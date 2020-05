Para una nueva entrega de la emisión llevada adelante por la SADE filial Dolores para poner a disposición de los socios en especial, y de la comunidad en general, material de lectura para hacer más amena la cuarentena, hemos seleccionado una novela del escritor español Alejandro Palomas, titulada Un amor. Cabe aclarar que la obra cierra la trilogía iniciada con Una madre y continuada con Un perro. Las tres novelas relatan historias vivenciadas por una familia, integrada por la madre —Amalia— y tres hijos —Silvia, la mayor; Emma, la del medio y Fernando, el menor.

En Un amor, la boda de Emma con Magalí propicia, mientras se narran los preparativos y su concreción, el fluir de los recuerdos de otros hechos significativos de la familia, como la separación de Amalia después de muchos años de ser menospreciada, el inicio de una vida en soledad con su dejo de temor e inseguridad, los fracasos amorosos de Emma, la obsesión por el trabajo y por la limpieza de Silvia, la muerte de la abuela Ester, etc. El narrador toca con absoluta maestría los tonos de diversas emociones: dolor, enojo, alegría… y lleva al lector del presente al pasado, sin que advierta el punto de unión. El universo construido por Palomas es un ámbito cálido, acogedor, empático, donde cabe hasta el humor.

Aunque sé que tiene razón, la simple posibilidad de que mamá pueda perderse la boda de Emma me supera. Y no por mí sino porque sé que para ella sería un trago demasiado amargo, un fallo que no se perdonaría.

—Mejor sube tú—le digo. Yo la esperaré unos minutos más. No vaya a ser que justo ahora aparezca y no sepa encontrarnos.

Silvia, que ya está a un par de metros por encima de mí, se para al oírme y responde sin volverse, con una voz más dulcificada:

—Como quieras.

En cuanto la veo desaparecer por la doble puerta de cristal del edificio, vuelvo a sentarme en el escalón. Hace un día espléndido, uno de esos días de primavera que huele a verano y a la sal de mar que sube desde el puerto y que entrevera una brisa impregnada de cosas que, respiradas, llenan los pulmones de recuerdos que tienen que ver con estas calles, con este mar y con esta luz, y aunque no todos los recuerdos son buenos, todos pesan, vuelven y siguen respondiendo, cuando un olor, una sombra o un color tocan la tecla adecuada, y un fogonazo de pasado resucita desde lo oscuro. Sentado en la piedra húmeda de la escalera, veo la iglesia al fondo y a la derecha, la calle que circunda la plaza, con sus edificios antiguos reconvertidos en sedes de multinacionales y en hoteles, el rectorado de la universidad y un par más de edificios oficiales. A este lado, los borrachos siguen a lo suyo, enzarzados en su pelea particular, hasta que uno de ellos, el mayor, se mete directamente en la fuente a hacer sus necesidades al tiempo que un grupo de turistas japoneses los sortea con cara de no verlos. Miran hacia arriba: fachadas, ventanas, adornos, retazos del cielo añil de esta ciudad cada vez menos reconocible y más universal, intentando impregnarse de lo que no agrede, del pasado incorporado a lo que somos ahora y que quizá se convierta con el tiempo en un buen recuerdo, quién sabe.

De pronto, mientras los turistas y los borrachos siguen cada uno a lo suyo, entre las voces que vienen y van con la brisa y los recuerdos que la habitan se cuela la voz áspera y menuda de la abuela Ester, y en cuanto la reconozco no puedo evitar una sonrisa que la añoranza mata antes de dejar que nazca. Su frase, una de las muchas que le oíamos repetir al final, cuando la cordura, los años y las ganas habían empezado a separarse de ella dejándola navegar a la deriva hacia la despedida, chispea de pronto en la pantalla vacía de mi mente, acercándome a ella y a lo que fue para mí con todo el peso de su acierto: “A fin de cuentas la vida no es mucho más que los lugares y las personas que frecuentamos”, decía. “Eso y también las coincidencias. Lástima que cuando lo entendemos ya somos demasiado viejos y queda poco por frecuentar”. Eso decía y es lo que vuelvo a oír aquí, de espaldas a la misma puerta de cristal del registro que crucé hace unos años cuando, poco antes de que papá y mamá se divorciaran, y harta de las perrerías de él, Silvia decidió cambiarse de orden los apellidos y me pidió que la acompañara. Recuerdo que cuando salimos con la gestión ya hecha, había empezado a llover y ella lloraba en silencio, triste y encogida. Tiempo después me diría que lo de cambiarse los apellidos es como desordenarte por dentro, como si de repente alguien cogiera tu diario, le cambiara el orden de las páginas y cortara las fotos por la mitad, construyendo con los restos fotos nuevas que tienes que aprender a reconocer porque, si no lo haces, es como si te hubieras quedado sin nada. “Con esto —había dicho llevándose la mano al plexo— . Reconocerlas con esto”.

Un amor (Alejandro Palomas) Primera parte, capítulo 2