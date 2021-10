El Juez subrogante del Juzgado Federal de Dolores, Dr. Martín Bava, fijó una nueva fecha para indagar al ex presidente Mauricio Macri en el marco de la investigación por espionaje ilegal a familiares de la tripulación del hundido submarino “ARA San Juan”.

El ex mandatario había sido inicialmente convocado a prestar declaración indagatoria para el día de ayer, pero el hecho que se encontrara fuera del país y que no se lo había podido notificar en tiempo y forma, motivaron que el Dr. Bava reprogramara la fecha a través de una resolución donde analiza los pormenores de lo sucedido con esa citación.

Y el Juez lo hizo puntualizando la denuncia efectuada en septiembre del año pasado por la Dra. Cristina Caamaño, en su calidad de interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en la que señalaba que Macri como Presidente de la Nación era el responsable de haber fijado los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional durante su mandato, que por lo tanto debía ser citado a prestar declaración indagatoria.

También consignó el Magistrado, que las actuaciones están radicadas en el Juzgado de Dolores a su cargo y que a la fecha se encuentran nueve personas procesadas.

Respecto de la indagatoria al ex presidente Macri, puntualizó haberlo citado para el día de ayer, que ese llamado había tomado estado público, como también que el ex mandatario se encontraba fuera del país. Que no obstante tener conocimiento de esto, con el fin de dar debido cumplimiento a las formalidades del Código Procesal Penal de la Nación había solicitado a la Cámara Nacional Electoral que informara de manera urgente cuál era su último domicilio registrado, que tras fuera recibida la respuesta se había requerido a la Delegación de la Policía Federal Argentina de nuestra ciudad que realizada la notificación dispuesta, dejándose expresa constancia que se la debía realizar a la persona que se encontrare en dicho domicilio.

Consignó también la resolución, que la Policía Federal no había podido cumplir con la notificación dado que Mauricio Macri hacía más de un año que no reside en el domicilio informado, por lo que se habían librado oficios a la Dirección Nacional de Migraciones, al Registro Nacional de las Personas, y una empresa encargada de brindar informes sobre antecedentes comerciales, lográndose determinar que actualmente reside en la localidad de Acassuso, partido de San Isidro, donde se concretó la notificación a través del personal de la División Custodia de Ex Mandatarios, quienes lo efectuaron en la persona de la esposa de Macri, Juliana Awada.

Por otra parte el Juez resaltó la exposición mediática que ha tenido el caso, a tal punto dijo, que personas cercanas al ex mandatario hacían referencia a la causa y brindaban informes a los medios de prensa sobre posibles acciones y/o estrategias que desarrollaría ante el Juzgado.

Por eso el Dr. Bava consideró necesario reprogramar la audiencia indagatoria, fijando la misma para el miércoles 20 de octubre a las 10 horas, la que se realizará sobre los mismos hechos imputados y bajo los mismos elementos de cargo.