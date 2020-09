El incremento de casos de COVID-19 en el interior del país lamentablemente no se detiene, es por ello que un número importante de Ligas y Federaciones han decidido ponerle fin a los campeonatos del 2020. Ya piensan en el armado de torneos para el 2021 una vez que los contagios al menos hayan disminuido. “Desensillar hasta que aclare” es un dicho campero utilizado en el interior del país que muy bien podríamos emplear para la ocasión.

En la región la primera que tomó con buen criterio dar por terminada la temporada y sentido social fue la liga de Mar del Plata. De a poco se sumaron la tandilense, la liga de Balcarce, la de Miramar, y en la región Madariaga y La Costa fueron las primeras en decir que no y dar por terminada la temporada.

La última que tomó esta decisión fue la chascomunense que lo hizo el lunes pasado.

Falta la maipuense que nos comentaba su vicepresidente que porque tienen tres fechas pendientes del primer torneo de la temporada es que por ahí se espera que se pueda jugar en diciembre.

En Dolores los clubes se han manifestado que no se puede pero todavía desde la Liga no se ha tomado ninguna decisión, no sabiendo porque hay tanta necesidad de jugar.

El sistema de Salud a punto de colapsar en lugares como AMBA, Prov. de Jujuy, Valle de Rio Negro/Neuquen, Rosario y algunas ciudades del interior bonaerense como por ejemplo Mar del Plata, Bragado, etc. precipitaron la decisión de mucho presidentes de Ligas, apoyados por sus colegas de los clubes, de finalizar sus torneos en el 2020 y en su gran mayoría postergar la actividad hasta el 2021, salvo algunas ligas que aún mantienen la esperanza de volver a disputar torneo amistoso o inferiores sobre Noviembre-Diciembre 2020. En los próximos días hay programadas reuniones y/o asambleas en al menos 50 ligas que definirán los pasos a seguir, pero en off ya deslizaron que de continuar durante septiembre esta situación epidemiológica, también le pondrán punto final a sus campeonatos.

Cabe resaltar que el Consejo Federal, durante este año, exime a las ligas afiliadas de la obligación de realizar anualmente por lo menos un torneo oficial en división mayor y torneos en divisiones menores, al menos en tres categorías.

El lado B de esta determinación es la gran cantidad de futbolistas, DT, preparadores físicos, utileros, periodistas, fotógrafos y demás personal del “mundo” futbol amateur que se ve privado de obtener algún tipo de ingreso. Desde ASCENSO DEL INTERIOR deseamos fervientemente que esto se solucione rápidamente.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Buenos Aires — FFBP Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana

25 de Mayo — Liga Veinticinqueña de Fútbol –

Balcarce — Liga Balcarceña de Fútbol

Baradero — Liga de Fútbol de Baradero

Campana — Liga Campanense de Fútbol –

Chacabuco — Liga Deportiva de Chacabuco

Chascomús — Liga Chascomunense de Fútbol –

General Madariaga — Liga Madariaguense de Fútbol

General Villegas — Liga de Fútbol de General Villegas

Laprida — Liga Lapridense de Fútbol

Lobos — Liga Lobense de Fútbol

Luján — Liga Lujanense de Fútbol

Mar del Plata — Liga Marplatense de Fútbol

Mar del Tuyú — Liga de Fútbol del Partido de la Costa

Mercedes (Bs.As.) — Liga Mercedina de Fútbol

Miramar — Liga de Fútbol de General Alvarado –

Necochea — Liga Necochense de Fútbol

Pehuajó — Liga Pehuajense de Fútbol

Rivadavia (Bs.As.) — Liga de Fútbol del Oeste

San Nicolás — Liga Nicoleña de Fútbol

San Pedro — Liga Deportiva Sampedrina

Tandil — Liga Tandilense de Fútbol – URD TANDIL

Ayacucho — Liga Ayacuchense de Fútbol – URD TANDIL

Benito Juárez — Liga Juarense de Fútbol – URD TANDIL

Rauch — Liga Rauchense de Fútbol – URD TANDIL

Tres Arroyos — Liga Regional Tresarroyense de Fútbol

Tres Lomas — Liga Cultural Deportiva

Vedia — Liga Deportiva Central Vedia