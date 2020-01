La causa tramitó en Dolores. La carrera se disputó en Mar del Plata en enero de 1950, en cuyo transcurso la Ferrari del argentino fue chocada y se registraron heridos. Ese fue el inicio de las actuaciones judiciales, en las que el Juez atribuyó la responsabilidad al organizador.

Por estos días algunos medios recordaron que el 17 de enero de 1954 Juan Manuel Fangio ganaba su primer Gran Premio de Argentina de Fórmula 1. Nosotros hoy queremos volver sobre lo que le sucedió al gran piloto también en un Gran Premio en nuestro país, cuatro años antes –hace 70 años-, información que nos parece oportuno recordar por lo insólito del caso, el luego quíntuple campeón mundial se vio involucrado en una causa penal por lo sucedido en esa carrera disputada en Mar del Plata.

Transcurría el año 1950 y en el Juzgado en lo Criminal y Correccional nº 1 del Departamento Judicial del Sud (Dolores), del que era Juez el Dr. César E. Quenard y Secretario D. Francisco Vicente, se iniciaba la causa 30.993 caratulada “Rodríguez Abel Oscar…, víctimas de lesiones en Mar del Plata”.

Poco decía la carátula, pero a poco de ingresar a la lectura del expediente la cosa cambia, ya que el acta realizada por la Seccional Primera de Policía de Mar del Plata describía lo ocurrido e involucraba a Juan Manuel Fangio por las lesiones sufridas por espectadores de una carrera disputada en esa ciudad turística.

Según consta en el expediente, el 15 de enero de 1950 encontrándose el titular de dicha dependencia policial a cargo “del Sector nº 1, durante el Gran Premio Internacional de Automovilismo denominado ‘Playa Grande’ (Nota: era común por esos años que se corriera en circuitos callejeros) junto con personal a sus ordenes, sobre el Boulevard ‘Patricio Peralta Ramos’, entre las calles Olavarría y Güemes, siendo las 17 y 40 minutos se produjo una colisión entre los automóviles en carrera marca Ferrari que llevaban los números 16 y 44, conducidos respectivamente por los volantes Juan Manuel Fangio y Luiggi Villoresi, a consecuencia del cual éste último coche, luego de proseguir un breve trecho por el lugar precitado, a sesenta metros aproximadamente traspuso el cordón de la vereda, subiendo a ésta, para hacer un breve recorrido, quedando sobre la misma luego de embestir a algunos espectadores”.

Los heridos según se consignaba habían sido trasladados al Hospital local en ambulancia, mientras se adoptaban las “medidas de seguridad para que prosiguiera la prueba, la que no se había interrumpido por motivo del accidente”, disponiendo la policía “la vigilancia de ambos coches”.

El acta confeccionada por la policía decía que en el lugar del choque se podía percibir aceite y “signos evidente de neumáticos provenientes de la frenada brusca”, precisándose que al finalizar la carrera se había procedido al retiro de los vehículos accidentados utilizando para ello un camión del Automóvil Club Argentino.

Existe agregado al expediente un croquis del lugar donde se había producido el choque, indicándose en el mismo cuál había sido el trayecto del coche 44 de Villoresi y del 16 de Fangio, puntualizándose en que lugar había quedado cada uno de ellos, rastros de la frenada, lugar de la colisión, y dónde había rastros de sangre de los espectadores heridos.

Estos según el informe policial presentaban heridas y fracturas distintas en sus piernas, producto que se encontraban sentados en un bajo paredón que delimitaba el predio con la vereda.

En el expediente se indica que Juan Manuel Fangio había comparecido al día siguiente ante el instructor policial, indicando que tenía 38 años, que se domiciliaba en la calle 13 nº 321 de Balcarce, señalando, que cuando se disputaba la decimocuarta vuelta él llevaba la delantera, que al llegar a la curva existente para tomar el Boulevard Peralta Ramos el coche que conducía Villoresi lo había pasado por la izquierda, tomando al abrirse el lado derecho. Que el coche del italiano luego de un tramo había patinado en el aceite despedido por otros autos de carrera, se había cruzado delante del suyo, resaltando Fangio, que al circular a gran velocidad no había podido evitar la colisión.

“El Quíntuple”, como luego se lo conocería por los campeonatos de F.1 ganados, dijo expresamente en su declaración que no tenía “presunción de criminalidad” en lo ocurrido, presumiendo que al auto de Villoresi se le había roto la dirección en el choque y que por eso había subido a la vereda sin control.

A los accidentados se les tomó declaración en su lugar de internación, el Hospital de Mar del Plata, mientras que un señor de apellido Pena señalaba en carácter de “perito mecánico”, que luego de observar los autos Ferrari y las rupturas le atribuía la causa de la colisión al patinaje producido en el coche de Villoresi, considerando que había tenido influencia el aceite que había sobre el pavimento.

Mas tarde, el 25 de enero, se presentó una persona ante la instrucción para informar en representación del Automóvil Club Argentino, que el señor Luiggi Villoresi, que había sido citado a declarar luego de la carrera disputada en Rosario –posterior a la de Mar del Plata-, se había ausentado de nuestro país rumbo a su país, Italia.

El 9 de febrero de ese mismo año el Juez resolvió el inusual caso que tenía ante sí, dictando una resolución con particular fundamentación, ya que sostenía que era de público conocimiento que se había disputado el Gran Premio Internacional de Automovilismo en Mar del Plata, “prueba esta debidamente autorizada por las autoridades competentes”, y que “persiguiendo una justa de esta naturaleza, la obtención de promedios elevados de velocidad, no puede exigirse a los participantes una prudencia extrema, pues su conducta se encuentra apoyada en la previa organización de la competencia…”. Precisando además el Magistrado, “para que sea factible el desarrollo de una gran velocidad, propia de estos casos, la organización necesariamente debe comprender las medidas indispensables para que esa velocidad no produzca consecuencias perjudiciales al público que concurre a presenciar el espectáculo”, razón por la que “no constituye delito el hecho que dio origen a este sumario…”, por lo cual sobreseyó definitivamente a los dos sindicados, Fangio y Villoresi, ordenando el archivo de las actuaciones, las que se encuentran en el Archivo Judicial de nuestro Departamento Judicial.