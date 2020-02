El dolorense probó su auto de cara a una nueva temporada en el turismo pista

Después un año de experiencia en esta competitiva categoría nacional como es el Turismo Pista en la clase 2 y su llegada a los autos con techo tras el paso por la formula metropolitana en estos días se lo vio, como ya informaramos, a Facundo Ríos probar en el Rolo del Bunker de Laboritto.

Tuvo una intensa prueba en el Rolo con el trabajo de Fernando y del propio Jhony.

“Tuvimos un cierre muy positivo, y si bien nos excluyeron en la última carrera, habíamos terminando segundo en una buena remontada, lo que habla de lo que competitivo que podemos ser”.

¿Cuáles serán los objetivos iníciales?

La idea es hacer toda la temporada pero para eso hay que ver lo económico, pero ese es el objetivo.

Ya estamos enfocados en lo inmediato en la primera carrera que será el 16 de febrero en el Autódromo de Buenos Aires con el objetivo de repetir los tiempos de la temporada pasada y porque no mejorarlos.

¿Como estás?

Estamos bien y venimos trabajando duro desde hace un buen tiempo para poder hacer una buena carrera en este comienzo de temporada.

En este mini descanso de dos meses prácticamente trabajamos un montón en el auto por lo que espero que se vea reflejado en el rendimiento.

¿Que podes decir de tu incursión en esta categoría?

De entrada me cayó bien el estilo de auto que estoy manejando ahora, hicimos un buen comienzo. La verdad que me sirvió mucho lo aprendido en el formula. Seguí creciendo a nivel profesional por lo que creo que he este año tendré la posibilidad de pelearlo desde la primera fecha.

Yo creo que me dio este tacto, ese feeling final a la ahora de clasificar, de ser rápido.

Igual en la temporada pasada en esta categoría aprendí a correr carreras, ya que acá hay más vueltas, y hay que cuidar los neumáticos, fijarse en varias cosas. Hay que adaptarse a cuarenta autos en pista, los roces, el chapa a chapa. Eso no lo tenía incorporado por lo lógico de la diferencia de autos y categoría. Pero lo incorporé rápido y ahora con esa experiencia creo que tendré mas posibilidades de seguir crecido para poder pelear y ser aun más competitivo.

Veo que puedo ser competitivo, lo demostré en el final de la temporada y eso potencia nuestras posibilidades y las del equipo.

¿Vienen haciendo todo lo pensado?

Lo ideal es hubiera sido haber hecho alguna prueba pero está claro que lo económico complica las cosas y todos saben lo costoso que es movilizarse y realizar una prueba, pero por ahora no está dentro del presupuesto. Creo que iré así como estamos, por lo que haber venido al rolo de Jhonny Laboritto es clave. Todavía se que hay cosas por desarrollar, pero venimos a los golpes y por ahora creo que así será durante todo el año.

¿Venir a probar al taller de Laboritto fue importante?

Fue una experiencia distinta, pudimos ver el comportamiento del auto y tratar de corregir detalles. Estoy muy agradecido a Jhonny, a sus hijos, a los chicos del taller. Ellos me abrieron las puertas como si fuera del equipo de ellos, y la verdad que laburaron todo el día para mejorar y mejoramos un montón, Nos vamos muy contentos. Ellos con su experiencia corrigieron un par de detalles que si hubiéramos estado solo nos hubiese llevado tiempo.

¿Siempre con el apoyo de la familia?

Si, siempre con el apoyo de la familia es más fácil y si no fuera por ellos esto sería complicado, siempre están detrás de todo. Siempre les agradezco todo lo que hacen. Y aprovecho por otra parte para agradecer el apoyo importante de los sponsors que siempre están y que confían en mí en este proyecto.

Ezequiel Suárez

RECUADRO

Volkswagen Up, Ford Ka y Fiat Mobi son los autos más elegidos para renovar el parque de la divisional

La homologación de nuevos modelos para la Clase 2 del Turismo Pista abrió el espectro para aquellos pilotos que quieren apostar por un proyecto nuevo para la temporada 2020, que arrancará el próximo 16 de febrero en el autódromo de Buenos Aires.

El Volkswagen Up es uno de los modelos de nueva generación más elegidos. Pablo Vázquez es uno de los que ya avanza en la construcción de una unidad, mientras que Carlos Piaggentini también opta por el producto de la marca alemana.

El ingeniero de Franck está armando uno que es para Juan Palacios, piloto proveniente del Turismo Pista Entrerriano 1600 que tienen intenciones de debutar este año. Además otro Up estará dentro de la estructura santafesina y estaría listo para fines de febrero.

Por su parte, Mariano Sala será otro de los hombres que vaya con un vehículo de Volkswagen en 2020.En tanto, el Fiornoveli Sport Group comenzará con la construcción de dos autos más, los cuales todavía no tienen piloto confirmado.

Federico Viva encarará su segunda experiencia dentro de la divisional con auto de nueva generación, la cual está siendo construida por Lucas Benincasa, pero que tendrá la asistencia integral de Juan Cruz Talamona.

La versión renovada del Ford Ka es otro de los modelos que también empieza a ganar adeptos en la divisional intermedia del Turismo Pista. Diego Vaño dejará el Suzuki Fun y pasará a la marca del óvalo, ya que Benincasa tiene en su taller el vehículo para comenzar con la jaula antivuelco.

Más allá del trabajo del preparador capitalino, Vaño mantendrá la atención de Fernando Monti y la motorización de Enrique Bustos, conjunto con el que llegó a pintar el 10 en los laterales de su auto.

Por su parte, Jorge Piedra y Juan Cruz Lavie evalúan iniciar el armado de un Ka a fin de renovar la unidad con el que el oriundo de Necochea hizo su estreno en la categoría. Por los plazos que maneja la escuadra de la ciudad balnearia, el auto podría ponerse en pista a mediados del 2020.

El Fiat Mobi fue recientemente homologado y ya estructuras que lo eligen. El MA Motorsport podrán dos autos en pista y en los últimos días se confirmó que Nazareno Moscetta ascenderá de clase con un producto italiano.

El piloto mendocino afronta el armado del auto junto a su familia y ya confirmó que la motorización estará a cargo de Jorge Oliverio. La preocupación de Moscetta pasa por saber si podrá ser de la partida en la primera fecha o ya dirá presente desde la segunda.