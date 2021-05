Sara Conde número 1 de Argentina 14 años damas

Valentín Garay número 1 de Argentina 14 años varones

Juan Ignacio Zamora número 3 de Argentina 18 años varones

Agustina Etchart número 4 de Argentina 14 años damas

Nicolas García Longo número 7 de Argentina 16 años varones

Finalizó este fin de semana el Segundo Nacional de Tenis Grado 1 en el Club Hacoaj en el Tigre. Debido a la pandemia sólo se jugó en single en el cuadro principal cómo en la second chance.

El trabajo que se está realizando en las canchas de tenis del Polideportivo, compartiendo algunos días en el club Ever Ready está dando sus frutos bajo la dirección técnica de Jorge Etchart y el grupo de entrenadores Leonardo Salomón, Emilio Benítez, Francisco Lanz, Santiago Massironi, y la preparación física de Leandro Navarro.

Este grupo de alto rendimiento entrena todos los días durante 6 hs. diarias, lo que hace que varios jugadores se trasladen a nuestra ciudad desde Mar del Plata, Usuahia, Buenos Aires, Humboldt, Chascomús, Costa Atlántica, Lezama entre otras ciudades; donde cada jugador respeta los protocolos para poder mantener una burbuja dentro del grupo.

El dolorense Juan Ignacio Zamora llegó a la final de la second chance en 18 años al derrotar en primera ronda Bautista Viggiani por 6-1 y 6-1, jugando un tenis muy regular y esperando la oportunidad para poder definir el punto y no darle ninguna chance a su rival. En segunda ronda también impuso su juego el dolorense para quedarse con el partido ante Manuel Suárez Vega por 6-2 y 6-1. En semifinales le tocó contra Francisco Rossi un jugador muy difícil que “Juani” pudo derrotar por 6-3 y 6-0 ante un primer set muy parejo pero que en la hora de definir lo hizo con mucha autoridad para obtener el pase a la final. La final por razones climáticas no pudo jugarse así que en esta ocasión se reparten los puntos.

Agustina Etchart la otra dolorense que participó en el torneo más importante de la Argentina, llegó a cuartos de final y quedar entre las 4 mejores de Argentina.

En primera ronda a la dolorense le tocó con la numero 10 de Argentina Lourdes Rotger, de Santa Fe ganando por 6-2 y 6-0, Agustina se mostró muy segura desde el comienzo, donde se impuso desde el fondo de la cancha con bolas altas sobre el revés para después dominar dentro de la cancha a su rival con tiros ganadores. En segunda ronda le tocó Ariela Porras Bueno fue un partido parejo con peloteos muy largos donde la dolorense pudo imponerse con tiros ganadores y llevarse el partido por 6-2 y 6-2, y pasar a cuartos de final, donde se enfrentó contra su compañera de entrenamiento Sara Conde y caer con la 1 de Argentina por 7-5 y 6-2 y así obtener el ranking número 4 de Argentina.

Sara Conde después de ganar sus dos primeras rondas y derrotar a la dolorense Agustina Etchart en la semifinal cayó ante Candela Vázquez por 6-1 y 7-5, y así sumar los puntos suficientes para quedar en el puesto número 1 de Argentina.

Valentín Garay oriundo de Usuahia, pero radicado ya en nuestra ciudad en este programa de entrenamiento de alto rendimiento desde hace 6 meses, llegó a la final que por razones climáticas no pudo jugarse pero la sumatoria de puntos hizo que quedara en el puesto número 1 de Argentina.

En primera ronda derrotó a Sánchez Barreto por 6-2 ,2 -0 y retiró. En segunda ronda le tocaba un partido muy difícil con el cordobés Gallego que en años anteriores había perdido, pero en esta ocasión Valentín demostró tu progreso y su alto nivel para imponerse 6-2 y 6-1 de una manera contundente.

En cuartos de final le tocó contra Santiago Pessino un rival que en principio era accesible pero que jugó un gran torneo para sacarle el primer set por un contundente 6-0 donde Valen estuvo muy nervioso en el inicio del partido, una vez que finalizó el primer set y el pupilo de Etchart solicitó ir al baño para poder enfriar un poco su cabeza y volvió con otra actitud, más decidido y derrotó 6-0 con un nivel muy alto y volviendo a jugar más suelto y llevarse el tercer set por 6-2 y pasar a semifinal y soñar con alcanzar el número 1. En semi le tocó el porteño I, Vertberguer, número 4 de Argentina al que venció por 6-4 y 6-0 , un primer set muy parejo, de mucha tensión sobre todo por que Valentín soñaba con llegar a la final para poder ser por primera vez el número 1 de Argentina y jugar un segundo set impecable. La final la empezó a jugar contra Mateo Carballo y ante un inicio muy parejo 3-3 y 30-30 y ahí la lluvia no permitió que se terminara y al repartir los puntos Valentín Garay quedó número 1 de Argentina.

Nicolás García Longo ante una excelente actuación en la Cosat de Ecuador al ganarle al uno del torneo y después llegar a cuartos de final y campeón de dobles le permitió sumar puntos para llegar al puesto número 7 de Argentina.

Lola Buñirigo después de perder en primera ronda contra Ariela Porras Buezo por 6-3 y 7-6, después llegó a semifinales de la second chance jugando un excelente partido y perder ajustadamente en dos set.