A cuatro años de iniciada la demanda para que se repare el viejo puente de la Ruta 2, en esa instancia judicial se debate aún quien es responsable de su mantención o reparación dado el peligro que presenta su estructura.

El juicio tramita en el Juzgado Contencioso de Dolores, habiendo señalado el Dr. Hugo Mauricio Trigo al iniciar la demanda su estado de abandono y el peligro que significada para quienes circulaban por ese lugar, precisando que la responsabilidad sobre su mantención y reparación recaería sobre la Municipalidad local por encontrarse ubicado en el Partido de Dolores a pocos metros del sector urbano, en la zona denominada comúnmente de quintas, resaltando que luego de la modificación del trazado de la ex Ruta Nacional 2 el Municipio habría asumido expresa o implícitamente derechos y deberes que no estaría cumpliendo, precisando que por Ordenanza 3.795 de agosto de 1992 a ese sector se le había impuesto “el nombre de ‘Ruta Carlos Gardel”. En su presentación el abogado también solicitaba una medida cautelar que dispusiera su clausura hasta que se concretaran las reparaciones que permitieran el tránsito seguro por ese lugar.

La Municipalidad, la Provincia y la Nación rechazaron tener responsabilidad alguna sobre el puente, por lo que en marzo de 2019 el Juez Dr. Antonio Escobar luego que un informe técnico indicara que el puente “se encontraba en riesgo de derrumbe”, resolvió que el Municipio procediera “a la inmediata clausura al tránsito en general del puente” con un vallado que impidiera el acceso de cualquier clase de vehículo y la colocación de carteles en ambos sentidos de circulación.

El Juez consideró que prima facie surgía la responsabilidad del Municipio en razón que cobraba a los vecinos de la zona la Tasa por «Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal», que el puente era utilizado casi con exclusividad por vecinos del lugar para acceder a sus propiedades.

El fallo fue apelado por la Municipalidad ante la Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata, tribunal superior que en noviembre de ese mismo año confirmó la resolución del Juez Escobar.

Mientras tanto el Dr. Trigo denunciaba que no se cumplía con la manda judicial, acompañando en agosto de ese año la Municipalidad y como respuesta un informe de Obras Públicas del Municipio junto con 5 fotografías, en las que se señalaba se podía visualizar el cerramiento del puente como también la colocación de los carteles que indican que estaba clausurado.

Ello en un principio resultaba correcto y estaba a la vista de todos, sin embargo de la misma forma en que se habían colocado tramos de guardrail cruzados para impedir la circulación sobre el puente estos fueron sacados y el transito se reinició, el que aún persiste pese al riesgo que significa por el nulo estado de conservación y el peligro de derrumbe que presenta, tal como surgió del informe del profesional que analizó su estructura, y que indica: “…la estructura tiene un potencial riesgo de derrumbe, tratándose además de una rotura frágil, es decir, no se trataría de una falla sostenida en el tiempo, sino que por el contrario, de fallar los tirantes de hormigón, el colapso podría llevarse a cabo en un corto plazo de manera que sería imposible tomar medidas de seguridad…” (1)

En febrero del año pasado el Dr. Trigo realizó una nueva presentación denunciando esa situación, no registrándose aparentemente ninguna nueva medida respecto de la clausura de circulación que pareciera haber quedado en la nada, aunque sí han existido novedades en el juicio que siguió su trámite y que podrían echar una luz sobre quien es el responsable de su mantenimiento y reparación.

La Nación desde un comienzo negó tener responsabilidades sobre el puente, puntualizando que la Ruta 2 había sido provincializada. La Provincia a través de la Gerencia Ejecutiva de Vialidad provincial ha incorporado al expediente un informe que indica: “Parte de la ex ruta Nº 2 dejó de ser jurisdicción de la Dirección de Vialidad al ser reemplazada por la Autovía Nº 2 y el límite corresponde precisamente al Canal nº 9. De dicho punto hacia el norte, cambió de jerarquía y denominación pasando a ser Ruta Provincial Secundaria Nº 029-01. Hacia el sur, pasó a ser camino municipal incluyendo al puente de referencia”, resaltándose que en consecuencia era “clara la incumbencia de la Municipalidad de Dolores… en el mantenimiento del puente y camino en cuestión….”.

Por último y por más recientemente, destaca como novedad en la mencionada actuación judicial como otra área municipal se ha mostrado reticente en aportar la documentación que la justicia le ha requerido, el Concejo Deliberante, más precisamente su presidencia.

El Dr. Trigo en su presentación primaria había señalado, que en una sesión del año 2016 el entonces Presidente del Cuerpo (Mario Etchevarren) había realizado precisiones sobre el estado del puente, pero que sin embargo nada se había hecho.

En febrero del año pasado desde el Juzgado se solicitó a la Presidencia del Concejo la remisión de copia de todas las actas de las sesiones realizadas en ese año 2016, solicitud que nunca fue cumplimentada y que motivo que ahora, 14 meses después, se reiterara ese pedido pero con una consideración especial, se le recordó a la responsable del Cuerpo que el art. 397 del Código Procesal Civil y Comercial establece: “…Si el Juez advirtiere que determinada repartición pública, sin causa justificada, no cumple reiteradamente el deber de contestar oportunamente los informes, deberá poner el hecho en conocimiento del Ministerio de Gobierno a los efectos que correspondan….”.

No podemos cerrar este informe periodístico sin señalar que alguien debe hacer algo con el puente, no vaya a ser que una desgracia sea el corolario de una disputa por quien debió ocuparse y no lo hizo.