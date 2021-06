Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

Cuando hablo de respeto no lo hago en lo que atañe al acatamiento a ciegas y sin críticas o disensos, ni al reverencial y sumiso, sino al que surge mínimamente de considerar al otro como individuo y persona y reconocer que tiene derechos como tal y necesidades y aspiraciones semejantes a uno.

Quien ha aprendido a respetar, exige respeto para sí mismo, pero saber que solo puede lograrlo si respeta a los demás, pues el respeto no se impone ni se exige por decisión individual, unilateral y arbitraria, sino se consigue a través del buen trato, la empatía y fundamentalmente de una cualidad o virtud que falta en estos tiempos que corren que es la tolerancia.

El respeto como actitud de tolerancia nos permite convivir en la diversidad.

La tolerancia es el paso para la urbanidad, pero también para respetar las ideas del que piensa distinto, cosa que se ha hecho muy difícil en este país, ya que el exclusivismo ideológico ha excluido al diálogo base de todo acuerdo y consenso que lime las asperezas de un disenso antagónico y confrontativo.

También vale para el respeto mutuo entre los individuos de una sociedad, saber que nadie es dueño de la verdad y que cada uno puede tener una parte de ella, no de manera absoluta, sino relativa, siendo siempre opinable y discutible. De allí que uno de los factores que más atenta contra dicho respeto mutuo es el fanatismo siempre producto de la necedad.

También el egoísmo en sus variadas manifestaciones y la soberbia son factores negativos para que exista respeto tanto entre los individuos como de éstos con relación a las autoridades, porque el egoísmo se ensimisma y excluye y la soberbia avasalla y se coloca en una omnipotente condición de superioridad y preponderancia. Además la ira y el malhumor cuando son insolentes.

La base del respeto está esencialmente en la consideración de cada individuo como persona humana. Es decir como personas somos iguales, como individuos somos distintos, esa es la perfecta ecuación que debe existir para que haya mutuo respeto en las relaciones interpersonales, y en la del Estado con los particulares el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley y la irrestricta observancia de los derechos humanos en todos sus aspectos, pero especialmente el de no discriminar por ninguna causa que sea.

El respeto colectivamente hablando es la base del orden social (acatamiento a reglas convencionales) y al orden público (acatamiento a la ley).

El orden social (normas morales y buenas costumbres) y el orden público (obligatorio cumplimiento de la ley), limita la libertad individual, en pos de una civilizada y pacífica convivencia y del bien común, siendo el Estado el máximo responsable de que sea así.

El respeto tanto en las relaciones interpersonales como el que surge de la conciencia y el comportamiento colectivo no sólo nacen de pautas educativas y culturales, sino también de la confianza o la desconfianza que se tiene respecto a las autoridades.

Es una regla que a la autoridad se la debe respetar, pero más allá de la misma, solo en los hechos se la respeta cuando tiene autoridad moral y es digna de confianza y credibilidad.

El orden debe basarse en el respeto consensuado, y no en el abuso de autoridad para imponer respeto a través de la violencia y el miedo, pues cuando ello sucede no es que se limiten legítimamente las libertades individuales, sino que se las viola ilegítimamente, tal como sucedió con el terrorismo de Estado en la época de la última dictadura militar.

El que es impuesto por miedo, más que sumisión es opresión.

El respeto para ser tal debe ser mutuo o recíproco, de persona a persona y de los particulares con relación al Estado y viceversa.

Cuando se rompe o quiebra dicha reciprocidad pasa a ver falta de respeto, de una persona que ofende a otra o de un Estado que viola libertades y derechos de sus habitantes.

Alguien me preguntó ¿por qué los argentinos somos tan proclives a faltar el respeto al orden?, ¿se respetaba más antes que ahora?, la respuesta es difícil y compleja. Comenzando que no son la mayoría de los argentinos quienes transgreden el orden y adoptan actitudes de falta de respeto. Lo que sí antes el respeto era inculcado y hoy es poco enseñado, problema que no es de los jóvenes sino de los adultos, que más que no corregirlos no predican con el ejemplo.

Pero la causa mayor, es en este país la falta de respeto que sufre el pueblo de parte de los gobiernos, que le miente, cometen actos de corrupción y ostentan descaradamente privilegios, cuando a mucha gente le sobran necesidades y se les niegan derechos.

Una reflexión:” El orden es responsabilidad del Estado, pero no hay orden que se pueda sostener cuando el pueblo no es respetado en el reconocimiento de sus legítimos derechos ni oído en sus justos reclamos”.