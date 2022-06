Nuestro Obispo vino el pasado viernes a la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Dolores a festejar una fiesta. La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús que celebra el corazón de Jesucristo como símbolo de su entrega, amor y piedad hacia la humanidad. Es representado tradicionalmente con la imagen del corazón resplandeciente de Jesús.

La conmemoración tiene lugar 71 días después de la Pascua, por lo que siempre cae un viernes.

Lo acompañaron el Párroco de la Iglesia: el Presbítero Enrique Paz, el Padre Juan María Menchacabaso y el Presbítero Alejandro Menguchi y los fieles que colmaron la Parroquia.

Se leyó la Parábola del Buen Pastor según el Evangelio, Lucas 15, 1-7.

¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros; y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos, y les dice: “Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no tengan necesidad de conversión.

Nuestro Obispo se acercó a los fieles y en medio del Templo, reflexionó: -en estas épocas han cambiado mucho las cosas- sugiriendo: -hoy ha quedado sólo una oveja en el redil, es nuestra tarea recuperar a las noventa y nueve perdidas –

Esta sabia y profunda enseñanza de Monseñor Malfa, basada en la Biblia nos debe mover a reclamar a políticos y funcionarios de respetar nuestros valores esenciales, tradiciones, instituciones y sobre todo la vida de las personas por nacer.

Luis Raffo