Luego de la suspensión de la audiencia programada en la Sala I de la Cámara Penal de Dolores para resolver la prisión preventiva dictada a los jóvenes procesados por el crimen de Fernando Báez Sosa, como también la recusación que estos y su Defensor hicieron a la Fiscal que lleva adelante la investigación, este Diario pudo conocer ahora que pese a las suspensión de la actividad judicial en la próxima semana se podrían resolver ambas cuestiones.

Es de recordar que los jueces de Cámara Dres. Susana Mirian Yaltone y Felipe Defelitto al suspender la mencionada audiencia como medida de prevención ante posibles contagios por el coronavirus, dispuso correr traslado a las partes para que por escrito expresaran sus argumentaciones sobre ambas cuestiones.

Este Diario pudo conocer que ya contestó el Fiscal General Dr. Diego Escoda, que el pasado jueves lo hicieron en forma electrónica los Dres. Fernando Burlando o Fabián Améndola en representación del Particular Damnificado. Que luego y del mismo modos se dio traslado al Dr. Hugo Tomei para que lo formule en nombre de sus defendidos, previéndose que al tener la Defensa tres días según el C.P.P. para hacerlo y los feriados de estas semana el abogado posiblemente lo haría el primer día hábil de la próxima, a partir de los cual los Jueces de Cámara resolverían ambas cuestiones en forma urgente, atento que entenderían que se está dentro de lo que la Suprema Corte de Justicia provincial entiende como de carácter urgente.

Sobre la contestación de los abogados del Particular damnificado, de su texto surge un extenso análisis jurídico pero también definiciones que no pasan desadvertidas, como por ejemplo cuando señalan que el escrito de apelación del Defensor de los rugbiers: “…se muestra como un errático y repetitivo catálogo de manifestaciones de carácter dogmático, desprovistas del menor sustento fáctico y jurídico”. O cuando resaltan, “este caos argumental no es producto de una pluma inexperta o desinformada, sino todo lo contrario. Nos encontramos ante un planteo en el que la desorganización argumental tiene por objeto montar una apariencia de motivación y fundamentación de la que carece. Donde lo que se dice en realidad sirve para ocultar lo que se calla”. Y más aún cuando resaltan, “ante la imposibilidad de exponer claramente una normativa es que recurre a la confusión como estrategia de defensa.

Respecto de los planteos que los Jueces de la Sala I de la Cámara deberán resolver, fuentes judiciales consultadas dejaron en claro que la apelación a la prisión preventiva y la recusación a la Dra. Verónica Zamboni son las dos únicas cuestiones que tienen en tratamiento, dado que la prisión domiciliaria de los 8 imputados actualmente detenidos y alojados en la Alcaidía de Melchor Romero aún no ha sido resuelta por el Juez de Garantías de Villa Gesell Dr. David Mancinelli.

Recordemos finalmente que por el crimen perpetrado el pasado mes de enero en Villa Gesell se encuentran procesados y detenidos, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi Ayrton Viollaz, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Tomás Enzo Comelli, mientras que Alejo Milanessi y Juan Pedro Guarino están imputados al igual que los primero pero se encuentran excarcelados.