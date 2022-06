Falta menos para el cierre de Campeonato y todo parece seguir igual, porque los de punta no se sacan diferencia, caso Sarmiento qué ganó, Ferro que pudo reencontrarse con la victoria, un Ferroviario que también hizo lo propio y Ever Ready que después de 2 partidos volvió a ganar y sueña con el campeonato más allá qué es el más relegado en la lucha de este torneo.

Cuándo se quería aclarar el panorama las cosas siguen igualadas en la punta del Torneo, hablando de que no cambió nada porque sigue siendo puntero Sarmiento con 23 puntos, Ferro pegadito con 21, Ferroviario 20, Ever Ready 17; ya que todos pudieron ganar.

Sarmiento ganó y se mantiene la punta

Sarmiento se afirma en el Campeonato de la mano de la clave de este torneo cómo lo es Franco Gelmini, que volvió a ser figura con un doblete, dos fundamentales para la victoria final 3 a 1.

En la primera etapa un partido parejo el “Calavera” está de racha, y en 14 minutos gol olímpico, en una rareza por debajo del piso se metió al segundo palo para 1 a 0 en el primer tiempo desde el pie de Gelmini.

Eso le dio tranquilidad a un Sarmiento que había arrancado nervioso por lo propuesto por Dolores. Y desde ahí empezó a construir lo que sería la victoria final. Pasaron los minutos pasó el sofocón con un mano a mano que tuvo Eboli; y a los 31 en una corrida por izquierda de Carlos Márquez encontró por la derecha a Jorge Equisito que puso el 2-0 parcial. Toda la fuerza que tuvo Dolores se fue desinflando y ya en el final del primer tiempo nuevamente apareció el estandarte goleador de Sarmiento, Franco Gelmini con un poema de tiro libre al ángulo superior derecho de Nicolás Buscicchio que nada tuvo que hacer colocaba el 3-0 que casi acaba el partido.

Vivía reacción de arranque con un penal a favor por mano de Leandro Elizalde que se fue expulsado en Sarmiento que quedó con 10, pero solo eso ya que si bien Emanuel Eboli cambio la infracción por gol, Sarmiento cerró bien los caminos y terminaría ganando de manera justa tres a uno.

De esta manera se sacó un hueso duro de roer cómo es el equipo de Fernando “El Pulga” Yori y quiere ir de manera firme por el campeonato.

Ferroviario volvió a ganar para estar prendido en el campeonato

Los de Martín Garay tuvieron nuevamente una buena tarde y todo corroborado con el carácter que tuvieron para dar vuelta el partido que le era adverso, ya que Independiente Dolores le ganaba por 1 a 0 en la primera etapa con gol de Juan Fraga, pero en el final de ese primer tiempo el bueno de Héctor Martínez colocaba el justo 1 a 1.

En la segunda etapa aprovechó el envío en el equipo de Ferroviario y sabiendo que tenía que ganar, con goles de Pedro Agüero y de Leandro Cardozo cerraron la victoria fundamental pensando en la lucha hasta el final a los que están por encima en el campeonato.

Había que ganar y ganó Ferro

Se pudo recuperar Ferro tras el trago amargo de la fecha pasada y con esto demuestra que quiere luchar hasta el final campeonato.

Habría que sumar de a 3, para no perderle pisada a líder Sarmiento y de esta manera el equipo de Carlitos Subidet no dudo para sacar ventajas desde inició con Juan José Hidalgo que volvió el equipo titular por un Gastón Gómez que no pudo estar por temas personales Y para cerrar esa primera etapa Luciano Sotelo puso el 2-0 para un Ferro que en el segundo tiempo lo cerraba todo con el gol de su goleador Nicolás Vincenti.

Un partido sin fisuras para el equipo “Verde” que superó un difícil Tordillo para ir tomando confianza en esta lucha mano a mano con Sarmiento, Ferroviario y Ever Ready.

Demostró tener un juego corroborando lo hecho a lo largo del campeonato, y en este caso con gol para tomar el envión de cara al cierre de este torneo.

Ever Ready se quedó con el clásico para seguir pensando en el torneo

La tenía difícil el elenco de Sergio “Kuku” irazabal en el Miguel Angelinetti, recibiendo a Social por el campeonato; tras dos derrotas consecutivas pero supo reponerse con la victoria ante su rival clásico, que ganaba con gol de Luca Larruy en la primera etapa, pero con goles de Gian Vignieri, Gabriel Salinas y Federico Lanffranchi cerró un 3-1 determinante para seguir soñando el campeonato.

Enorme marco de público fue el que le dio el colorido al Clásico y sobre todo por la gente Social que no se fue conforme con el arbitraje en un partido que terminó caldeado.

Para el dueño de casa era ir a ganar y ganar, y lo consiguió para esta manera salir prendido en el campeonato ante un Social que venía entonado por la última victoria pero que si bien arrancó ganando no pudo sostenerlo a lo largo del partido.

Resumen de la fecha

En la fecha 11 del fútbol de la Liga Dolorense, Sarmiento 3 (2 goles de Franco Gelmini y 1 de Jorge Equisito) y Dolores 1, en el Ricardo Morello, el puntero confirmó su andar en su casa. Ferro 3 a 0 a Tordillo, con goles de Juan José Hidalgo, Luciano Sotelo y Nicolás Vincenti. En el Miguel Angelinetti en el Clásico, Ever Ready 3, Gian Vignieri, Gabriel Salinas y Federico Lanfranchi; por Social el gol Lucas Larruy. En el primer partido en el Délfor del Valle, Independiente de Dolores 1 (Juan Fraga), Ferroviario 3 (Héctor Martínez, Pedro Agüero y Leandro Cardozo).

Está puntero Sarmiento con 23, Ferro 21, Ferroviario 20, Ever Ready 17, Tordillo 13, Social y Dolores 9 y con 8 Independiente de Dolores.

La fecha que viene

Independiente de Dolores y Ever Ready, Ferroviario y Dolores, Social y Ferro y Tordillo y Sarmiento.

Ezequiel Suárez