“Ellos hoy, son mi familia. Ellos hoy, son personas que no se van a ir mas de mi corazón. Ellos hoy para mí son la gran muestra de lo que es luchar por la vida”.

Compartimos las impresiones y reflexiones del dolorense que hace unas semanas participo junto a su hermana de una misión de ayuda voluntaria en Uganda. Un viaje que a nadie podría dejar indiferente. Una experiencia para compartir.

África. Uganda. Esteban Majirena, dolorense, Lic. en Administración realiza un voluntariado a las afueras de la cuidad de Jinja. Desde allá nos cuenta para el diario: “La verdad que estar acá genera muchos sentimientos: cariño, amor, tristeza, angustia, felicidad. Es una gran mezcla de sentimientos, porque todos los días estamos felices de ver a todos los niños y pasar tiempo con ellos, pero también vemos en ellos desnutrición, enfermedades, historias que desgarran el corazón. También empezamos a conocer más a cada uno de los de la comunidad y su vida es demasiado difícil. Pero lo que te mueve el alma es que ellos son felices así, como son, como están, con lo mínimo que tienen”.

De vuelta en Argentina, los sentimientos persisten. Y decide escribir fragmentos de su experiencia, una especie de diario con reflexiones que hoy compartimos con ustedes:

“La maravillosa África”

Llegamos a las 2.30 hs. de la mañana a Uganda después de 5 vuelos, dolor de espalda, dolor de cuello, y seguramente con olor a pata. Necesitábamos una ducha y dormir por lo menos un día. Emmanuel, el líder de la Fundación nos fue a buscar al Aeropuerto. Un tipo muy serio, bastante alto. Fuimos hasta el auto y empezamos viaje hasta la Ciudad de Jinja, calles y rutas muy oscuras por las que viajábamos.

Alrededor de las 5 de la mañana llegamos a la casa a las afueras de Jinja, en una comunidad. Nos recibieron con un abrazo, todos estaban durmiendo y se levantaron a decirnos hola, saber cómo estábamos y atendernos.

Al otro día recién a las 16.30 hs. de la tarde nos despertamos y nos sentamos todos a charlar y reírnos un rato.

Desde el primer día pude notar o pude captar más o menos como era cada persona allí.

Conocimos a todos los chicos y nos llevaron a pasear, nos enseñaron como cocinan, como lavan la ropa, y todos los días aprendíamos de ellos como así ellos de nosotros.

Fue realmente una experiencia inolvidable, y la verdad que es día a día los extraño muchísimo, y deseo saber cómo están, que hacen, verlos reírse, me rompe el alma no poder abrazarlos. Ellos me hicieron sentir parte de su familia, yo fui parte de su vida y pienso serlo siempre.

Aprendí demasiadas cosas, conocí demasiados lugares.

Se abrieron con nosotros para contarnos sus historias, sus historias de vida que algunas son lindas, otras tristes y algunas otras desgarradoras.

Me emociona muchísimo recordar todos los días esas caritas de felicidad cuando llegábamos a la escuela a dar clases. Tan hermosos, tan traviesos, TAN ELLOS.

Seguramente hubo varios voluntarios pero sé que dejamos una gran marca en sus corazones.

Uno cuando va a un lugar así realmente se da cuenta de lo que tiene y lo que no agradece, un se da cuenta del poco valor que tenemos, uno se da cuenta lo poco que valoramos la vida y las relaciones humanas.

La vida en Uganda, África realmente es muy dura. Es muy dura en todo sentido, los niños son pocos los que pueden acceder a la educación, son pocos los que pueden ir a la escuela y comenzar a aprender desde niños.

La educación privada como pública son pagas, hay demasiados profesores que trabajan gratis, y lo hacen con mucha pasión. En el colegio que nosotros realizábamos el voluntariado como profesores asisten alrededor de 215 a 220 chicos, desde los 3 años hasta los 12.

Fue muy difícil enseñarles pero el nivel de inteligencia que tienen todos ellos y siendo tan chiquitos las ganas de aprender son aún mayores.

Fue difícil contenerlos, cuidarlos, enseñarles, algunos de ellos tenían entre 6 y 8 años e iban a la clase de los más bebes porque eran la primera vez que iban a una escuela y no sabían ni agarrar un lápiz.

Uno aprende de todos ellos, desde pequeños cuidan a sus hermanos, los pasean, les hacen la comida porque sus padres están trabajando.

Ellos caminan a veces hasta 30 minutos para cargar bidones de 25 litros llenos de agua, ellos no saben lo que significa una ducha de agua caliente, porque no existe.

Ellos no saben lo que es el gas natural, porque no existe. Ellos todos los almuerzos y las cenas cocinan con carbón y leña.

Ellos son súper felices con lo poco que tienen y se rompen el alma desde los 16 años trabajando, no saben lo que es el mundo exterior.

Los niños se sorprenden cuando ven a alguien blanco, algunos de ellos se ríen, otros lloran por miedo, algunos de ellos venían corriendo a abrazarnos y jugaban tirándonos el pelo, refregándonos la piel para ver si cambiábamos al color de su piel.

De los niños como de los grandes pude ver ese coraje tan fuerte que ellos tienen, viven luchando por sus derechos y por ser alguien en la vida.

Aquí dejo fotos para que puedan ver. Ojalá todos podamos aprender de lo simple, y que ciertos momentos nos lleven a la reflexión.

Tenemos que aprender a ser nosotros mismos y valorar todo lo bueno que nos da la vida. Cuidar todas esas lindas oportunidades y ser parte de esas relaciones humanas que son importantes.

Nosotros nos levantábamos a las 8 am e íbamos caminando a la escuela durante 20 minutos, llegábamos y enseñábamos en ingles a todos los niños. Ellos están obligados desde muy chicos a hablar inglés, yo creo también que más allá de la obligación esta bueno porque puede darles diferentes oportunidades de vida.

Enseñábamos con canciones que mi mamá nos mandaba desde Argentina, dibujábamos cartulinas para que puedan tener los números y los diferentes animales, así como también las partes del cuerpo para aprender con más facilidad.

Les enseñamos a ser educados, lo importante que es decir gracias, hola, hasta luego, perdón.

A muchos de ellos les enseñamos a atarse los cordones, a escribir, a agarrar un lápiz y tantísimas otras cosas.

De ellos aprendimos la simpleza, el amor incondicional, la paciencia, en darle tiempo al tiempo, en cuidar y valorar las acciones de las personas, agradecer la vida, a ser más pacientes y a ser más traviesos, ¡¡¡divertirnos!!!

Sé que algún día voy a volver, me lo propongo como una meta. Mientras tanto voy a seguir en Dolores participando de actividades solidarias y convocando a todos aquellos que se quieran sumar.

De esta gran experiencia quedan muchas enseñanzas. Fue muy importante también el saber desde el principio que nosotros no fuimos a cambiarles de la vida, sino que fuimos a contenerlos a todos, adultos como a los más chicos, a darles muchísimo amor, brindarles cariño, aprender de ellos, fuimos a enseñarles todo lo que sabemos sobre diferentes aspectos de la vida, y es muy fortalecedor el poder decir que cumplí con mi misión.

Ellos hoy, son mi familia. Ellos hoy, son personas que no se van a ir mas de mi corazón. Ellos hoy para mí son la gran muestra de lo que es luchar por la vida. Ellos sufren mucho pero con su gran valentía demuestra que van a poder. Y por eso el nombre de la Fundación a la que fuimos. REBUILD HOPE, en español RECONSTRUIR LA ESPERANZA.

Ojalá todos entendiéramos esto”.