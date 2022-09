La actividad, abierta a la comunidad, estuvo organizada por el Prof. Gastón Garófalo y tuvo una excelente cantidad de público que participó debatiendo y planteando sobre el tema.

Ayer por la tarde en la sede de Rotary Club Dolores, el Ing. Prof. Pedro Schiama, ex Director de Jóvenes y Adultos en Educación de la Provincia, brindó una Charla muy interesante sobre Educación y Trabajo.

La actividad fue organizada por el Prof. Gastón Garófalo, ex Presidente del Consejo Escolar Dolores, y tuvo una asistencia numerosa y participativa. Se habló de la necesidad de plantear la Educación desde un panorama general y también desde cuestiones específicas.

Schiama destacó la labor de Garófalo desde el Consejo Escolar y la Secretaría de Educación Municipal: “A Gastón lo conocí hace seis años, allá por marzo de 2016. Yo fui Director de Jóvenes y Adultos en la provincia y recién empezábamos la gestión. Recuerdo que vino, golpeó la puerta y tenía dos millones de Proyectos para Dolores, lo propio de donde yo estaba y me contaba de otras cosas más que tenía pensadas. Después de cuatro años de gestión, donde vine tres o cuatro veces a Dolores, de ver el estado de las Escuelas en la ciudad, le dije a él que si en la provincia de Buenos Aires hubiéramos tenido 135 Gastón Garófalo, las Escuelas estarían mucho mejor. Yo no lo conocía, lo conocí ahí en la gestión, y es una persona trabajadora, insistidora, que cuando se le pone un tema entre ceja y ceja, lo cumple”.

Se detuvo entre otros puntos, en el abordaje del área: “Hay que pensar la Educación de una manera más integral, no discutir solo una parte chiquita, que es la consecuencia. La repitencia o no es una consecuencia, por ejemplo, de como está el Sistema Educativo, el contexto social y la realidad que tenemos en la provincia y en este caso en Dolores en particular. Cuando hablamos de Educación y Trabajo, de la repitencia y estos temas, hay que tener cuidado. Es como cuando uno tiene en una casa uno quiere arreglar el techo pero se le caen las paredes, el piso está todo roto. El Sistema Educativo tiene problemas mucho más grandes, y la repitencia es una consecuencia de esos problemas. Los chicos repiten porque vienen con mala base, porque tienen problemas sociales, porque muchas veces no se sienten alojados en la Escuela”.

Uno de los temas centrales fue la no adaptación de la enseñanza a las grandes transformaciones de las últimas décadas: “Soy un convencido de que uno de los problemas que tenemos en la Escuela Secundaria es que no se ha transformado como se ha transformado la sociedad. Hoy cualquiera de nosotros, yo tengo 59 años, va a una Escuela y se sigue enseñando con contenidos y estilo de enseñanza iguales que hace 40 años. Y la sociedad en 40 años fíjense como cambió. Hace tres o cuatro años discutimos si había que usar el celular o no en la Escuela, vino la pandemia y el celular fue la única manera de comunicarse de mucha gente con el sistema educativo”.

Al mismo tiempo remarcó lo importante que es la gestión desde los municipios: “En Educación pareciera que todo el tema educativo depende de la provincia, y en realidad creo que la Educación cada día se va a empezar a jugar más, y más tiene que ver, el tema de lo local. Justamente la transformación que hizo Gastón con el arreglo de las Escuelas, fue porque el estaba convencido de que desde el municipio podía hacer mucho, desde el Consejo Escolar y como parte del municipio para el mantenimiento de las escuelas. Hay otros lugares de la provincia donde no es así, se está esperando siempre que haga la provincia. Yo creo que el municipio, en lo cercano, tiene que tener una mirada y una intervención más profunda en el tema educativo”.