesionales para este trabajo. No obstante, la temática todavía no se ha insertado como un dispositivo necesario y obligatorio, instituido en el abordaje integral de la violencia. Se ve evolución también dentro de los equipos donde trabajo, en los dispositivos grupales que se han ido constituyendo y en sus asistentes. Ya no existe mucha duda al respecto, si está el dispositivo y es utilizado por la justicia para trabajar articuladamente, se van a ir constituyendo distintos grupos de trabajos con hombres que reúnan ciertas características y de ciertos perfiles psicológicos…. y son muchos.

- ¿Qué indican las estadísticas?

La que manejan los distintos Profesionales que trabajan en dispositivos para hombres que ejercen violencia también son positivas: son numerosos los asistentes que permanecen en los dispositivos, y bajos los índices de reincidencia (o nuevos episodios de violencia) de los asistentes según los seguimientos de cada equipo. No existen estadísticas nacionales o provinciales, cada Equipo Técnico se ocupa de llevar las propias. En las ciudades grandes los dispositivos no dan abasto, y en algunos lugares existe una lista de espera. También hay una evolución en la formación de los nuevos Profesionales para comenzar en el abordaje, por qué los Profesionales que trabajan hace muchos años y de más experiencia con el abordaje de los hombres, van elaborando material de investigación y producción académica de muy buen nivel, que sirve para el intercambio, la capacitación y la especificidad en la materia. Muchos están nucleados en RETEM. La temática esta de a poco siendo insertada en las carreras de formación, de grado y de posgrado…hay evoluciones claro. No obstante todas estas evoluciones, hay que decir, que siguen siendo significativamente pocos los dispositivos para hombres que ejercen violencia en la Provincia: de 135 Municipios solo en aproximadamente 30 hay algún tipo de dispositivo donde puedan asistir y trabajar con esta población. Es decir que en ms de 100 Municipios, actualmente, la Justicia no tiene donde derivar a estos hombres.

´- ¿Hay mayor interés del varón en cuestionar su masculinidad tal como se da por sentada?

Diría que sí. En los casos que llegan a la justicia, con una derivación judicial a un espacio de asistencia para hombres, vemos que muchos se permiten cuestionar, reconocer, y reflexionar acerca de algo de esa masculinidad. Es cierto, se necesitó una denuncia, una derivación de un juez, y un espacio con Profesionales especializados en la temática para que este hombre pudiera cuestionarse, pero lo pudo hacer. Tenemos muchas herramientas en lo asistencial para intervenir buscando que se hagan cargo. Las estadísticas que manejan cada uno de los espacios asistenciales para hombres en la Provincia de Buenos Aires dicen, que si el espacio está disponible y se ofrece, muchos hombres encontraran en ese espacio el asesoramiento, la contención, las intervenciones necesarias, primero para reconocerse, luego para cuestionarse, y en tercera instancia, para modificar aspectos y formas de vincularse con otras herramientas.

- ¿Contando con apoyo entonces, es posible?

Es un proceso complejo, ligado a los tiempos de cada subjetividad, a sus mecanismos defensivos, pero totalmente posible. También cada vez se acercan más hombres de manera espontánea (sin denuncia y obligación de un juez). Estos hombres vienen sin derivación, por que ejercieron algún tipo de violencia y se lo recomendaron, por qué se asustaron en la fase de explosión del ciclo de la violencia y averiguaron donde ir, por qué se angustiaron post episodio de explosión y están en la fase de arrepentimiento del ciclo y averiguaron en Internet, o por que alguna persona le señalo que en esa oficina había un equipo “que lo iba a poder ayudar” con su “problema”. Y en lo cotidiano, se observan cuestionamientos a esta masculinidad. Ya sea por convicción propia, o porque ya se sabe lo que no es correcto y lo que no queda bien (humor machista, comentarios misóginos, etc.). Se puede apreciar cierta crisis en esta masculinidad, y por consecuencia, resquebrajamientos y cuestionamientos a los estereotipos de género instituidos, aunque en muchos casos se puede observar cierta rigidez ante esta crisis, y en algunos casos eso puede ser peligroso. Los cuestionamientos subjetivos, y más aún, los cuestionamientos sociales con respecto a la masculinidad hegemónica heteronormativa recién están comenzando.

- ¿Por qué medidas como la restricción de acercamiento a veces se desobedece sin darle mayor importancia?

Son las herramientas legales con las que se cuentan actualmente, y es un tema complejo. Para que esas medidas se puedan cumplimentar tiene que haber una estructura estatal presente, con recursos, con capacitación y formación, y con articulación instantánea y eficaz de múltiples instituciones intervinientes. Después podemos agregar y pensar en ciertas características del ciclo de la violencia que conducen al incumplimiento de las medidas también, que son parte del trabajo asistencial y el abordaje integral por parte de los Equipos. Siempre se da por sentado que cualquier denunciante/ denunciado entiende lo que son esas medidas de protección, como se ejecutan, y que pasa si no se cumplen, pero en la asistencia diaria los equipos técnicos nos encontramos con una falta de asesoramiento jurídico importante en estas cuestiones, tanto desde el lugar de la víctima, como del lugar del hombre que ejerció violencia. Por eso la importancia de derivación de ambos a equipos especializados que puedan asesorar y trabajar sobre este entendimiento, cumplimiento y sostenimiento de las medidas.

- ¿El movimiento feminista está cambiando las reglas del juego? ¿Que ve de positivo, de negativo y qué falta?

Totalmente, y considero que prácticamente todo es positivo, y para mejor. Gracias a este momento de asunción del feminismo se han visibilizado y cuestionado múltiples mandatos, estereotipos, roles, funciones, violencias, costumbres. También el movimiento ayudo a resignificar conceptos, y reveer significados. El ideal de igualdad 10 años atrás no estaba tan presente (y mucho menos aceptado) dentro del imaginario social, ni en los medios de comunicación. Eran cuestiones o debates que no llegaban a lo cotidiano, a la mesa del almuerzo, a la charla entre amigos, y que pase eso hoy, está buenísimo. Que hoy se visualice y se trabaje educando acerca de las características de los vínculos sexo-afectivos que conformamos, que se aplique la educación sexual integral en muchas escuelas, ya es un adelanto enorme, y la mayor vía de prevención de las violencias. Hace poco tiempo atrás estaba mucho más instalada la concepción del amor romántico, donde los celos, los controles, la posesividad, la “pasión” eran sinónimos directos y signos del verdadero amor. Si bien hoy vemos las consecuencias de las tergiversaciones de esos conceptos en las nefastas estadísticas de violencia y de femicidios actuales, es positivo ver que esas concepciones son cuestionadas y deberían de ser abordadas en el sistema educativo directamente. Ahí se encuentra el foco de la prevención de la violencia. Sumamente necesario para la prevención que se aplique y se ejecute de buena manera la educación sexual integral en todos los niveles educativos. También se necesita que se realicen sostenidamente talleres o espacios de prevención de violencia en las relaciones de noviazgo. El año pasado en nuestra localidad se realizaron muchos talleres de estas actividades, con muy buena aceptación de todos los jóvenes, y muy ricos encuentros en cuanto al desarrollo, al intercambio, y lo elaborado por los jóvenes.

- ¿Y cosas negativas de este proceso?

El trato de algunos medios masivos de comunicación para con la problemática, que llevo a establecer cierta posición de “grieta” entre machismo y feminismo, y eso puede hacer que muchas veces, se banalicen los reclamos legítimos de igualdad y no violencia. Feminismo y machismo no se pueden contraponer, no son caras opuestas rivales. Creo que también es necesario y falta que el abordaje de la violencia mediante los dispositivos para asistir a hombres que la ejercieron, se vaya instalado en el reclamo del feminismo. Es tiempo de comprender que si no se ejecutan políticas públicas estructurales donde el foco preventivo se ponga en las causas y en quienes mayoritariamente reproducen la violencia (y no en los efectos), las estadísticas negativas de violencia de género seguirán aumentando.

- ¿Las instituciones suelen recurrir a un equipo profesional para abordar estos temas, o son excepciones?

Actualmente sí. Ya no se puede pensar el abordaje de la problemática de las violencias sin un Equipo Técnico. Suelen estar conformados por Profesionales del Trabajo Social, el Derecho, la Psicología, la Sociología, y algunas ciencias más. De hecho no se puede trabajar sin Equipos técnicos especializados. Esto no quiere decir que todas las Instituciones u organismos estatales lo hagan.

- ¿Es optimista en relación al trabajo y el de los profesionales que te acompañan? ¿Por qué?

Soy optimista. Se ven avances en muchos aspectos y aristas de la problemática violencias y su abordaje. Los equipos técnicos deberían ser sostenidos con políticas estatales de abordaje profundas y estructurales (en todas sus esferas). Hay que darle más cabida a nuestros Profesionales que trabajan en el sistema público y el sistema de protección social, hay que oírlos más, hay que cuidarlos más. Hay que entender que la protección social y el abordaje integral de las violencias son políticas preventivas en la urgencia, pero sobre todo a largo plazo. Se necesita también más capacitaciones y sensibilización en perspectiva de género en todos los niveles de la Justicia, y en todo su personal. Se puede apreciar que cada vez hay más fallos y sentencias con perspectiva de género, pero siguen habiendo muchos fallos y sentencias carentes de la misma. No obstante los avances y lo positivo que pueden haber sido las cuestiones conversadas previamente, no estaría alcanzando, y las estadísticas de femicidios y violencias empeoran año a año. Esto tiene que ver con múltiples fragmentaciones que ofrece el sistema de protección actual en todo el territorio Argentino. Se necesita firme convicción (e inversión) en la modificación de las políticas de abordaje integral en todas las esferas del estado y del país. Creo que hacia allí vamos o por lo menos esta bueno tener eso como horizonte.

- ¿Cuáles son los objetivos del Proyecto de la ONG Generación Igualdad articulado con el Servicio Penitenciario Bonaerense en la Unidad 6, en relación al femicidio?

El objetivo general es obtener material empírico de cierta validez y confiabilidad para el estudio y el abordaje de las violencias. La idea es, de este material, poder llegar a conclusiones cualitativas que sirvan como herramientas en el trabajo preventivo de las violencias, para el abordaje y para la asistencia de los hombres que ejercen violencia de género y violencia familiar, como causantes y reproductores de la misma, y desde ahí proteger a mujeres y niños como potenciales víctimas. En líneas generales, obtener un material que ayude y colabore a comprender/estudiar el acto femicida, pero con el objetivo específico de prevenir violencias, y su máxima exponencia: el femicidio. Después hay otros múltiples objetivos específicos dentro del proyecto más ligados a las cuestiones intrapsicológicas del acto

- ¿Las entrevistas con femicidas o personas que han pasado por situaciones de violencia de género son parte de este trabajo?

Si, el trabajo consta de una serie de entrevistas y evaluaciones proyectivas de personalidad, con hombres que han sido condenados por esos delitos. La entrevista es anónima, se le informa a cada hombre acerca del proyecto, y ellos aceptan firmando un consentimiento informado, o no. La idea es obtener una muestra considerable para que sea significativa.

- ¿Cómo se puede contactar con Profesionales por problemas de violencia? Sea una mujer víctima, o un hombre que ejerció violencia.

Ante la urgencia se sugiere comunicarse con la Comisaría de la Mujer, y también con la línea provincial 144, para recibir contención, asesoramiento o realizar una denuncia si así la mujer lo deseara. También se cuenta con el Área de Género del Municipio, donde se pueden comunicar al 2245 44-2667, o consultas virtuales al Facebook Dirección de niñez y Genero Municipalidad de Dolores. Dada la situación actual se están ofreciendo distintas formas de intervenciones no presenciales, y se realiza seguimiento de las mujeres que asistían a los espacios de contención grupales. Los espacios para mujeres se dan los días miércoles, jueves y viernes, de 9 a 12, y de 17 a 19 horas. Para los hombres se cuenta con los días lunes y martes de 9 a 12, y de 17 a 19 hs., con espacio de escucha, asesoramiento y contención, al teléfono 02245442667. Se está realizando un seguimiento semanal de los hombres que asistían a los espacios grupales psico-socio-educativos, que están suspendidos momentáneamente por la cuarentena. El mail de la ONG “Generación Igualdad”, para contactarse por cualquier consulta, es generacionigualdad@gmail.com