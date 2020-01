Golf Club Dolores.

El pasado sábado se disputó a 18 hoyos, la pre-inauguración de la nueva Cancha Amarilla.

Este viejo sueño de la gente del Club, va cumpliendo sus pasos, lentos, pero firmes, y decididos a su concreción y habilitación, para el año que viene.

Se disputaron en parejas, los nuevos hoyos, con la participación de 38 jugadores, que salieron de a 4, por el Hoyo 1 y Hoyo 5, en un ritmo muy ágil, porque la cancha, de esta manera no se traba, y finalizaron en 4 hs. casi exactas.

Por motivos de la lluvia, se autorizó liberar en bunquers y mejorar con lee mejorado en toda la cancha.

Resultaron ganadores, Fabián Roch y Luis Ramos, con muy buen juego y una suma de 132 gps netos; siendo 2dos. P. Beica y S. Palomino con 135 gps. Luego J.M. Stampone y M. Stampone con 138, seguidos en 4to. lugar por M. Cereseto y O. Barragán con 139. En 5to. puesto C. Larraburu – C. Coronel con 145; seguidos de L. Arrechea – L. Allegroni con 146; M. Trigo – L. Sendon 147, E. Campos – M. Lamacchia 149, J. Asi – M. Urrutibehety, F. Etchart y G. Gómez. Luego F. Barragán – C. Zallo Echeverría; Bellocq – Cáceres, Zamora – Portinari, M. Barragán – Pérez, Mayoraz – Capdeville, Arrabit – Urquijo y otros.

Para las estadísticas, vale la pena, poner de manera posicional, los scorers GROSS, que marcan con criterio, que a pesar de la lluvia, bunquers, y greenes en formación; que las 700/800 yardas más corta de los nuevos 18 hoyos (Cacha Amarilla), se verían reflejadas en las tarjetas futuras; para pensar, analizar y medir cada hoyo nuevo para ver con HCP de la cancha se jugará. Todo un tema para analizar la CD, con la Ferderación Regional y el asesoramiento de la AAG.

Mejores Gross

El mejor fue Martín Stampone (1ero.), con un 35-36= 71 gross (uno menos que el par gross), 2do. Ceferino Larraburu, 39-37= 78; Tanto Stampone como Larraburu vienen teniendo un gran presente, lo que seguramente se verá mejorando en el próximo año. Luego Luis Ramos, 44-37= 81; seguido por O. Barragán, con 39-43= 82; F. Roch 43-40= 83, G. Cáceres, 42-43= 85 al igual que L. Arrechea 45-40=85, F. Sendon, 86 M. Stampone 87, M. Romero 88, M. Trigo con 89, G. Gómez con 91, G. Cereseto con 91, F. Barragán con 91, F. Etchart con 92, y M. Barragán con 92. Todos scorers gross, lo que da una pauta, para el futuro 2020.

Hasta la próxima.

Hoyo 19