El Periodista dolorense Ezequiel Suárez presentará el próximo sábado 19 su libro “Olguín: una historia para contar”, obra publicada por Editorial Dédalo y que es un recorrido futbolístico y emocional por la carrera del Campeón del Mundo, con testimonios de Menotti, Kempes, Ardiles, Hugo Maradona y prólogo del fallecido Leopoldo Jacinto Luque.

“Es una historia precisa, concisa, que tiene que ver no solo con lo deportivo, tiene alma, vida, está el ser humano presente todo el tiempo, desde el lugar que quería escribirlo, desde las emociones. Este libro está cargado de emociones porque es la vida misma de Jorge Olguín”, nos decía Suárez al entrevistarlo.

Le preguntábamos ¿cuándo había nacido la idea del libro?, y nuestro entrevistado refirió: “Comenzó mucho antes de la pandemia, estaba concretado para finales de 2020 o comienzos de 2021, y se demoró. No había fecha fija. El libro estaba hecho y se sumaron detalles y correcciones para dejarlo terminado por completo en 2021. Por distintas circunstancias se dilató la presentación, en especial la pandemia, esperando que se abran las restricciones. Y a finales del año pasado pude tener el libro en mano.

– ¿Quedó conforme con el libro?

Sí, se hicieron las cosas que queríamos, y pasaron también cosas que sumaron, pequeños detalles. Al estar abierto todavía el libro, el tiempo ayudo a agregar cosas que sumaron. Por ejemplo Diego Maradona, sumamos el tango donde lo nombra, y si no hubiese sucedido su fallecimiento antes, quizás hubiéramos tenido algo más. Leopoldo Jacinto Luque fue el autor del prólogo, que por desgracia murió el año pasado. Lo bueno es que se trata de una historia precisa, concisa, que tiene que ver no solo con lo deportivo, tiene alma, vida, está el ser humano presente todo el tiempo, desde el lugar que quería escribirlo, desde las emociones. Este libro está cargado de emociones porque es la vida misma de Jorge Olguín.

– Forjó amistad con Olguín, compartió momentos donde hablaron de todo, ¿es un libro hecho desde adentro?

Si es una ventaja conocerlo todos estos años a Jorge. Uno conoce su forma de ser. Y si el libro habla de acontecimientos deportivos, en ningún momento dejo de lado el ser humano, va de la mano con los hechos, es la misma historia. Aparecen partidos, estadísticas, compañeros. Tienen vida las páginas. Comienza y de a poco vamos viviendo con Jorge Olguín hasta el presente.

– ¿Qué testimonios consiguió que no esperaba lograr?

Tal vez faltaron algunos, pero cuando hoy lo miro a la distancia, creo que están todos los testimonios que tenían que estar. Creo que uno de los más relevantes, porque tiene que ver con Jorge Olguín, con la Selección, es el de César Luis Menotti, que marcó un antes y un después en nuestro futbol con la conformación de la Selección y la obtención del Mundial. Y hay testimonios de compañeros como Osvaldo Ardiles, Mario Kempes que fue figura y goleador del Mundial.

Además de jugar a lo largo de 3 décadas jugó todo, y también ganó todo lo que puede aspirar un jugador, excepto Copa América. Claro, no pudo jugarla porque en 1979 Menotti decidió poner un equipo alternativo. En la década del 70’ incluso fue parte de esos grandes equipos, de esos grandes jugadores que nos traen la nostalgia de que “no todo era por plata”, la nostalgia del futbol donde se jugaba “por la camiseta”. Jorge pasó por esa etapa. Aunque después del Mundial la relevancia era otra, aunque igual se mantuvo eso de barrio, de jugar por amor al futbol también. Confluyo con el nacimiento y crecimiento de Diego Maradona, cuando Diego debuta Jorge estaba consolidado en la Selección.

– ¿Quién fue la primera persona que leyó el libro?

Héctor Ulises Napolitano fue el primer colaborador que lo leyó y realizó aportes para darle forma; y en algunos detalles Guillermo Blanco, y otros periodistas. Hubo muchos periodistas de relevancia, debo decir, que les interesó el libro e hicieron sus aportes. Es que representa un homenaje de mi parte, en su figura a un Campeón del Mundo, y por extensión, a todos los demás campeones. Un tributo a esa Selección del 78’, que quedo algo tapada por la del 86’, por el tema de la Dictadura.

– ¿Qué habló del tema con Olguín?

No sabía cómo encararlo aunque antes lo habíamos hablado. No podía dejar afuera el tema de la dictadura. Con el Mundial se taparon muchas cosas a pesar de que los jugadores no tuvieron ninguna responsabilidad. Menotti habla lo justo y necesario, igual que Jorge, pero habla. Tampoco quise extenderme demasiado con esa cuestión. Hay alguien que lo habla desde adentro del futbol, Claudio Morresi, que conoce bien esa etapa, y que lo deja profundamente claro. Ese capítulo se cierra con su testimonio.

– ¿Qué ha dicho Olguín del libro?

Está feliz, contento, sabía que se demoraba, estaba ansioso con la presentación, que es otro capítulo del libro realmente. Va a ser en Dolores el sábado 19 de marzo en el Salón Blanco Municipal, pero habrá presentaciones en Mar del Plata, en La Plata, Capital y otras ciudades que vayan surgiendo. También estamos tratando de que salga en edición digital. No lo hice para mí, como todos los libros, una vez que se publican la idea es que echen a volar. Me pone feliz la gente que me ayudó y apoyo en mi carrera periodística, como Guillermo Blanco y Sebastián Cretón. Y si bien tengo contacto con muchos escritores y periodistas de nivel nacional, no he trabajado con ellos el día a día. Sin embargo a nivel local, trabajé con «Fisher» Cerdá, con “Bicho” Pérez, Pedro Sabalette y todos los que pasaron por la redacción de Diario Compromiso que me han brindado herramientas. Uno también observa y eso ayuda. El Diario Compromiso fue la casa donde me formé.

– ¿Cuándo investigó sobre un tema para escribir un libro, lo hizo un poco especialista?

Claro, además te metes en la historia, en el personaje, es como volver y vivir ese pasado como un presente. Yo ni había nacido cuando Jorge Olguín inició su historia en el fútbol de Mar del Plata. Era alguien que la tenía re clara, con el poster de Roberto Perfumo en la cama y diciendo “voy a ser como él y voy a jugar en la Selección”. Hay testimonios de su convicción. Es una historia de vida que comienza con eso, de muy chico, y se completa con una trayectoria impecable, enorme, no solo en lo deportivo sino en lo personal.

– ¿Hay estadísticas que costó conseguir?

Entre 1976 y 1982 jugó casi todos los partidos que disputó la Selección Nacional. No había tantos partidos en esa época, jugó 60. Figura en el puesto número 27 de los jugadores con mayor presencia en la Selección Argentina, Diego Maradona tiene 90 y el 60. Una etapa que incluye dos mundiales, junto a grandísimos jugadores. Lo convocó Bilardo para el 86’ pero dijo que no, no estaban dadas las condiciones. Tiene principios muy claros, él asegura que lo marcó Menotti, con quien coincidía en el pensamiento sobre como jugar al fútbol, buen trato de pelota que es lo que el siempre expresa.

– ¿Cómo quisiera invitar a la gente para la presentación del libro?

Hay mucha expectativa nivel local, por Jorge, y en lo personal me he llevado muchos gratos afectos e interés por el libro, de gente cercana y no cercana. Mi expectativa es presentar con éxito algo desde lo afectivo, que se sienta el cariño de una obra de un dolorense para otro dolorense. Esa es la felicidad que me queda, que hay muchísima gente con la expectativa de tener el libro y estar en la presentación. Lo escribí yo al libro, pero ahí dentro están todos, Dolores también está en el libro, que ya es de todos. Los espero el sábado 19 de marzo en el Salón Blanco Municipal, contaré con la presencia de reconocidos periodistas nacionales.