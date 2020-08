Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano.

La expresión “nuevo orden mundial” nace a partir de la Primera Guerra Mundial y de los 14 puntos del presidente estadounidense Wilson, que sirvieron de base para la creación de la Liga de las Naciones, antecedente de la ONU. Luego fue también empleada cuando se formó ésta organización y al término de la guerra fría en los acuerdos entre Estados Unidos y Rusia.

Refiere a todo cambio histórico en el orden mundial a raíz de la aparición de nuevas ideologías o de variaciones en cuanto a la supremacía del poder político y económico de uno o algunos estados.

Ciertos manifestantes que han salido a las calles durante la cuarentena, entre otras protestas, expresan su rechazo al nuevo orden mundial.

Visto ligeramente parecería una protesta delirante. Pero en verdad no la es, aunque tal vez quienes la manifiestan no sepan en profundidad de qué se trata, y solo repitan al momento de hablar o de imprimirlas en pancartas, por ser inducidos por ideólogos que sí saben el motivo que ella tiene.

Es una constante histórica que en cada era o siglo se produzca un cambio en el orden mundial por la aparición de una nueva ideología política o de un Estado que desplaza a otro en la primacía en el poder político y económico a nivel global.

La expresión es moderna, pero como hecho histórico es viejo y antiguo. En efecto, la primera manifestación fue el Tratado de Tordesillas en 1491 entre Portugal y España, estableciendo la línea de demarcación entre los territorios descubiertos y por descubrir de cada Corona.

La Revolución Industrial inglesa en lo económico y la Revolución Francesa en lo político en el siglo XVIII. La aparición de Estados Unidos como potencia mundial a partir del fin de la Primera Guerra Mundial y consolidada desde 1933 con la asunción como presidente de Franklin Delano Roosevelt.

La Conferencia de Yalta en 1945, después de la segunda Guerra Mundial, entre Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, para planear la derrota de las potencias del Eje y el futuro de Europa.

La caída del Muro de Berlín en 1989 marcó el nacimiento de una nueva era, con reformas en el Este europeo y el fin de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

Desde allí, Estados Unidos sin su tradicional antagonista, adquiere mayor preponderancia a nivel global, etapa en que comienza la llamada “globalización”, con la importación en países emergentes y subdesarrollados del neoliberalismo como ideología económica, sustentada en la escuela De Chicago que propugnaba el libre mercado, la apertura de la economía con reformas tales como reducción del gasto público para fines sociales, privatización de empresas estatales y flexibilización laboral.

Por su parte, no obstante la desintegración de la Unión Soviética, Rusia sigue siendo una potencia especialmente por su poderío armamentístico, y por tal razón miembro del Grupo de los 8 países más desarrollados del mundo.

No obstante el descenso parcial de Rusia como potencia oriental, a partir de la década de 1980, se le suma a la ya fuerte Japón, un conjunto de países que comienzan a perfilarse como prósperos, casos como Hong Kong, Taiwán, Tailandia, Corea del Sur y en especial China, que a pesar de continuar siendo un país socialista marxista, ya que su Constitución la define como Estado Socialista de dictadura del proletariado, produjo reformas económicas muy importantes que incrementaron su industrialización, tanto en materia textil y petrolera, como en siderúrgica, metalúrgica, química, mecánica y producción alimenticia, convirtiéndose en el mayor competidor de Estados Unidos, incluso superándolo hoy, lo que lleva a pensar con tal lógica que China ya es una gran potencia y puede ser la primera en un tiempo muy cercano.

Además la pandemia la ha dejado mucho mejor parada que a Estados Unidos, cuya crisis económica actual es impensada, especialmente por el alto índice de desocupados.

En verdad, la puja no solo es entre Occidente y Oriente y entre las dos economías más fuertes a nivel mundial, sino también entre dos ideologías, la neoliberal representada por Estados Unidos y la socialista por China, ya que hablar de una occidentalización de ésta última no se condice con la realidad de un país que no obstante la muerte de Mao, sigue siendo socialista marxista o maoísta como se le quiera llamar.

También el rechazo expresado por algunos manifestantes últimamente en Argentina contra el nuevo orden mundial, responde a que un giro en la supremacía política y económica hacia Asia, implicaría la decadencia del neoliberalismo como ideología y el retorno en occidente al Estado Benefactor, es decir de un estado más ocupado en las necesidades de los sectores sociales más humildes y vulnerables, cosa que ya se está asomando como indicio durante esta pandemia, y que ha venido para quedarse, tal vez por largo tiempo, incluso en países con políticas neoliberales.

Un cambio en la primera potencia mundial va a influir globalmente como es lógico. Pero Argentina tiene hoy la gran oportunidad ante la crisis económica internacional que deja la pandemia, de producir su recuperación, abocándose a lo suyo, que es reactivar la producción, el empleo, la industria y las exportaciones.

Además con China es más fluido el comercio, en especial de soja y carne, que con Estados Unidos y países de Europa, dado el fuerte proteccionismo que éstos aplican.

Para finalizar, en una suerte de verso, un pedido propio: “Al actual y sucesivos gobiernos les pido que honren la soberanía. Y si la nueva gran potencia es China, evitar que cope el mercado interno, por ser prioridad la Industria Argentina”.