La ceremonia se realizó en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata, el pasado lunes, y contó con la participación de grandes figuras de distintas áreas de la cultura, además de público y autoridades de ambos países.

Dolores tuvo el honor de estar presente en la figura del payador Emanuel Gabotto, quien recibió una distinción que dedicó a su pueblo, además de remarcar su fuerte vínculo con el país vecino: “Fue una jornada muy especial, porque a mí la sangre me vincula también al Uruguay. Mi abuelo, que llegó a Salomón, enviudo muy joven y crió once hijos solo, era uruguayo. Su hijo Enrique Repetto, mi abuelo, fue Payador, después viene mi madre, y hasta mi sangre payadoril. Venimos desde el Uruguay no solamente por herencia cultural sino también por herencia sanguínea”.

La ceremonia tuvo la asistencia de figuras de la cultura y autoridades a todo nivel: “Había un montón de figuras importantes de diferentes áreas, tanto de Uruguay como de Argentina, autoridades consulares y de Cancillería, municipales y a nivel gobierno provincial y nacional. Dediqué mi distinción a Dolores y singularice también este hecho tan particular que tiene que ver un poco con la herencia criolla y herencia sanguínea”.

El dolorense recordó a su tierra, y no olvidó a los improvisadores del mundo: “Una jornada bárbara que dedique también a todas las improvisadoras e improvisadores del mundo, especialmente a los payadores uruguayos, ya que la distinción tiene que ver con su país, y a los payadores de Dolores también, porque yo surgí con ellos, arranque aprendiendo de todos ellos. Eso fue de las cosas lindas de una jornada con mucha emoción. Me acompañó Oscar Lanusse, un icono de la radio rioplatense, y al saber que me acompañaba le dieron un espontáneo presente. El Salón Dorado estaba bajo protocolo, por supuesto, colmado de artistas y de gente”.