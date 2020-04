por Paula Arrechea

“Nunc autem manent fides, spes, caritas, tria hæc: major autem horum est caritas. (Y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor, estos tres; Pero el mayor de ellos es el amor.) (De “La calle del Álamo”, libro escrito en 1978 por mi abuelo Ramón Avanza).

Un hombre joven ha tomado partido. Es el camino pedregoso, cargado de espinas, que conduce al Reino prometido. Para recorrerlo con éxito debió armarse y cargó con su escudo: el Amor Total hacia Dios, igual al propio para con los demás. Así lo exige el Maestro, cuando replicando a los fariseos, afirma que en esos dos amores se concreta toda la ley de los profetas

Renuncia al amor mundano, parcial, interesado, egoísta, mezquino, a ratos sucio, para aceptar sólo el amor celestial, el puro, el que le troca en hijo fiel de Dios y padre amantísimo de todos los hombres sin excepción, aún de enemigos, perseguidores y verdugos. Es sacerdote.

Buscando campo virgen para la siembra de la semilla evangélica, cruza sin temor los mares. Desde su Liguria natal al Buenos Aires colonial. Destinado a Dolores en

1865, durante los tres días de viaje en diligencia contempla admirado la imponente grandeza pampeana que, oprimiéndole el corazón, trae a su mente la voz del

Maestro:”la mies es grande, los labradores pocos”.

Su labor pastoral entre nosotros es eficaz, paciente, modesta, sin trascendencias oratorias ni gestos alzados. Enseña, consuela, acompaña y ora.

La peste invade Dolores en el año 1868.Devastadora, implacable, no respeta a nadie. El cólera ha entrado en las casas de material y en los ranchos de adobe y paja. Ante el dolor común, aparecen en el pueblo, con evidente nitidez, vicios y virtudes, forjados en los absolutos extremos del bien y del mal. Mientras huyen los cobardes, regatean caridad los egoístas, saquean y roban los malvados, extreman su magnanimidad los limpios de corazón, se ayudan mutuamente los buenos, y sucumben los mejores en la desesperada lucha contra el mal.

En la honrosa nómina de méritos-que nunca se publicó y sólo quedó en la mente de los honrados- aparecen tres médicos: Arditi, Bergeire e Irigoyen, y un sacerdote que supera a todos: es el médico del cuerpo y del alma. Luego, el heroico ejército de voluntarios anónimos: agentes de policía, hermanas de caridad y sacrificados vecinos.

El mal no decrece, es problema sepultar a los muertos. La población se ha diezmado en la mitad. Es necesario improvisar un cementerio, colmada la capacidad del actual. Así nace nuestro camposanto.

***************

La tarde es calurosa, el persistente viento norte que desde hace días ha quemado los pastos, amaga la ansiada lluvia que tarda en llegar para ahuyentar la peste. Al final de la calle larga, muy retirado del centro, el clásico rancho de paredes de barro y techo de paja. Un viejo criollo de camisa blanca, tirador con rastra y pañuelo negro al cuello, el sacramental luto de los pobres, se halla sentado en la puerta. Los niños juegan, inocentes, a la sombra del años sauce, ausentes del doloroso drama que vive el anciano criollo, que debe velar por sus cinco nietos La peste se llevó en pocos días a los padres y a la abuela. Roberto, el mayor, de sólo diez años, está atacado y yace en su cama de tronco y tientos. A su lado está el sacerdote que, pacientemente, con cariño maternal, supliendo el regazo de aquella que se fue, pasa sobre la frente del niño un pañuelo húmedo para calmarle la fiebre.

Padre, dice el anciano, el niño ya se ha dormido y parece más tranquilo con la bebida que usted le dio, salga a tomar un poco de aire, aquí está más fresco. ¡Qué será de nosotros, se lamenta el anciano, si se nos va también éste que es el único que puede ayudarnos! El buen cura lo consuela, con voz y gestos lentos, y se nota en su rostro una palidez que alarma al criollo, que abandonando su tristeza y su parquedad, exclama: Padre, usted no está bien, tome algo, no tengo más que caña, dicen que es buena y anima un poco…El sacerdote no responde y, tras un largo silencio, vacila como un ebrio y un fuerte vómito lo tumba de su precario asiento. Desesperado, el viejo pide auxilio, nadie acude, el perro de la casa ladra y corre por la polvorienta calle uniéndose en demanda de socorro. Tras una larga y dolorosa espera, llega el carro del lazareto, improvisada ambulancia… lo conduce una mujer. Otra señora y una hermana de caridad, ayudadas por el viejo, cargan al enfermo…

El presbítero Juan Bautista Bancalari perece a los pocos días en el misérrimo hospital, acompañado por los pobres.

Cinco años después de su muerte, el pueblo todo, que recordó su acción, lleva sus restos y los sepulta a la entrada principal del gran templo parroquial. El paso incesante de fieles borró para siempre la losa sepulcral. La caridad de Bancalari fue tanta, que no teniendo más que dar, brindó a su pueblo hasta el recuerdo de su nombre.

La lápida decía así: “Juan Bautista Bancalari Teniente Cura de ésta Parroquia.

Falleció el 21 de febrero de 1868 asistiendo a los atacados del cólera. El pueblo de Dolores le dedica éste homenaje. Año 1973”