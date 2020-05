La adecuada nutrición durante la cuarentena, el complemento con ejercicio físico y control de la ansiedad, son cuestiones claves para nuestra salud. Para hablar del tema lo hicimos con Josefina Di Marzio Genta, joven profesional dolorense que decía: “Me recibí en la UCA de la ciudad de La Plata en 2018. Actualmente trabajo en Dolores, y sigo capacitándome día a día en varias áreas que me interesan, siempre dentro de la Nutrición, y algunas que conocí en el transcurso de la carrera. Además soy antropometrista ISAK level 1 recibida con Francis Holway en CABA, por 4 años estoy avalada a nivel internacional por dicho organismo”.

- ¿Por qué eligió esta profesión, cuando supo que iba a estudiarla?

Siempre tuve tendencia por el abordaje de la salud, es una carrera nueva donde todavía falta bastante por descubrir. Me interesaron mucho desde el comienzo los diferentes trastornos que afectan nuestro cuerpo y las diferentes maneras de trabajarlos. Al avanzar la carrera fui descubriendo la relación con la actividad física y el deporte y especializándome en dicha área.

- En palabras, ¿de qué se trata alimentarse adecuadamente y que ganamos haciéndolo?

Alimentarse adecuadamente es muy general… cada uno tiene diferentes requerimientos que varían según edad, sexo, patología, objetivos, etc. La idea es abordar cada caso cómo si fuera único escuchando al paciente, ya qué hay que tener en cuenta lo adecuado y también lo cultural. Es importante respetar gustos y hábitos de la población, y nivel socioeconómico entre otros aspectos. Una vez obtenidos estos datos llevar la alimentación a lo más saludable posible para esa persona y sus características. Y lo fundamental que ganas es salud y bienestar.

- ¿Cómo ve a la sociedad en general frente a lo nutricional? ¿Hay conciencia?

En los últimos años la nutrición ha cobrado mucho interés en la sociedad en general, me asombro cada vez que en el consultorio tengo pacientes jóvenes que van solo por el hecho de verificar si están alimentándose bien, lo cual es súper satisfactorio recordando que la salud es la ausencia de enfermedad, y una vez que ya tenes la enfermedad hay que abordarlo desde ese estado. La preocupación sobre alimentos, calidad y cantidad es muchísima, y en general ocurre en todas las edades por la conciencia que se ha tomado, pero mucho más en los jóvenes, que además de la estética se sienten atraídos por estar con energía y niveles de proteínas correctos. A las personas que más les cuesta son aquellas que tienen la enfermedad presente, como obesidad, ya que no solo es una patología nutricional sino qué hay que abordarla interdisciplinariamente con psicólogos etc., y que requiere un cambio total de la perspectiva del paciente para lograr que no vuelva a subir lo que bajo. El llamado “efecto rebote”.

- ¿La obesidad puede detectarse en los niños a tiempo? ¿Es frecuente?

La obesidad es una enfermedad que puede presentarse en niños y que es importante detectarla a tiempo para lograr que los hábitos que adquirió cambien. Generalmente las primeras variaciones las detecta el pediatra a través de la libreta sanitaria y la curva de crecimiento. Cuando se detecta que el niño está por encima de la media (del promedio) debería ser derivado a un nutricionista para que comience la tarea de “educación alimentaria nutricional “que generalmente va destinada al padre/madre o quien se encuentre a cargo del niño. Es difícil pero es posible, sobre todo es importante para evitar que en el futuro desarrolle enfermedades metabólicas. También es de importancia un abordaje especial, ya que el niño no es un adulto en miniatura… es un individuo en constante crecimiento, lo cual debe tenerse en cuenta para que a su “dieta” no le falte ningún macro ni micronutriente. Digo “dieta” entre comillas porque me gusta llamarlo plan alimentario, dejando esa palabra de lado, que quizá estigmatiza una modalidad de alimentación. Es muy frecuente en nuestro país, tenemos un elevado porcentaje de obesidad y siento que es muy relevante que se derive a tiempo por parte de pediatras.

- ¿Es conveniente que los adultos mayores consuman lácteos light? ¿Cuáles son los alimentos básicos que la gente mayor debería consumir siempre?

A partir de los 5 años de edad todas las personas (sin enfermedades) deberían consumir lácteos “descremados/semi descremados “. Light siempre hace referencia a la reducción de azúcares/grasas en cuanto a la forma original del producto que escojamos. Por ejemplo la cantidad de grasa en una leche entera en 100 gr es 3 gr y la descremada (packaging verde) tiene 1,5 gr en 100 gr del producto. Considero que es benéfico para el perfil lipídico de las personas a nivel general. Cómo alimentos básicos se recomiendan todos aquellos que están incluidos en el óvalo nutricional, lo que antes era la pirámide nutricional. Que también lleva indicadas las porciones generales de los mismos, teniendo en cuenta a los hidratos de carbono complejos (cereales y legumbres) como la fuente predominante de consumo. Y en el otro extremo encontraremos a los azúcares y las grasas, siendo estos los que menos se deberían consumir.

- ¿Hay proporción entre mujeres y varones en las consultas, o a los hombres les sigue costando asumir que deben cambiar su alimentación?

Tanto hombres como mujeres acuden a las consultas, las mujeres son más valientes y cuando sugieren los médicos una Inter consulta con un/una nutricionista van enseguida. A los hombres les cuesta un poco más y generalmente son los que suelen ir acompañados. En cuanto a la población adolescente, son un 50 y 50 los que acuden, ambos en general para cambios en su composición corporal para cierto deporte, aumentar energía, buscando ayuda para generar más músculo en el gym, estética, para realizarse una antropometría (sirve para pormenorizar las partes del cuerpo y medir cantidad de músculo, grasa, superficies óseas y saber qué tipo de somatotipo tenés); y acorde a eso hacer un plan mucho más específico a sus medidas corporales. Generalmente esta última opción es la que más recomiendo para los/as que realizan diferentes deportes y se preparan para competencias, o simplemente quieren mejorar su rendimiento.

- ¿Qué recomendaciones básicas daría para esta situación de cuarentena?

A través de mi página de Instagram, nutricion.josefinadmg, di varios consejos para intentar sobrellevar esta situación inusual que nos ha tomado por sorpresa. Son estas:

Recomendación N 1: Tratar de manejar la ansiedad, que es una pregunta muy frecuente en mis pacientes, a través de terapias alternativas. La ansiedad y el estrés es necesario que lo traten con profesionales competentes en el área (psicólogos) y ver el origen de ello para poder controlarlo y evitar canalizarlo con la comida. Otras terapias alternativas son la pintura, la música, el arte en general, pilates, yoga, etc.

Recomendación N 2: Que se permitan estar mal y desanimados algunos días, el positivismo es fundamental pero hay días que no podemos sostenerlo y enseguida suelen sentirse culpables. La culpa en estos casos no suma a los tratamientos ya que tiende a la frustración. Siempre digo “si un día comiste un chocolate o una porción de pizza de más, ya paso, mañana será otro día con nuevas oportunidades de volver al ritmo saludable”.

Recomendación N 3 (y última): En cuanto a lo nutricional no te desesperes por bajar de peso, pero si trata de mantenerte, no subir ni bajar es la meta fundamental para luego retomar desde donde se había interrumpido. Parece fácil pero es una meta difícil de mantener ya que encerrados solemos comer el doble, o alimentos que no son habituales en la rutina.

- ¿La ausencia o disminución de la actividad física en esta época es un factor importante, o no hay cambios notorios en el organismo?

La actividad física es fundamental, siempre. No concibo planes de alimentación sin los 3 elementos fundamentales: alimentación completa y equilibrada, actividad física y descanso. Las tres son híper-necesarias y si una falla, los resultados son más lentos o no se ven. Por suerte y gracias a los medios tecnológicos de comunicación hoy en día hay mucha facilidad para conectarse a clases de gym virtuales, o profes que la proporcionan a través de aplicaciones, o lo más simple, ponerte un video de zumba en YouTube y moverte. No hay excusas. Muchos profesores están brindando herramientas para que la actividad física no cese, hay que aprovechar esta facilidad y aprovechar que ahora hay tiempo. Las excusas sobran pero los medios están.

- ¿Restaurantes y casas de comida toman en cuenta a celiacos, hipertensos, etc., o aún falta conciencia?

Actualmente y gracias a la conciencia social y la importancia de la alimentación, muchos restaurantes han añadido a su carta menús veggies (vegetarianos) y también celiacos. Es importante que no solo se agreguen estos menús, sino que también se tenga conciencia de la manipulación de alimentos. En el caso de la celiaquía es fundamental que no se produzca la llamada “contaminación cruzada”, que tiene que ver con la higiene de los utensilios, mesadas etc., para evitar que los alimentos realizados con TACC se mezclen con los que son aptos para celiacos, o sea los que no tienen TACC. A veces es falta de infraestructura, ya que tenés diferentes tipos/etapas dentro de la celiaquía, hay algunos pacientes que solo al polvillo de la harina reaccionan desfavorablemente.

- ¿Consultas, seguimientos y lo referido a su trabajo, lo hace online?

Desde que comenzó la cuarentena me mantengo conectada con mis pacientes a través de mensajes o página de Instagram donde sigo activa subiendo recetas, consejos etc. No estoy por el momento dando consultas online ya que no es muy fácil realizar controles por una PC (sobre todo cuando necesito controlar peso o pliegues corporales). Trato de responder dudas de mis pacientes y de que se sientan acompañados en este difícil momento. También estoy conectada para aquellos que quieran arrancar un estilo de vida saludable. Es muy importante el acompañamiento, por ese motivo también estoy organizando “videos en vivo” en Instagram con otros profesionales, para canalizar dudas de actividad física y nutrición, e incluso psicología y nutrición.