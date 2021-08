En el local de “Vamos con Vos” Dolores brindó una charla Esteban Poloni, un joven (26 años) empresario marplatense que es precandidato a Diputado nacional por ese Frente electoral.

Leonardo Rondi, precandidato a Concejal en primer término a nivel local le dio la bienvenida, tras lo cual el invitado brindó su charla y respondió preguntas de éste Diario –único medio presente- y también del público.

Poloni dijo: “Soy muy nuevo en la política. Tengo una Pyme, una constructora en la que venimos trabajando hace un par de años. Se nos convocó al espacio en representación de los jóvenes y también del sector pyme y empresarial. Conocemos muchas de las problemáticas porque las vivimos, las problemáticas que transmiten Florencio, Carolina Castro sobre todo, y Gustavo Pulti”. Tras ello indicó, que cuando hablan “de los tres ejes centrales de la campaña, la producción, el empleo y la educación, claramente todos nos interpelan a los jóvenes, porque tenemos que ver con todo eso”.

Sobre el tema del primer empleo señaló: “es uno de nuestros ejes principales, lo trabaja Carolina Castro. A los jóvenes cuando van a buscar trabajo lo primero que se les exige es experiencia. Una ridiculez, experiencia en el primer empleo es ilógico. La única forma de romper eso es teniendo alguna experiencia o herramienta que brinde el sistema educativo, y no lo hace. Ahí hay dos ejes interconectados, y si queremos conectar también producción, hablamos de que muchas empresas tienen una presión tributaria muy alta, los regímenes de contratación son obsoletos”.

Al referirse a las empresas que conoció en el recorrido que está realizando por nuestra Provincia, afirmó, “tienen una demanda que triplica la producción, si quisieran invertir en ella podrían vender tres veces más de lo que venden y triplicar o cuadruplicar la cantidad de empleados que tienen. Y no lo hacen por cuestiones de incertidumbre, presión tributaria, inseguridades de nuestra economía”. Agregando, que tanto “la Municipalidad y el Estado para resolver el desempleo en ciudades chicas, la única solución que aplican es la contratación directa. Y encima como están teniendo más empleados, pasan de 25 o 26 mil pesos que era un sueldo municipal básico, ya bajo, a 15 o 16 mil, que es el caso de Bolívar, Baradero y Benito Juárez, donde $ 16.000 es el sueldo de un empleado municipal”. Precisó en este aspecto, “el 60% de la población de Benito Juárez, el 70% de la de Bolívar, están empleadas en la Municipalidad. El otro 30% y 40% lo emplea el campo ¿Cómo podemos esperar que el campo garantice el empleo de los pueblos si desde la Revolución Industrial sabemos que no se necesita tanta mano de obra para trabajar en la siembra y en la cosecha?”.

Como respuesta a esas realidades o planteos dijo: “necesitamos, como dice Gustavo Pulti, como dice Carolina Castro y como dice Florencio Randazzo, que haya un cambio en los sistemas productivos, que lo que se extrae en los distritos tenga un valor agregado, un procesamiento en el mismo distrito, un producto final”.

Sobre los sistemas productivos resaltó, que si no se los tiene “con inversión, que genere trabajo, no hay empleo. Si no hay empleo los pibes están en la calle, o se están yendo, muchos migran al exterior”, precisando que los hay nuevos, “chicos que trabajan en software, diseño gráfico, la nueva industria informática es una nueva industria de producción”. Y contó, “estuvimos con una nueva empresa en Chivilcoy que trabaja de esto, señalando que la mayoría de los jóvenes “se están yendo del país porque no tienen un marco regulatorio, no existe. Muchas empresas les pagan desde el exterior, en dólares y estos chicos no los pueden ingresar al país. No estamos ayudando a uno de los sectores productivos que más está creciendo, que es el software y la informática, que tranquilamente podría abastecernos de dólares en el país. Necesitamos una transformación en la política, poder hablar de gestión” resaltó.

Más adelante señaló sobre el primer emprendimiento que dijo “surge cuando no tenés un primer empleo. Porque muchos de los chicos se vuelcan a emprender cuando no consiguen un trabajo formal. La mayoría de los trabajos formales exigen experiencia y es el principal problema. Los jóvenes no tienen experiencia y la educación no representa herramientas para que puedas salir a buscar trabajo. Hemos perdido educación técnica, han cerrado muchas escuelas técnicas, y estas son formadoras, dan mínimos conocimientos de trabajos con uso de herramientas, oficios, y eso se perdió un montón”.

“Esas son las principales problemáticas, y más aún en el interior, en los pueblos más chicos de nuestra provincia, que no tienen otra salida laboral. El comercio no puede emplear a todos los chicos y tampoco quiere hacerlo, porque quieren alguien con experiencia. El Estado tampoco brinda beneficio por emplear una persona sin experiencia en el mercado laboral. Y eso también es gravísimo, ¿Quién le garantiza el laburo a esos pibes? Y de esta manera que lo cuento lo plantean los jóvenes”, concluyó.