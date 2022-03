Hace unos días el vacunatorio de nuestra ciudad traslado su base a un nuevo lugar, en el Salón de la Amistad de la sede de Rotary Club Dolores. Desde ayer funciona con plena actividad, como nos cuenta su coordinador, Juan Pablo Rocha: “Ya estamos instalados en la nueva sede, que es el salón de Rotary Club, calle Mitre 175. La jornada de vacunación continúa normalmente. De lunes a domingo de 9 de la mañana a 18 horas. En el último turno se junta a las personas para poder abrir la ampolla, para que no haya desperdicios. Se vacuna de lunes a lunes, feriados, domingos”.

La mayoría de los dolorenses está vacunado, el porcentaje es alto. Y es bueno recordar las condiciones necesarias para aplicarse las distintas dosis: “La vacunación con la primera dosis es libre para todos los mayores de 3 años, lo mismo ocurre con la segunda dosis. En el caso de la tercera dosis es libre para los mayores de 12 años. Para darse la segunda dosis tienen que haber pasado 28 días de haberse puesto la primera. Y para aplicarse la tercera dosis tienen que haber transcurrido al menos cuatro meses de haberse aplicado la segunda”.

Un dato importante es la continuidad de la campaña de vacunación en los establecimientos educativos, para garantizar que las clases presenciales se desarrollen con normalidad: “La campaña de vacunación en las Escuelas continúa, bajo el lema “La Vuelta a Clases Segura” y “Clases Cuidadas”. Se vacuna en los diferentes establecimientos. Ya se vacunó en la Escuela 4, en la 5, en la 10, en el Jardín 906, en la Escuela 30, la Normal, en el Merendero San Juan Bautista”.

Una consulta frecuente es de parte de personas que aún no se han vacunado: “Quienes no se hayan vacunado con ninguna dosis pueden acercarse de manera espontánea, no necesitan turno previo para la primera dosis, se acercan con el DNI y se les realiza la carga acá en el Vacunatorio”.

Además de la Noche de las Vacunas, que según nos explica Rocha, va a repetirse con un marco especial, el Vacunatorio no se limita a atender a la gente en la sede: “El Vacunatorio va a seguir también en la calle, saliendo a buscar a la gente que no se ha vacunado, para que pueda hacerlo. Estamos trabajando en un puerta a puerta, y en postas itinerantes en los distintos barrios de la ciudad. Se realizó “La Noche de las Vacunas”, que fue un éxito, con más de 100 vacunados. Y trabajamos en una segunda edición, a la que queremos darle un estilo cultural, para que la gente vaya a disfrutar de diferentes shows dolorenses, y se puedan vacunar. Esperamos a todos los que no se hayan vacunado, de lunes a lunes a partir de las 8 de la mañana”.

Finalmente el coordinador del vacunatorio nos brindó los datos de las dosis aplicadas hasta ahora en Dolores:

1ra dosis: 28.620

2da dosis: 26.268

3ra dosis: 15.741

Total: 70.629