Tanto en lugares céntricos como periféricos de la ciudad se acentuó este último mes la falta de limpieza y de recolección de la basura que en ellas se acumula.

Sin dudas Dolores no es una ciudad que destaque por la limpieza de sus calles, tanto por la actitud de muchos vecinos como por la manifiesta inacción del gobierno comunal.

El servicio de barrido es deficiente, se lo hace esporádicamente, lo que provoca amontonamientos de basura y hojas particularmente por ser otoño, la cual se dispersa con los vientos o se la lleva la lluvia, provocando esto último otro problema que afecta y mucho a los dolorenses, el taponamiento de los desagües.

Pero hay algo por demás llamativo en la forma en que actualmente se realiza el barrido -no se sabe si es por directivas-, es que se barre en especial las calles con mayor circulación vehicular y no con las transversales a estas. Además a ese que podríamos llamar “medio servicio” se suma en algunos casos muestras de haraganería, ya que si se barre no se junta la basura, sino que se la tira en las veredas de terrenos baldíos, acumulándose mugre en lugares en que nadie la va a retirar.

Y esta falta de limpieza se produce cuando se registran los importantes aumentos que el Municipio ha efectuado en la tasa de A.B.L, pudiendo advertirse también, porque no pasa desapercibido, que es cada vez más esporádica la presencia de barrenderos en la mayoría de las calles, que sus ausencias muchas veces supera la semana. Y qué no decir de la recolección de hojas y de las bolsas que dejan los barrenderos con basura, se puede verificar en distintos puntos de la ciudad las acumulaciones que existen y que pareciera a ningún responsable interesar. Cabría preguntarse ¿Nadie de la Municipalidad lo ve? ¿Quiénes barren no se lo comunican a sus superiores? ¡Lamentablemente pareciera que no!

Quizás el Municipio no cuente con la cantidad suficiente de barrenderos, teniendo en cuenta que se calcula uno cada diez cuadras, algo que de ser así resulta más que inexplicable cuando se pagan mensualmente más de 1.000 sueldos.

Las restricciones que imponen la pandemia hacen poco alentador el panorama, aunque teniendo en cuenta que la limpieza es importante para la salud cabría esperar que las autoridades no lo olviden.