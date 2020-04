Estimados socios y lectores: a continuación ofrecemos para su disfrute, un nuevo aporte. En esta oportunidad, aprovechando que el próximo 23 se conmemora el Día del idioma, en homenaje al escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, quien falleció el 23 de abril de 1616, se ha seleccionado, en línea con la apreciación del escritor peruano Mario Vargas Llosa, el que considera a El Quijote un canto a la libertad, un fragmento del capítulo LVIII de la segunda parte. En este, el protagonista, recién salido del castillo de los duques, en el que lo han colmado de halagos y obsequios, pronuncia, justamente, una encendida defensa de dicha facultad:

… “—La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido; pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve me parecía a mí que estaba metido entre las estrecheces de la hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos, que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear al ánimo libre. ¡Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo”…