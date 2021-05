La proyección de la película «Mía» y el debate se desarrolló en penales de La Plata, Mar del Plata, Junín, Campana, San Martín y Dolores

Personas privadas de la libertad de seis cárceles bonaerenses participaron este jueves de un conversatorio virtual sobre el film “Mía”, en una jornada de reflexión en el marco sobre el “Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”.

La experiencia se desarrolló en penales de La Plata, Dolores, Junín, San Martín, Mar del Plata y Campana, en una iniciativa que forma parte de un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) que hace posible implementar el programa “Cine en Cárceles”.

“Mía”, dirigida por Javier Van de Couter y protagonizada por Rodrigo de la Serna, Camila Sosa Villada y Maite Lanata, no sólo plantea como ejes los derechos de las minorías y las discusiones sobre género, sino que también desarrolla temas como el respeto y la tolerancia para relacionarse con el prójimo.

La actividad fue posible por la coordinación desde el Servicio Penitenciario Bonaerense de la Dirección de Vinculación, Gestión y Planificación de Políticas Institucionales conjuntamente con la Dirección de Jóvenes Adultos.

El encuentro vía zoom tuvo lugar en la Unidad 1 Olmos, 6 Dolores, 13 Junín, 47 San Martín, 50 Batán y 57 Campana, y contó con la presencia del director del film Javier Van de Couter y con la actriz Maite Lanata, la directora de Vinculación, Gestión y Planificación de Políticas Institucionales, Valeria Sampayo, el director de la Dirección de Jóvenes Adultos dependiente de la Dirección General de Asistencia y Tratamiento, Jorge Ruiz; el coordinador del programa Cine en Cárceles del INCAA, Camilo Moreira Biurra, el coordinador de Programas Especiales de la Subgerencia de Desarrollo Federal del INCAA Walter Pich y dos de los integrantes de ese organismo Nicolás Sciaccaluga y Rocío Santos, junto al personal penitenciario.

El realizador de la película remarcó: “Lamentablemente la discriminación sigue y vemos cómo desde la película se abre una puerta para la reflexión. Es necesario mirar más de cerca una problemática histórica por la que tenemos aún una deuda enorme”.

Maite Lanata, se mostró muy contenta por participar del evento “Me pone muy contenta que hayan visto la película. Yo tenía 9 años y esa fue mi primera experiencia en el cine. Creo que para el momento de su estreno, en 2011, la película fue disruptiva, adelantada y generó un avance importante en la mirada de la gente, sobre el tema de la identidad de género.”

En el debate se compartieron opiniones, como por ejemplo la de Jonathan de la cárcel de Dolores, quien leyó a los presentes unas líneas que destacaban la importancia de la familia. Además, se abordaron argumentos en relación a la discriminación, intolerancia, marginación y la exclusión social, pero también el de la capacidad de amor que, en ciernes, tienen todos los seres humanos.

Por su parte, Maite Lanata y Javier Van de Couter, contestaron todas las preguntas y recibieron aplausos y felicitaciones de todos los privados de libertad, quienes compartieron sus ideas, y remarcaron la necesidad de la aceptación, solidaridad y respeto para poder construir una sociedad en la que la discriminación y la intolerancia dejen de existir.

El programa Cine en Cárceles

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, firmó en enero pasado un convenio con el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Luis Puenzo, con el que se renovó un ciclo de cine destinado a personas privadas de su libertad que se encuentran alojadas en unidades penitenciarias.

En esa oportunidad acompañaron el subsecretario de Política Penitenciaria del Ministerio, José González Hueso y el vicepresidente del INCAA, Nicolás Batlle.

La agenda incluye las películas “Todo el año es navidad”, de Néstor Frenkel; “Las Vegas”, de Juan Villegas; “No sabés con quién estás hablando”, de Demian Rugna; «Badur hogar”, de Rodrigo Moscoso; “Yo sé lo que envenena”, de Federico Sosa; y ¨Pájaros volando”, de Néstor Montalbano, entre otros.

La propuesta incluye la proyección de la película, en primer término, y la oportunidad de establecer un intercambio de manera virtual con las personas privadas de su libertad -mediante la plataforma zoom- con el director y/o actores del film, posteriormente, con el fin de enriquecer cualitativamente la actividad.

En marzo de 2021, por el Día Internacional de la Mujer y en el marco del ciclo “Nosotras movemos el mundo”, mujeres y varones privados de la libertad se convirtieron en los espectadores de películas invitaban a reflexionar sobre el rol de las mujeres.

Internos de las Unidades 1 Olmos, 50 Batán y 51 Magdalena vieron el film “Alanis”, que aborda la diversidad de género, y luego asistieron a un encuentro por la plataforma Zoom, donde conversaron con la protagonista, Sofía Gala.

En las alcaidías departamentales La Plata II y Roberto Pettinato, Avellaneda y San Martín, y en las Unidades 9 La Plata, 5 Mercedes y 4 Bahía Blanca se presentó “Niña mamá”, una película sobre las tensiones de las maternidades forzadas y las consecuencias de los abortos clandestinos. Luego, con la emoción a flor de piel, los encarcelados mantuvieron una charla con la directora del film, Andrea Testa.

En tanto “Gilda, no me arrepiento de este amor” llegó a la alcaidía departamental La Plata III, a José C. Paz, a Lomas de Zamora y a Campana con la exposición de la guionista argentina Tamara Viñes.

En la Semana de los Pueblos Indígenas, que se conmemora entre el 19 y el 25 de abril, jóvenes adultos de la Unidad 9 La Plata y 45 Melchor Romero visualizaron el documental “4 Lonkos: Vida, Muerte y Profanación”, y luego participaron de un debate virtual con su realizador, Sebastián Díaz, y con el licenciado en Antropología del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Fernando Miguel Pepe Tessaro.

En conmemoración de la Guerra de las Islas Malvinas, se desarrolló un conversatorio virtual del documental:” Nosotras también estuvimos”, en siete unidades penitenciarias con la presencia del director de la película, Federico Strifezzo, y la participación de una de las enfermeras protagonistas, Alicia Reynoso.

Y con la proyección del film de 2012, dirigido por Ricardo Díaz Iacoponi, “Industria Argentina, la fábrica es para los que la trabajan”, los internos de las Unidades 1 Olmos, 6 Dolores, 9 La Plata, 13 Junín, 15 Batán, 51 Magdalena y 57 Campana, dialogaron con el director y productor, Néstor Sánchez Sotelo y la actriz y guionista, Cecilia Font, sobre la crisis de 2001.