Se trata de ubicar abuelos en la cuadra o manzana, y comunicarlo a las páginas de Instagram o Facebook de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores ofreciéndose como voluntario para entablar contacto telefónico. El Padre Maximiliano Turri, encargado de Caritas diocesana y también a nivel local, nos da detalles del mismo.

¿De qué trata “Encontrar – nos”?

Este proyecto busca acercar a las personas, aun en aislamiento. Quiere provocar el encuentro de distintas generaciones o distintas realidades. Por un lado detectar personas de riesgo, que están en estado de vulnerabilidad, en la cuadra o manzana donde cada vecina o vecino de Dolores viva. Para que se comuniquen con la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores y nos deje datos, nombre, características, a que se dedicaba ese abuelo o abuela. Y de esa manera un teléfono para que otras personas a las cuales también se las convoca, de toda la sociedad dolorense, a brindar el servicio del voluntariado.

¿El objetivo es entonces unir?

Eso es. Unir una realidad, un adulto mayor en situación de soledad o vulnerabilidad, con otra persona, voluntaria de cualquier edad, que quiera dedicarse al menos una vez por semana, a realizar una llamada telefónica y acercarse a ese abuelo o abuela que previamente habremos detectado. De esta manera logramos dos cosas. Primero que nadie salga de su casa, lo cual es el objetivo primario, y segundo, que esa imposibilidad de salir no signifique distancia afectiva, todo lo contrario. Es poder sentirse cerca y acompañarse mutuamente.

¿Desde dónde se convoca?

A la convocatoria la hacemos desde CARITAS, pero es abierta a toda la sociedad. De hecho ya empiezan a inscribirse personas que vienen a misa, no tienen que ver directamente en la participación de la parroquia, pero recogen y sienten que tienen lo único y más valioso que cada uno tiene para dar, que no es la ropa que le sobra ni los placares que vaciamos, sino tiempo. Lo único que pide CARITAS es tiempo. Una vez por semana al menos, desde el lugar donde estas, sin salir de la casa, en ese previo contacto que se haya hecho con un abuelo o abuela del barrio o de la cuadra, que este solo, desde la casa del voluntario realizar el llamado telefónico para preguntarle cómo viene, como esta. Poder hablar de otra cosa que no sea de los noticieros o la situación que nos toca vivir. Esa abuela o ese abuelo van a sentirse acompañada o acompañado, y va a poder llevar de esta manera este presente que nos toca vivir.

¿Aprovechar también el tiempo que sobra en cuarentena para algo valioso?

Tenemos ese tiempo muchas veces en la cuarentena y a veces lo mal usamos. Invirtiéndolo en esto podemos, podemos usar bien ese tiempo y sentirnos todos felices de sentir que podemos compartir. Veo o averiguo que una abuela o abuelo de mi cuadra o manzana está sola, me dirijo a la página de la parroquia para contarle, y también invitar a esa persona mayor para ver si quiere charlar. Porque nadie está obligado.

¿Es voluntario también recibir los llamados?

El llamado que después realizara el o la voluntaria, no obliga a la abuela o abuelo a recibir la llamada. Si piensa que está tranquilo y no necesita ni hablar ni escuchar ni nada, listo, no es cuestión de obligar. Pero sí que sepa que hay alguien del otro lado de la línea que no se olvida de lo de ella, este es el punto. Por eso el lema que nos acompaña en la parroquia es “Aislados si, alejados no”. No estamos alejados por más que estemos aislados.

¿Cómo funciona entonces a partir de la decisión de ser voluntario?

Pueden comunicarse a través de mensaje interno al Facebook o Instagram de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores. Siempre por mensaje privado ya que manejamos teléfonos, nombres, direcciones, cuestiones privadas que hay que resguardar. De esa forma la gente que administra la página de la parroquia hará una tabulación, y con la coordinadora de todo el proyecto que es Paola Canepa, y con los voluntarios que se anoten, habremos de cotejar y confrontar tantos abuelos, tantos voluntarios. De ese modo nos encontramos. Cuando nos encontramos la vida es distinta, y aunque tengamos que atravesar estos presentes, habremos de experimentar que esta pandemia nos haga mejores.

¿La convocatoria entonces es a la comunidad en general?

El proyecto es encontrarnos, lo organiza CARITAS Dolores e involucra a toda la sociedad, inclusive a no creyentes, y a personas que no tengan nada que ver con la iglesia católica. Este proyecto es para todos los abuelos y abuelas, no solo para los que vienen a misa sino para toda la sociedad. Por eso estamos todos involucrados. Todos podemos ser un adulto mayor que necesita que lo llamen, y todos podemos ser un voluntario o voluntaria que tiene tiempo para hacerlo.