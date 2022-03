El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó ayer en Mar del Plata la 118° Reunión Plenaria del Consejo Federal del Trabajo, junto al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni; su par bonaerense, Mara Ruiz Malec; la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta; y representantes de las provincias.

En ese marco, Kicillof destacó que “la importancia de esta reunión radica en planificar hacia adelante las redes de contención que ayuden a estar mejor preparados para enfrentar la incertidumbre en una etapa de mucha turbulencia internacional”. “Para nosotros gobernar es crear trabajo, y para eso el Estado tiene un rol fundamental en la generación, conservación y mejora de la calidad del empleo”, remarcó.

Asimismo, Moroni expresó: “Este Gobierno vino a traer un modelo de desarrollo con inclusión y ampliación de derechos, y lo está cumpliendo”. “Durante estos años protegimos tanto a los contratos de trabajo como a las empresas, porque necesitábamos sostener la estructura productiva”, indicó y subrayó: “Contra los hechos no hay argumentos: si el aparato productivo no hubiese funcionado, no podríamos haber crecido 10 puntos el año pasado”.

Durante los encuentros llevados a cabo en las distintas comisiones del Consejo, se abordaron temas vinculados al empleo infantil, las condiciones de las y los trabajadores del sector agropecuario y las problemáticas relacionadas a la violencia laboral por razones de género.