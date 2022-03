Después de estar en el cargo más de seis años (desde diciembre de 2015), Gisondo será reemplazado por Cristina Martinez, que se desempeñaba como concejal y estuvo a cargo también de la Dirección de Deportes.

No sabemos a qué obedece este cambio. Si bien Gisondo integraba la lista que encabezaba Mariel Ibarguren y resulto electo en diciembre de 2021 como concejal, no ocupo el cargo y continuaba con sus funciones en Juventud.

Es un secreto a voces que dentro del gobierno municipal los funcionarios y funcionarias están divididos, aunque manifiesten apoyo a Etchevarren. Y que los cambios de área que realiza el intendente se interpretan como castigos a sus propios funcionarios.

Pensar que cuando asumió el cargo en Juventud declaraba a Entrelineas.info que no lo asustaba el desafío porque “los tengo a Lucho (N.d.R. se refiere a Néstor Franco, anterior Director de Juventud) y a Camilo que me apoyan, ellos me eligieron y eso me da tranquilidad, esperanza y confianza”.

Dicen en el entorno de Etchevarren, que el intendente ya no confía en nadie, y que ninguno de los suyos confía ya en él.