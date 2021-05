por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

Le he dado ese nombre porque en mi opinión es todo una ideología que va más allá de la idiosincrasia del porteño, o sea el que nació y vive en la ciudad de Buenos Aires. Y digo que es una ideología que se impone hasta nuestros días desde los orígenes de nuestra historia, porque el unitarismo que ella encarnó y sigue encarnando prevaleció al federalismo proclamado por nuestra Constitución, pero para nada practicado por casi ningún gobierno nacional, salvo algunas excepciones.

Es una ideología política, económica, social y cultural.

En lo político, constituyó y sigue constituyendo el triunfo de las ideas unitarias por sobre las federales. El país se maneja desde la ciudad de Buenos Aires, no sólo por ser la capital de la república y el asiento del gobierno nacional, sino porque dicha ciudad detenta desde siempre el poder económico, y consecuentemente el poder político que ha llevado a que el federalismo sea solo forma autonomías de las provincias) pero no real (abismal desigualdad presupuestaria entre la ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias).

La ciudad de Buenos Aires no solo atrae al turismo internacional, sino también y fundamentalmente a quienes quieren hacer negocios, bursátiles, financieros, comerciales, etc.

Todo se centra y se concentra en la Gran Ciudad y metrópolis, hoy detentando aún más poder político al ser ciudad autónoma equiparable a una provincia, es decir una ciudad Estado como bien la calificó el Dr. Bidart Campos. Lo que haciendo una comparación analógica con la historia antigua es la Grecia o la Roma dentro de un formal pero inexistente federalismo argentino.

La oligarquía nacional, industrial, agropecuaria, terrateniente, comercial, ya se había instalado en ella dese la época de la colonia, adquiriendo gran poder durante la época de Rivadavia e incluso de Rosas, llegando a su máxima expresión a fines del siglo XIX, y manejando a partir del poder económico los hilos de la política a través de gobiernos títeres o derrocando finalmente a gobiernos que pretendían imprimirle a sus políticas una tendencia nacional y social.

Su ideología incrementar sus riquezas y su única patria el dinero.

Ningún gobierno bien intencionado pudo hasta ahora con ellos.

Algunos dirán ¿pero la oligarquía no es privativa de la ciudad de Buenos Aires? Es cierto, existe en varias provincias argentinas. Pero también es cierto el refrán que dice “Dios está en todas partes, pero solo atiende en Buenos Aires”. En efecto, la cuestión no pasa por el lugar donde se halla radicada la industria o el latifundio, sino desde donde se lo maneja, es decir desde el lugar que por ser el gran mercado se realizan los negocios. Las acciones y títulos de las empresas se cotizan en la Bolsa y ésta se halla en la ciudad de Buenos Aires, lo mismo las operaciones comerciales con el exterior a través de la Aduana y el puerto de Buenos Aires, etc.

Es decir la ciudad de Buenos Aires es el mercado concentrador de toda la riqueza que se produce en este país, de allí la enorme transferencia de recursos desde las provincias hacia la metrópolis.

El porteñismo unitario que se ha beneficiado a través del puerto y la oligarquía nacional tienen una coincidencia en común: el mantenimiento del esquema agroexportador a costa de un subdesarrollo industrial que perjudica a las provincias que necesitan imperiosamente de esa fuente de producción y empleo, no así la ciudad de Buenos Aires que holgadamente se ha desarrollado a través de actividades de servicios, el comercio y el turismo.

Es tal y tan el poder del porteñismo unitario, que si bien la mayoría de los presidentes de la nación han sido de origen provincianos, no pudieron hasta hoy instaurar un real federalismo, en casos por no poder hacerlo y en otros por aceptación o resignación. Como también que la relación del porteñismo unitario y la concepción de la oligarquía nacional encajan perfectamente, siendo una demostración de ello que el peronismo casi nunca pudo ganar las lecciones en la ciudad de Buenos Aires, triunfando por el contrario y abrumadoramente los partidos liberales de derecha, que son la continuidad histórica del mitrismo unitario y conservador.

Además el porteñismo ha sido históricamente creador de divisiones y antinomias políticas, desde unitarios y federales, pasando por la secesión de Buenos Aires de la Confederación después de dictarse la Constitución de 1853, el enfrentamiento con la provincia de Buenos Aires en1880, a raíz del traspaso territorial a la órbita federal, etc.

La idiosincrasia del porteño ha sido siempre de diferenciarse del resto del país. El autor de la frase “el país no termina en la General Paz”, alude al porteño que piensa todo lo contrario. El porteñismo por su parte ha sido el mentor de la separación entre la capital y el interior del país, como si la ciudad de Buenos Aires fuese un estado aparte del resto. Habiendo dado muchos dolores de cabeza en la historia, sus actitudes de rebeldía rayanas al secesionismo, inviable en un sistema federal como el nuestro.

“Para el tango “la reina del Plata”, políticamente “la emperatriz unitaria”, con una impronta centralista, hegemónica y aristocrática”.