Habiendo trascendido que el Dr. Facundo Celasco se encontraba actualmente trabajando en el Ministerio de Seguridad de la Nación, charlamos con el dolorense para que nos contara en particular de esa actividad y también sobre su militancia y proyectos futuros.

Celasco nos puntualizaba que hacía aproximadamente un año que trabaja en la Secretaría de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, específicamente en la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, señalando: “es un trabajo federal. En Argentina hay una Ley relativamente nueva que hay que armonizar con todas las provincias y municipios. Se llama Ley SINAGIR (Sistema Integral de Gestión Integral de Riesgo), que es todo el sistema sobre los desastres socio-naturales que ocurren en la Argentina. Se trabaja mucho en la reducción del daño, en la respuesta, donde ingresa todo lo que es bomberos y demás, lo que tiene que ver con la rehabilitación. Los Cuarteles de Bomberos Voluntarios reciben un subsidio del estado nacional, un porcentaje de la Ley de Seguros que pagamos todos. Hay 26 Federaciones en el país, 3 en la provincia de Buenos Aires, y 1050 cuarteles registrados en nuestro sistema que cobran el subsidio. Los recorremos, visitamos, realizamos inspecciones, fiscalizaciones, ese es el intenso trabajo que vengo haciendo.

– ¿Sin dejar la militancia?

Tenemos nuestra organización, “Las Tres Banderas”, con presencia en siete provincias. Seguimos trabajando, militando con un trabajo social muy importante, con la presencia de empresas, de pymes y un grupo vinculado al sector gremial. Sin duda se mezclan la militancia y el trabajo. Estoy acompañando a los equipos de Victoria Tolosa Paz, la Diputada nacional. Hasta hace ocho o nueve meses estuve trabajando en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, donde estaba ella. Sigo coordinando y colaborando para la gestión. Y también trabajando muy fuerte con Matías Lammens (Ministro de Turismo y Deportes) con el tema de Clubes de Barrio.

– ¿Qué alcance tiene ese trabajo con Clubes de Barrio?

Hay una Ley que tiene pocos años. Hay muchísimos Clubes de Barrio en Argentina, solamente en Avellaneda hay más de 100, para que nos demos una idea del trabajo social que se hace. Esta Ley Nacional de Clubes de Barrio prevee distintos tipos de ayuda para los clubes, que son los que tienen menos de 2 mil socios, como ayuda con subsidios, tarifas diferenciales. Los clubes son Asociaciones Civiles sin fines de lucro, en provincia de Buenos Aires dependen de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, en CABA de Inspección General de Justicia. Los clubes vienen cobrando hace años un subsidio, que era de 600 mil pesos y ahora es de 1.500.000. Cuatro o cinco clubes de Dolores ya finalizaron el trámite, estamos gestionando para que lo cobren lo más rápido posible.

– ¿Los subsidios tienen destino específico o el club puede utilizarlo en la necesidad que tenga?

Puede usarlos en las necesidades que tengan siempre y cuando sean obras, por ejemplo mejora de gimnasio, vestuario, techos y otros arreglos.

¿Cómo es actualmente su actividad partidaria, particularmente a nivel local?

Estoy trabajando, acompañando a Gonzalo Tavela y todos los chicos de “Primero Dolores” (Partido Vecinal). Un medio de la 5ta. Sección me preguntaba recientemente si no iba a ser candidato a Intendente, y le dije que no lo descarto. Tenemos un proyecto para Dolores, un programa de gobierno, equipos. Se llamaba “Dolores 2020” cuando empezamos en 2009, y por supuesto lo tenemos aggiornado. Hace unos días nos reunimos con parte del equipo y decíamos como ha pasado el tiempo, cuantas cosas aún no se han hecho en nuestra ciudad, cosas que planteamos que podían hacerse tranquilamente. Tenemos muchas ganas. Siento un enorme compromiso con mi pueblo, termino el jueves o viernes de actividad en la Capital y vengo a seguir haciendo actividades en Dolores. Mi limitación es el gran compromiso que tengo con el área en que estoy, recorremos el país, todas las semanas vamos a algún lugar. El día que más cuarteles pudimos recorrer fueron seis, en la zona de Conurbano, que es relativamente cerca; si no hacemos uno o dos en el día. Pero no descarto seguir trabajando en mi pueblo. En las elecciones pasadas, hace unos años, casi el 46% de los dolorenses nos acompañó.

¿Qué cosas crees que cambiaron para bien y para mal desde aquel Proyecto 2020 suyo?

Hemos tenido un enorme retroceso, no solamente en Dolores sino en Argentina. En aquel momento las tasas de desempleo eran mucho más bajas, lo mismo que las de pobreza. Tenemos que planificar cosas totalmente distintas, hay un nivel de desigualdad mucho mayor, hay que empezar de nuevo, hubo un retroceso en Argentina como país y sociedad. No teníamos la tasa de inflación que hay hoy, estamos en una situacion mucho más complicada que en 2009 cuando empezamos a planificar el proyecto.

– ¿Esa desigualdad es palpable en Dolores?

Si, se nota mucho en Dolores, hay una desigualdad muy grande. Hoy sectores medios que hace unos años tenían posibilidad de ahorro, de hacer un viaje o algún tipo de mejora en su casa, hoy no la tienen. Esos mismos sectores están endeudados. Y hablo de los sectores medios, porque en nuestra sociedad hay un porcentaje importante que trabajamos en el sector público con ingresos relativamente buenos; pero hay sectores como las pymes, el sector comercial, los independientes, albañiles, carpinteros, etc., a los que hoy les está muy difícil la situación. La situación está muy complicada y tiene que ver con políticas no de un Intendente sino de un gobierno que empiece a tener políticas de estado. Estamos cerca de un 80% de inflación, es una locura.

– Pensando en una posible gestión de gobierno en Dolores ¿por dónde comenzaría?

Hay que generar trabajo urgente. Hay que escuchar mucho a los vecinos, generar mucha participación, hablar con todos los sectores. La situación es muy complicada en Dolores, la mayor demanda que tengo, la mayor cantidad de pedidos, son de puestos de trabajo. No hay esperanza en los jóvenes y los demás que no son jóvenes. Yo estoy muy bien, trabajo, estoy en contacto con Intendentes, Gobernadores, políticos, no solamente de nuestro espacio político. Cada vez que viajo, como me gusta la gestión municipal, observo modelos de gestión y me pregunto cómo pueden llevarse a cabo en mi ciudad. Veo modelos interesantes que de aplicarse en Dolores viviríamos mucho mejor de lo que vivimos ahora. Obviamente, tendríamos que tener un municipio mucho más inteligente, que se ocupe de la generación de empleo, del sistema de salud para que sea de calidad, un sistema de viviendas de calidad. Es increíble como viven muchos dolorenses en el año 2022, que no tienen posibilidad de alquilar, una familia que tiene que alquilar se le hace imposible.

¿Cuándo habla de calidad de viviendas se refiere a las que implementó el Intendente en el último año? Precarias en su construcción y en el lugar donde fueron emplazadas.

Hace muchos años que trabajo en el tema donde hoy me toca estar, en Gestión de Riesgo, que es la reducción del riesgo. Lo que le falta a la gestión municipal en Dolores es planificación. No puede improvisar. Cuando veo esas viviendas que se están construyendo a orillas del “Canal A”, estoy en desacuerdo. No por las viviendas, porque me pone feliz que alguien pueda adquirir su vivienda propia, sino por el lugar donde se hicieron, donde hay un riesgo natural. Y cuando trabajamos en el SINAGIR evaluamos este tipo de riesgos, y ahí hay un riesgo de cuando crezca el Canal A por ejemplo. Y no es levantar más el terraplén, van a crecer las napas, no se asentaron bien. No hay planificación, lamentablemente no tuvo que pasar mucho tiempo para que un viento tirara varias casas, y duele, porque es el sacrificio que hace la gente. Cuando alguien tiene su casa se pone muy feliz, cuando lo veo en las redes tengo una enorme contradicción, porque quiero felicitarlos, pero por otro lado sé en el lio que están metidos.

– ¿La calidad de construcción es preocupante?

Sin dudas preocupa la calidad de esas viviendas. Se pueden hacer de calidad, en lugares con factibilidades, con servicios. Tiene que ver con la seguridad y compromiso del estado municipal. No puede hacer casas en cualquier lado, sin ningún tipo de calidad, porque ahí hay un enorme riesgo, que es justamente lo que tenemos que reducir en todas las etapas de la vida de una persona. Al Intendente estas formas de trabajar le han dado resultados electorales, pero yo no comparto su modelo de gestión.

¿Algo que quisiera agregar?

Decirles a los dolorenses que sigo trabajando, que hoy circunstancialmente estoy trabajando en Capital y recorriendo el país. Mi deseo es siempre hacer cosas por mi pueblo, siento una enorme responsabilidad. Yo estoy en una situación cómoda, pero me gustan los desafíos. Sé que puedo mejorar un montón de situaciones de los dolorenses, cuento con un montón de relaciones que antes no contaba. Hoy tengo relaciones con Intendentes, Gobernadores. Quiero poner toda la experiencia para que Dolores sea una ciudad realmente mejor de la que tenemos.