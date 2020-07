La celebración comenzó con un brindis virtual desde el Facebook del club a la medianoche de ayer, continuó con el descubrimiento del acta de inicio del Gimnasio “Horacio Ceresetto” –que estaba guarda en la pared para ser abierta el 25/07/20-, y siguió con el descubrimiento de un monolito y una placa en Plaza Negri.

Ayer por la mañana se realizaron dos actos simbólicos por el centenario del Club Atlético Ever Ready de nuestra ciudad. El festejo había comenzado en la medianoche del jueves, con el brindis virtual a través de Facebook Live en la página de la institución.

El primero de los actos de ayer fue un “descubrimiento” del gimnasio, algo que quienes trabajaron en su construcción habían dejado previsto para hacer justamente cuando se cumpliera el centenario. El Presidente de Ever Ready, Dr. Sebastián Angeleri, realizó el acto junto a socios del club y el periodismo.

Acto seguido en la Plaza Negri se descubrió un monolito que lleva una placa conmemorando el primer partido de Ever Ready hace 100 años, justamente en el predio donde hoy existe la plaza. También acompañaron algunos socios y la prensa.

Angeleri cerró el acto enumerando logros y acontecimientos importantes del club a lo largo de su historia, y también la función que cumple para nuestra sociedad:

“Estamos en un lugar mítico para todos nosotros que nos llena de orgullo, de alegría, y de nostalgia. También estamos en una situación muy compleja en nuestra ciudad y en el mundo entero. Esto no quita que tengamos que festejar los 100 años de uno de los clubes más grandes de la región y el más grande de la ciudad. Un club que tiene lo que marca esta placa: “Siempre se puede ser más grande”. No es una frase vacía, sino el ADN de nuestro club, el ADN que marcaron nuestros predecesores y en este lugar 11 jugadores que después fueron nuestros fundadores. Estar en este lugar hoy llena de emoción.

(…) Ever Ready siempre es solidario, no solo con nuestra institución sino con Dolores en general, y a esto debo destacarlo, porque es algo que hemos incorporado a nuestra forma de vivir. No quiero terminar sin antes decir algo que un gran dirigente dijo, que es una realidad que uno termina de comprender cuando está en esta situación: “Ever Ready es una forma de vivir”. Quienes tenemos la sangre blanca y negra sabemos que este club tiene una sola forma de vivir: ser solidario con el prójimo y tratar de crecer y ser cada día más grande”.

El monolito inaugurado contiene una placa que dice lo siguiente:

“En este lugar, el 25 de julio de 1920, jugo por primera vez Ever Ready. A 100 años de aquel hito evocamos sus grandeza, esplendor y espíritu deportivo.

Siempre listos.

25 de julio de 2020 – Centenario

Siempre se puede ser más grande”.

Copa Centenario

Ayer por la tarde, Ever Ready recibió la Copa Centenario “Carlos J. Bavera”, que entregada al club en homenaje a los 100 años y a la trayectoria deportiva de la institución.

La misma fue entregada por Diego Bavera, en nombre de Osvaldo Bavera (único hijo de socio fundador vivo), en representación suya y de la familia.

Bavera hizo entrega de la Copa al Presidente Sebastián Angeleri y al miembro de Comisión Directiva Agustín Carricaburu.