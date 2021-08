Luego de la polémica foto del festejo de cumpleaños de la Primera Dama tomada en la Quinta de Olivos durante la cuarentena, el presidente Alberto Fernández encabezó ayer un acto adonde anunció la reducción de la tarifa del gas, en el marco de la Ley de Zonas Frías.

En el Parque Bicentenario del municipio de Olavarría, el presidente estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de buenos Aires, Axel Kicillof, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, el ministro del Interior, Wado de Pedro, la diputada nacional Liliana Schwindt y referentes locales del Frente de Todos, entre quienes estaba Maximiliano Wesner, primer candidato a concejal local.

La nueva Ley de Zonas Frías, incorporó a 42 municipios bonaerenses (entre ellos Dolores) y de otras provincias en la política de subsidios a la tarifa de gas; una reducción de entre el 30% y el 50% de la tarifa de gas, que impactará en alrededor de 4 millones de hogares a partir del corriente mes.

Al respecto, Alberto Fernández expresó: «Nos explicaban que las tarifas tenían que ser dolarizadas, pero resultó ser que pudimos desdolarizar las tarifas y sostenerlas en el tiempo sin aumentos». A la vez que aclaró que «es cierto que nos cuestan subsidios del Estado. Pero dejé de escuchar lo que escuché en la campaña: tuve que elegir entre pagar la luz o pagar el remedio. Ese temor de la gente desapareció, y empezamos a hacer más previsible la vida de la gente».

Para luego meterse de lleno en la campaña electoral: «Hemos sido capaces de poner de pie un país que estaba arrodillado, donde no existía el ministerio de Salud, de Trabajo, de Ciencia y Teconología. Un país donde se creía que la universidad pública se caía, y una gobernadora se jactaba de no inaugurar más hospitales. Y donde una mañana nos levantamos y nos dijeron que ahora vamos al Fondo Monetario, y en un minuto treinta nos informaron que habían tomado un préstamos por 57 mil millones de dólares», señaló Alberto Fernández.

También, el mandatario hizo referencia al discurso de la vicepresidenta sobre la fuga de capitales de fines de 2019, y dijo que «desde el día en que ocurrió la primera vuelta (PASO) hasta el 27 de octubre, se fugaron 23 mil millones de dólares. Para eso sirvió la plata que el fondo entregó a Mauricio Macri y a su equipo de maravilla. Y nosotros tuvimos que remontar todo eso».

«Hemos venido a presentar la reglamentación de esta Ley de Zonas Frías. Es una ley que me parece que sirve para ilustrar el país que hoy tenemos comparado con el que tuvimos en los 4 años de neoliberalismo», afirmó por su parte el gobernador bonaerense. Y describió que durante la administración anterior «era mensual el hecho de que las tarifas aumentaban, hasta 2000% el gas y 3000% la electricidad. ¿Qué pasó? Dolarizaron las tarifas en la Argentina».

«Vinieron a enriquecer a unos pocos y ahora se trata de igualar a todos y a todas. Cuando asumimos, no solo teníamos los tarifazos, la ex gobernadora había firmado en nombre de la sociedad aumentos para dos años más. Hoy una boleta que sale $1200, si se cumplía lo que Vidal se había comprometido, tendría que salir $4.400», disparó Kicillof.

Por último, el gobernador concluyó que «se vienen una elecciones muy importantes, son la puerta de salida de esta pesadilla. Muestran de que de la pandemia se sale. Con la democracia, lo que se discute es hacia dónde queremos salir: una sociedad con más solidaridad y menos privilegios, más trabajo y menos deuda, más producción y menos especulación, salud y educación pública y menos desigualdad. Esa es la vida que queremos»; informó Infocielo.