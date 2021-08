Lo hizo el sábado por la mañana en la confitería La Ley, presentando los ejes de campaña. El espacio, encabezado por la Prof. Noelia Ibáñez, compite en estas elecciones unido en el Frente de Izquierda de los Trabajadores.

La Prof. Noelia Ibáñez, quien encabeza la lista, realizó la presentación comenzando por agradecer a los medios y también a mucha gente que se acerca con inquietudes. Explicó que no estaban presentes todos los candidatos por una cuestión de protocolo –al ser la presentación en un lugar cerrado, decidieron concurrir solamente algunos-.

Se explayó sobre los principales ejes de campaña, que tienen que ver esencialmente con la organización y lucha a través de un proyecto, de las mejoras de las condiciones de vida de los dolorenses y de su independencia de ciertas cuestiones que los condicionan.

En todo momento se marcó la pertenencia a un espacio nacional y provincial, el Frente de los Trabajadores de Izquierda y Partido Obrero, y sus representantes.

A continuación, algunos de los principales ejes que componen su plataforma electoral:

“Queremos agradecer a las personas que se han acercado con inquietudes, desde distintos barrios y también desde distintos lugares de trabajo, para no solo mostrarnos su apoyo, sino también sus inquietudes y preocupaciones. En un momento de la crisis que no solo está imponiendo el gobierno nacional, provincial y municipal, sino también los distintos gobierno que década tras década se vienen cambiando de nombre y de colores pero que siempre responden a grupos de grandes capitalistas, los que fugan capitales, los que no dejan la plata en el país, que responden a las directivas del FMI. Que responden a juntar plata para pagar la deuda externa en detrimento del presupuesto para salud, educación, trabajo, jubilados.

La pandemia ha sido un martillazo más en la cabeza de cada trabajador. Porque no es esta crisis producto de la pandemia sino que se ha agudizado una crisis preexistente. Y a esto venimos diciéndolo desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda y desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020. Junto a nuestros legisladores, por los intereses de la clase trabajadora”.

– “(…) La lucha que están llevando adelante miles de trabajadores en el país, para hacerle frente a la burocracia sindical que hoy está metida en las listas oficialistas y peronistas. Nosotros creemos en la total independencia de la clase trabajadora. Los sindicatos deben ser independientes de cualquier gobierno. Por eso marcamos profundamente esta diferencia. Cuando todos los sindicatos masivamente han firmado paritarias a la baja con los gobiernos, en detrimento de sus propios trabajadores a quienes dicen defender, nosotros estamos totalmente del otro lado. Por eso convocamos no solo al apoyo local de nuestra lista, sino también a un voto por la lista entera 501 1ª Unidad del Frente de Izquierda y de los Trabajadores”.

– “En el ámbito local elaboramos una serie de propuestas que se irán extendiendo, marcando una planificación a medida que sigamos construyendo este dialogo con vecinos y barrios de Dolores y Sevigné. En líneas generales nuestras propuestas tienen que ver con:

Viviendas y Obras Publicas: consideramos que es necesario un plan de viviendas sociales, realmente accesibles a las familias que más necesitan viviendas, para frenar especulaciones inmobiliarias. También planificar mejoras en las viviendas muy precarizadas, que carecen de higiene por carecer de material adecuado para sustentarse habitacionalmente. Y en este plan se incluye también la idea de generar fuentes de trabajo genuinas. Sumado a obras hídricas para terminar con las inundaciones en Dolores. Todo esto tiene este doble factor de generar trabajo en una población con un altísimo porcentaje de trabajo precarizado y en negro. La gestión estatal de generación de trabajo es fundamental, y si estamos en una banca vamos a pelear por eso.

– (…) En cuanto a mujeres y diversidades creemos necesario que de una vez por todas Dolores tenga su casa refugio para la mujer víctima de violencia. Proponemos un Consejo Autónomo de Mujeres electas, revocables, con presupuesto específico e independencia de los poderes de turno, de los gobiernos de turno. Además a nivel provincial y nacional proponemos la elección de jueces y fiscales también revocables. Daremos pelea en el HCD si es que estamos, y si no la daremos desde afuera, por la implementación del cupo laboral travesti trans que ya fue aprobado en el Concejo Deliberante pero que necesitamos que se ponga en práctica. Y atender a todas las problemáticas de las diversidades sexuales, las familias más vulnerables y la mujer en Dolores.

– (…) Otro eje imprescindible para nosotros es el Medioambiente. Creemos en la organización de vecinos y vecinas para luchar contra los basurales a cielo abierto, exigir el plan de obras hídricas que mencionamos, para controlar el cumplimiento de las normas sanitarias, preservar los espacios verdes. Para preservarnos del uso de agrotóxicos en espacios urbanos, y para realmente hacer un relevamiento del uso de agrotóxicos en la zona. Es esencial la participación de vecinos en cada barrio organizados en asamblea, acompañando las gestiones que puedan hacerse desde una banca. Y acompañar esto con políticas de educación ambiental consensuadas con las agrupaciones barriales. (…) La Planta de Reciclaje debe estar bajo control vecinal y asociaciones ambientalistas, con trabajadores estables y capacitaciones permanentes.

– (…) Proponemos un proyecto integral para que el gobierno municipal se haga cargo permanentemente de las castraciones de los animales callejeros. Este es un proyecto que fue elaborado por nuestra compañera y también candidata Maria Clara Cortiglia, que hace años lo viene desarrollando como plan integral que ayuda a la salud pública. También creemos necesaria la puesta en funcionamiento de un hospital veterinario municipal.

– (…) En Educación y Cultura proponemos una serie de obras de infraestructura que se profundicen y continúen a la luz del requerimiento que surgió de las nuevas maneras de dar clase en pandemia. Necesitamos que las escuelas tengan acceso a internet, y sobre todo para quienes no tengan acceso a las herramientas de conectividad. Que el estado pueda brindárselas. No solo en estado de pandemia; ya que estas herramientas para la educación son necesarias por esta manera de enseñar y trabajar en la escuela. Muchos alumnos de primario, secundario y terciario no cuentan hoy con estas herramientas.

Candidatos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores

Concejales Titulares

1º) Ibáñez María Noelia.

2º) Ubarrieta Oscar Alberto “Lolo”.

3º) Echevarría Analía Raquel.

4º) Martínez Mario.

5º) Cortiglia María Clara.

6º) Rosales Guillermo.

7º) Aguilera Andrea Celeste.

Concejales Suplentes

1º) Martínez Juan Ramón.

2º) Tormey Fernanda Elizabeth.

3º) Ubarrieta Oscar Manuel.

4º) Etcharren Emilce Mariela.

Consejeros Escolares

1º) Barbieri María Del Rosario.

2º) Álvarez Rolando Ernesto

Consejeros Escolares Suplentes

1º) Asad Helena Fabiana.

2º) Suárez Ezequiel Zenón D.