La semana pasada el Juez Federal Dr. Julián Ercolini elevó a juicio la causa que involucra a ex funcionarios nacionales y a ex y actuales intendentes imputados de defraudación al Estado, por haber recibido estos últimos fondos para obras destinadas a la gestión de residuos y haberlos utilizado con otro destino. La causa quedó radicada para el juicio en el Tribunal Oral Federal nº 7, que integran los Jueces Dres Herminio Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Andrés Castelli.

El Dr. Ercolini subroga actualmente el Juzgado del fallecido Juez Claudio Bonadio (sobre cuya investigación dimos cuenta en nuestra edición del 16 de septiembre de 2019), receptando ahora el Juez a cargo con su resolución el requerimiento fiscal de elevación a juicio, el que había sido formulado en septiembre de 2019 por los Dres. Carlos Rívolo y José Lenkiewicz, quienes lo hicieron respecto de ex funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de 44 intendentes “por la comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por el manejo irregular y desvío de fondos provenientes de los Programas Municipales de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”.

El expediente judicial indicó que entre enero y febrero de 2016 se habían realizado auditorías del período comprendido entre 2013 y 2015, sobre los procedimientos implementados y los mecanismos de control interno en la operatoria de otorgamiento y rendición de transferencias a municipios en el marco de los Programas Municipales de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

Que los proyectos auditados eran sobre las transferencias de fondos del Tesoro Nacional, de carácter no reembolsable contra rendición de cuentas, que tenían como objetivo brindar asistencia técnico financiera a municipios de todo el país con la finalidad de que lograsen una gestión sustentable de sus residuos sólidos urbanos a través del desarrollo de proyectos orientados a la eliminación de basurales a cielo abierto, construcción o ampliación de rellenos sanitarios, montaje de plantas de reciclaje, adquisición de vehículos destinados a la recolección de residuos, desarrollo y ejecución de programas de gestión y capacitación, entre otros.

Que con ese propósito los intendentes debían presentar un proyecto ante la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y cumplir con diversos requisitos exigidos por la normativa aplicable.

Los auditores concluyeron que durante el período referido el Programa Municipal de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos había funcionado con serias deficiencias de control interno, lo que había posibilitado una arbitraria y desigual distribución de fondos hacia determinados municipios. Que se había constatado en el estado de las obras, compras o contrataciones contempladas en 121 expedientes elegidos al azar, que solo 22 municipios habían cumplido totalmente los objetivos, que en otros 55 no se había verificado lo pautado en los proyectos pese a que se había transferido el dinero.

Iniciada la investigación judicial para el Ministerio Público Fiscal, la desorganizada estructura administrativa había resultado funcional para que los intendentes de los municipios beneficiados rubricaran decenas de acuerdos que no observaban los requisitos establecidos, que muchos de esos proyectos luego no fueron debidamente cumplimentados, verificándose que gran parte de los fondos transferidos que debían ser afectados a la gestión de residuos habían sido utilizados con fines distintos y/o desconocidos y que había ocasionado un perjuicio al erario público, pidiendo por ello que se juzgara a ex funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y 44 intendentes por “administración fraudulenta”, lo que como señalamos se hará ahora en el Tribunal Federal en lo Criminal nº 7 de CABA, encontrándose incluidos entre los imputados Jefes Comunales de nuestra zona, los actuales intendentes Héctor Olivera de Tordillo y Gustavo Alfredo Walker de Pila, como también el ex de Lezama Carlos Marcelo Racciatti.