El próximo viernes 7 de febrero se cumplen 50 años de la puesta en el aire de la recordada LU27 Radio Dolores, circunstancia que ha motivado a la realización de una cena encuentro por parte de algunos de quienes integraron su elenco.

Por tal motivo charlamos con Santiago Gelmini y Aníbal Borlandelli, quienes precisamente participaron con distintos roles de aquella primera emisión radial.

Gelmini adelantaba que la cena se realizará el viernes 7 de febrero a las 21:30 hs., en el Predio del Club Social”. Y agregaba, “fue idea de Aníbal Borlandelli, vino a casa a decirme que teníamos que juntarnos. Empezó él, después con algunos amigos me contacté. Previo a eso, a las 19 hs., en el Archivo Histórico se va a distinguir a seis o siete de los que están desde el primer momento”.

La oportunidad de la charla nos dio pie para hablar de aquella primera salida y también para que nuestros entrevistados nos recordaran características o anécdotas de la emisora mientras se mantuvo en el aire.

Del porqué la primera emisión un 7 de febrero, Aníbal Borlandelli señalaba: “la fecha que se había fijado era para noviembre del año anterior, pero el COMFER, que vino un mes antes y controló todo, dijo que en el estudio mayor de la radio había un problema de audio, y no permitieron salir al aire. Fijaron entonces la fecha para febrero de 1970.

Santiago Gelmini: Vinieron varias veces, siempre había una exigencia diferente, debía haber hasta cámaras anti ruidos. Tenía que estar todo en perfectas condiciones, las puertas totalmente blindadas. Si alguien gritaba afuera del estudio adentro no se debía escuchar nada.

- ¿Cómo llegó a integrar el elenco de la Radio?

Santiago Gelmini: para mí fue una sorpresa. Anduve como dos años con la publicidad, con Carlitos Cademartori y Cosme D’Angelo, en la camioneta de éste. Hacíamos publicidad de las liquidaciones de “Tienda Los Gallegos” o de “Calzados Mitre”. Una mañana llegaron Rubén Etchehoun y el Elmer “El Negro” Giles a mi casa, yo a este lo conocía porque siempre anduve con la música, a él para “Publicidad “Sur” siempre le llevaba algún disco. Me dijeron que necesitaban un programador musical, que se iba a abrir la radio, que me iban a probar, a fines de febrero estaba trabajando en la discoteca.

- ¿Cómo llegó a la locución?

Gelmini: Néstor Esquioga fue el culpable que agarrara el micrófono, me dijo “te animás a dar las siglas” (de la Radio) porque él iba a llevar a las hijas a la Escuela. Lo hice, a las 8 de la mañana dije “Transmite LU27 Radio Dolores…” Radio Dolores…”. Se armó una batahola, a Esquioga lo querían matar, no tenía permiso de locutor para hacerlo. A los 15 días el “Negro” Giles me invitó a grabar algunas tandas, ya le había avisado a Etchehoun. Las grabé y después empecé a hacer algún programa.

Aníbal Borlandelli: Yo había empezado cuando era estudiante de la Escuela Técnica, con la publicidad “Sur”. Manejábamos los equipos. Después comenzamos a trabajar y practicar en la radio. Seis o siete meses antes estuvimos practicando toda la parte de operación.

- ¿Hasta qué época permanecieron en la radio?

Gelmini: Hasta 1994. En 1985 durante el tornado, comenzamos con UTV Canal 5, empecé a hacer todas las noches el noticiero. Canal 5 funcionaba en la misma radio. Hice el noticiero hasta el año 2000, cuando la gente de “Diario Hoy” de La Plata compró la radio. Pensé que nos iban a volver a ubicar a todos de nuevo, pero nos citaron a pasar por la Secretaría de Trabajo para informarnos que no pertenecíamos más a la empresa, despidos masivos. Estuve en Radio Dolores desde 1970 hasta 1985, y de ahí al 2000 en Canal 5.

- ¿De los programas insignias de Radio Dolores, cuáles recuerdan y por qué?

Gelmini: el que marcó una época en los primeros años fue Luis Marcel (Luis Zuleta), “Todo, el largo de las mañana”, era muy escuchado. Después Néstor Esquioga con Roberto Soragni a la mañana temprano tenían un programa periodístico muy escuchado. Marta Conti con “El sonido de la noche” marcó una época. Era muy escuchada. Leía unos poemas fantásticos, “con una voz” que encantaba. Enrique Alejandro Mancini la quiso llevar varias veces a Radio Continental.

Borlandelli: También “Musicalísima de los sábados”, con Miguel Laferrere, que venía de Castelli. Era llegar los sábados a la radio y abrir 200 o 300 cartas que llegaban con pedidos de canciones. No había ni celular ni nada entonces, era abrir cajas enteras de cartas con saludos, pedidos.

-¿Y el programa de Etchehoun, “Qué pasa en el mundo”?

Gelmini: Etchehoun tuvo la gran virtud de entrar a todos los niveles. Siempre lo rescato, porque todavía vas a un lugar y alguien te dice: “¿Qué pasa en el mundo?, dijo Etchehoun”, o “los viernes, el día más lindo de la semana”, cosas que quedaron grabadas. Como me pasa actualmente cuando alguien me dice “Señores, aquí me planto”; que era la presentación de “Mediodía con tango”. Otro programa que marcó una época fue el de Luis María Filomeno, los sábados a la tarde, “Música de proyección folklórica”, un programa de nivel extraordinario.

- ¿La glosa de ese programa de tangos quién la hizo?

Gelmini: Un interno de la cárcel en 1973 y quedó hasta ahora. Un día me llamó y me dijo que tenía unas glosas de presentaciones de tango, un montón, que además tenía una apertura que había hecho para un el programa. Se las pedí, me gustó, la gente la recuerda de memoria, dice así: “Señores aquí me planto, porque ha llegado el momento, esta es la historia – no cuento – de la musa popular, es un cacho de arrabal que arranqué de Buenos Aires, para traer sin alarde, algo que en mi pecho arde con cariño fraternal. Del bajo a La Paternal, de San Telmo hasta Dolores, de Dolores hasta el confín. Más esto no tiene fin, si me pongo a chamuyar, por eso voy a cortar, para no hacerlo muy largo. Señores, aquí está el tango, para el que guste escuchar. Mediodía con sabor a tango…”.

Borlandelli: otro programa importante fue el de “Coy” Fontana. Estuvimos 15 días para grabar la apertura, llevábamos tablones, porque la entrada era con sonido de pasos. Se llamaba “Estudio A en el aire”, la apertura la grabamos noches enteras, buscando la perfección.

- ¿Cómo era un día de trabajo en la Radio?

Gelmini: en la época de los discos de vinilo yo entraba a las 8 de la mañana, salía a las 12, volvía a entrar a las 14 y salía a las 20 hs. de la discoteca de la radio. Tenías que probar todos los discos, que no estuvieran rayados, que no tuvieran golpes. Programaba 20 temas de folklore y lo hacía con un (tocadiscos) Winco en la discoteca, tenía que probarlos a todos, todos los días hacer la planilla de SADAIC para el operador, y que coincidiera con el libro de guardia, porque cada 3 meses venía la gente del COMFER y constataba el libro de la operación técnica con el del locutor. Cuando decía “tanda a las 9:05”, en el de él debía decir lo mismo.

Borlandelli: había un porcentaje de música nacional y uno de música extranjera. A su vez, cada 15 minutos había una tanda, era estricto. Se llenaba una planilla todos los días que había que cumplir a rajatabla. El COMFER venía cada 3 meses; los que no estaban habilitados para hablar desaparecían. Todos teníamos que tener carnet emitido por el COMFER.

- ¿Lo obtuvieron?

Gelmini: fuimos a dar el examen de locución a Mar del Plata con Coy Fontana, a LU6. Primero nos dieron un permiso transitorio y después nos habilitaron.

Borlandelli: con los operadores era lo mismo. Fui a LU9, rendimos examen, era todo muy estricto. Vos sabías que el COMFER llegaba, pero había estado monitoreando hacía dos o tres días. Venía la Secretaría de Comunicaciones con todos los equipos, empezaban a bajar cables, a enchufar por todos lados para comprobar que la frecuencia, la potencia, y demás, estuvieran bien.

- ¿No se puede dejar de hablar de la función social que cumplía la Radio?

Gelmini: fue importantísima, muy solidaria, hicimos mil campañas solidarias. Recuerdo la de Milenita Celesán para su transplante de médula en Israel. La gente llevaba de todo. Lo mismo cuando las inundaciones, el tornado. Durante Malvinas recuerdo que un sacerdote que estaba en las islas pidió guitarras, yo le dije al “Negro” Giles de hacer una campaña. Llegaron guitarras de todos lados. Vino un camión del ejército a cargar víveres y las guitarras que habíamos juntado en el estudio, fue infernal como respondió la gente.

Borlandelli: así era todo el año, brindando servicios. Venía la gente de campo y les avisaba a los puesteros que iban a retirar animales en tal lugar. O llevar víveres y cosas de primera necesidad para las inundaciones, cuando la gente que había quedado aislada.

Gelmini: Y cuando la Guerra de Malvinas fue extraordinario: Ahí donde es lo Borelli, hasta un piano rematamos. Era increíble las cosas que llevaba la gente, lo que donaba, vaquillonas, baterías de auto, cosas de oro. El remate lo hicieron Héctor Porréz, Julio Donna, Jorge Rossi y algún otro martillero que hoy no recuerdo. Estuvieron dos días rematando cosas.

Otra locura que hicimos con Miguel Toscano fue una emisión de 82 horas continuada, una locura. Los doctores Mendoza, Uliana y Ranaleta, los tres, armaron un consultorio en la radio con oxígeno, con todo, para atendernos. Estuvimos 82 horas hablando. Salimos de la Radio con ayuda de la policía, porque eran dos cuadras de gente que quería saludar y colaborar.

Borlandelli: con el producido se colocaron dos carteles, se compraron incubadoras para bebés recién nacidos, destinadas al Hospital. Y se consiguió dinero para azulejar gran parte del edificio del hospital también.

- ¿Hoy a 50 años de la primera salida al aire de Radio Dolores, cómo lo sienten? ¿La forma en que terminó fue injusta por el esfuerzo y lo que significaba para la comunidad?

Gelmini: Me da mucha tristeza, por lo que fundamental que era para la comunidad, no solo de Dolores, sino de la zona, por la utilidad que prestaba. Me da pena que se haya abandonado todo eso, que a nadie le haya importado o haya levantado su bandera.