Ever Ready empató 1-1 con San Lorenzo de Villa Castelles el pasado miércoles de visitante y quedó eliminado por un global 4-2 en semis del Clasificatorio de la Federación Bonaerense Pampeana para el Regional del Consejo Federal de AFA. En un partido accidentado, con dos cortes de luz, un jugador visitante retirado en ambulancia y varias expulsiones, el representante de la Liga Dolorense no pudo con el Cuervo, que está en la final y se medirá con El Linqueño. Los goles fueron de Cora para el local y Salinas, que no pudo aprovechar un penal, para el blanquinegro.

El primer tiempo comenzó normal y San Lorenzo encontró la ventaja rápidamente. Fue con un Cora encendido que eludió al uno visitante y definió para el 1-0. Posteriormente, la visita empezó a buscar el empate, pero dos cortes de luz seguidos, impidieron la continuidad del primer tiempo.

Cuando se pudo reanudar, la cosa no cambió demasiado en principio pero, sobre el final, Koppel cometió una infracción, se fue expulsado y le dio un penal al equipo de Dolores. Sin embargo, Smaile se lució e impidió el gol de Salinas.

En el complemento, el propio Salinas pudo convertir la igualdad en forma rápida y el partido tomó cierta emoción. Poco después, el jugador Díaz sufrió un fuerte golpe que provocó la preocupación de los presentes. El futbolista se retiró en ambulancia y el juego continuó. Tras eso, se dieron muchas expulsiones y en el local, Celentano y Videla fueron los que vieron la colorada.

Finalmente, en un cotejo accidentado, el conjunto de Borgarelli se quedó con el partido y con el global por 4-2. Ahora, irá decididamente por el ingreso al Regional, cuando se mida en la serie final frente a El Linqueño, de la ciudad de Lincoln; informó Pase a la Liga.