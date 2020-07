Hoy a partir de las 23:45 a través de Facebook Live en la página del Club Ever Ready, se puede ingresar para el brindis, que será a la medianoche exactamente. Mañana habrá dos actos, uno en el gimnasio y otro en la Plaza Negri. En esta nota el Presidente de la Institución Blanquinegra, Carlos Angeleri nos cuenta además sobre la Cena Aniversario y como se continúa avanzando a pesar de la situación.

Un año especial y particular, en varios sentidos para Ever Ready.

Es un año particular. Lo era para nosotros antes de la pandemia, ya que cumple 100 años de vida el club. Un club muy particular como Ever Ready, que es muy representativo de nuestra ciudad e incluso en la zona, y que abarca todos los estamentos sociales. Y que se ha enmarcado en sus insignias principales que son el tesón, el esfuerzo y el siempre ir para adelante. Mirando hacia atrás estos 100 años, hemos visto logros homenajeando a presidentes, socios, jugadores y todas las Comisiones Directivas, que han sido logros increíbles. Es un club que siempre ha intentado e intenta progresar, ya sea por el club mismo o en beneficio de la sociedad. La pasión, el esmero y el esfuerzo hacen posible que a pesar de todo, se pueda llegar a realizar un homenaje, que abarca desde los socios fundadores al día de hoy, donde se trabaja con esa hermosa mezcla de dirigentes nuevos y de experiencia que marcan el camino del resto.

¿Cómo han previsto los festejos del Centenario en este marco?

La problemática es mundial, el país está pasando momentos duros y Dolores atraviesa su peor momento. La situación para los festejos del Centenario es compleja, de manera que a estos festejos hemos ido volcándolos en lo virtual. En forma presencial solamente haremos dos actos.

¿Qué actos hay previstos?

El descubrimiento de un acta de inicio del gimnasio que lleva el nombre de un gran dirigente nuestro, Horacio Cereseto, donde hay una hermosa cancha de básquet que renovamos a principio de este año y tiene un piso increíble que la convierten en uno de los mejores pisos de la provincia. Se descubrirá el acta de inicio del gimnasio, un acta que dejaron los socios de ese momento cuando estaban construyendo las paredes, y que tenía que descubrirse cuando el club cumpliera los 100 años. El acto será el día del cumpleaños, este sábado, solo entre dos personas, yo y un presentador, aplicando las normas sanitarias como corresponde. Y de ahí iremos a la Plaza Negri, un lugar tan particular para nuestro club, a descubrir un monolito y una placa para conmemorar el Centenario.

El trabajo continúa.

Ever Ready nunca para, y vamos marcando lo trascendental. Hemos pintado y arreglado la sede, ahora estamos adaptando un tigre, que es símbolo de la institución y algo muy lindo para el club. Es un símbolo parte de la institución. Avanzamos en nuestra Comparsa Sheg Shenú, y este año durante el Carnaval, se realizó una carroza que era un tigre, y que hemos pintado, resignificado, para ser colocada en el gimnasio.

¿Qué ocurre con las actividades del club, con los socios?

Nos hemos tenido que adaptar, aprendiendo de la pandemia, que trajo cosas buenas y malas. Se ve lo peor y lo mejor, a nivel individual, o institucional que es lo que me toca contar ahora. Y puedo destacar que vi lo mejor, terminando de entender, viendo las obras y los dirigentes, porque siempre se dice lo grande que es Ever Ready. Vivimos una problemática compleja, no teniendo prácticamente el club en actividad. Sin embargo el socio responde, paga, se preocupa por nuestros profesores. El profesor es un locador de servicios que cobra por el deporte que da, y el socio trata de que el profe de toda la vida, el que enseña a sus hijos, esté bien, y acompañarlo en lo económico y lo sentimental, que es incluso más importante. Vimos familias enteras que se han quedado sin trabajo ya que el mismo está vinculada a cuestiones paradas como el turismo. Y recibí personalmente llamados diciéndome que de una forma u otra iban a seguir pagando la cuota, porque el compromiso con el club esta. Esto marca la solidaridad, la empatía con el otro. El socio preocupándose por el club, los empleados, los profesores. Esto ayuda a sobrellevar la situación. Vale la pena trabajar para la gente que tiene esta actitud.

¿La gran fiesta por el Centenario quedó postergada?

La fiesta que teníamos programada y muy organizada -en febrero firmamos contrato con el lugar y uno de los mejores catering del país- ese festejo que además tendrá muchas sorpresas, se va a realizar. Lo haremos el año que viene, en febrero, o más adelante, cuando estén dadas las condiciones. Pero se va a hacer. La gente del club se merece una fiesta como corresponde. Es fundamental que el socio sepa que lo que estamos pasando ahora es algo que no elegimos, que la vida lo puso en el camino y que debemos atravesar. Pero que sepa también que en su debido momento la fiesta se va a realizar de la manera que la veníamos planeando hace años.

¿Hay actividad desde lo virtual?

Claro. Hoy entrando a la página de Instagram o a la de Facebook del club, está inundado de visitas. Anteayer publicamos el primer video, una especie de streaming de 4 minutos que tiene más de mil visitas. Y hay miles de saludos en las redes sociales, tanto de socios como de gente que aprecia a la institución. Los actos del sábado se transmitirán en vivo por Instagram.

¿Cómo se pueden sumar la gente al brindis de esta noche?

El primero de los actos significativos será el brindis, hoy viernes 24 con transmisión en vivo por Facebook Live. Hay que entrar al Facebook del club, poner play, y verán que desde la Comisión Directiva haremos un acto, todo virtual, con un brindis a la medianoche exactamente. Será el brindis de bienvenida al Centenario de Ever Ready. El Facebook Live estará habilitado a partir de las 23:45 hs. de hoy, para que todos puedan conectarse y brindar cuando llegue la hora cero.

¿A qué hora serán los actos de mañana?

Mañana sábado a las 11 iremos al gimnasio a descubrir el acta de inicio, que han firmado muchos socios y tiene un significado muy importante. De ahí vamos a la Plaza Negri para descubrir el monolito y la placa, y contar por qué consideramos que el club fue fundado a partir de ese lugar y esa fecha.

1920 – 25 de julio – 2020

CRONOGRAMA CENTENARIO CLUB EVER READY

JUEVES 23 Y VIERNES 24

Maratón de saludos (Instagram y Facebook)

VIERNES 24

23.45: Brindis del Centenario (Facebook Live – Zoom)

SÁBADO 25

11.00: Gimnasio “Horacio Ceresetto” (descubrimiento placa inicio obras) Facebook Live

11.30: Plaza Negri (descubrimiento placa del Centenario) Instagram en directo

19.00: Misa de Acción de Gracias (Facebook Live Pquia. Ntra. Sra. de los Dolores)

TODOS LOS ACTOS SE DESARROLLARÁN SIN PÚBLICO. Sólo asistirán autoridades designadas.