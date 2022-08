El oficialismo en el Concejo Deliberante desde hace muchos años se desenvuelve como si no tuvieran sus miembros la obligación de normas que cumplir, se muestran solo sujetos a los vaivenes e intereses que el Jefe Comunal pueda tener o expresar en determinado momento.

Y tal es así que algunos ni cumplen con el juramento (¿en vano?) que formularon al asumir, como quedó puntalmente reflejado en diciembre pasado cuando las electas, señoras Mariel Ibarguren y Sandra Metz, lo hicieron y en la primera sesión del Cuerpo con nueva integración pidieron licencia y fueron reemplazadas.

Esto sucedió muchas veces durante la actual gestión de gobierno, funcionarios que integrando el gabinete municipal fueron candidatos y nunca asumieron. El compromiso con la ciudadanía claramente nunca existió, las promesas de campaña se diluyeron como una gota de agua en el mar demostrando que eran “candidaturas testimoniales”, en una lista a Concejales a sabiendas que nunca desempeñarían el cargo.

Y de analizar quienes se sientan en las bancas de “Cambiemos/Juntos” en el Concejo los días de sesión no solo desde su última integración, surge una inexplicable situación, el oficialismo como si se tratara de un equipo de Fútbol un día ocupa una banca un Concejal y otro lo reemplaza en sesiones posteriores y viceversa, y lo más llamativo, en muchos casos son funcionarios del gabinete municipal que vuelven al Legislativo sin más cuando el requerimiento del Intendente así lo dispone.

El caso más evidente ha sido el de Leandro Oldoni, pero también ocurrió entre otros con Cristina Martínez, ambos Concejales o miembros del gabinete según las necesidades de la gestión Etchevarren, con una particularidad, aún ocupando su banca siguen coordinando tareas y reuniones con el cargo que detentaban en el elenco de gobierno, llámese Turismo o Deportes, como dice el dicho popular “permanecen en los dos lados del mostrador”. Y a tal punto sucede, que hasta en los Partes de Prensa se los señala como directores, como sucedió la semana pasada.

Y sobre licencias hay un caso por demás delicado, el del Contador Oldoni, ya que como primer Concejal de la lista en que Etchevarren fue electo Intendente en 2019 según la L.O.M. es quien lo debería reemplazar. Sin embargo, para ello debería estar ocupando el cargo para el que fue electo, es decir Concejal en ejercicio.

Al respecto, del análisis de la Ley Orgánica de los Municipios surge que “la licencia en el cargo de Concejal no habilita para ocupar el cargo en el Ejecutivo”, por lo tanto, el remplazo a Etchevarren por parte de Oldoni no es automático, antes debe reasumir como Concejal, paso que al menos no se habría cumplido con la última licencia del Jefe Comunal y surgen dudas que se hubiera cumplido en reemplazos anteriores.

Y como consecuencia de todo lo señalado surge una cuestión esencial y que pone un gran interrogante sobre el Concejo Deliberante, ¿cómo se otorgan las licencias?.

Hemos advertido durante la cobertura de distintas sesiones del Concejo que un día un Concejal oficialista está sentado en la banca y otro distinto en otras, que esos reemplazos se realizan como si se tratara de una puerta giratoria a la que acceden con la sola intención de entrar o salir. Hemos escuchado que desde la presidencia se lo recibe con un “bienvenido” y ocupa directamente la banca, sin que previamente se haya dado tratamiento a su pedido de reincorporación, mientras que, en el exterior del recinto “por las dudas”, se observa que se encuentra quién hasta ese momento ocupaba la banca. Es lo que se podría definir como “reemplazos a la carta”, producto del tema a tratar y de la decisión de Etchevarren.

Por eso es necesario puntualizar, que el Cuerpo legislativo sesionando puede otorgar licencias a sus miembros, que estas deben estar fundamentadas, justificadas (art. 63 inc. 6 de la Ley Orgánica) y ser por un término de tiempo, por lo que ya otorgada solo podrán ser interrumpidas por pedido del interesado y luego de ser tratada su solicitud en una sesión y que se lo autorice reasumir.

“El reingreso con antelación a la fecha de vencimiento de la licencia acordada debe ser autorizado por el propio Cuerpo, quién determinará la fecha efectiva de reintegro de edil”, señaló la Asesoría General de Gobierno al evacuar una consulta.

Por eso decimos, hay “mar de fondo” sobre la forma y los reemplazos que el oficialismo ha venido realizado en los últimos años, con el agravante que también lo existiría sobre el cumplimiento de la paridad de género y sobre quienes se sentaron en esas bancas, ya que en algún caso podría haber sido alguien sin estar diplomado como Concejal.

Una forma de poner claridad sobre el tema licencias sería que el Concejo Deliberante, más allá de la información que debe cumplimentar ante un requerimiento judicial que el Juzgado Contencioso Administrativo le ha efectuado, por respeto a los ciudadanos dé a conocer un informe público y detallado de cómo se hicieron esos remplazos, ya que así se lograría dar credibilidad al Cuerpo y transparencia a los actos de gobierno, tal como el sistema republicano exige.