En el marco del Mes de las Niñeces, este sábado 20 y el domingo 21 de agosto el Museo Libres del Sur (Juan B. Selva Nº 390, Dolores) invita a festejar el día de las infancias con actividades libres y gratuitas. La iniciativa forma parte de una serie de propuestas para toda la familia, llevadas adelante por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El sábado, a las 15:00, se presentará “Lo ves o no lo ves”, un espectáculo de teatro musical en homenaje a María Elena Walsh. El mismo, con idea y dirección de María Mangone, cuenta la historia de dos vecinos que no saben que son vecinos, y que a lo largo de un día muy particular, descubrirán que tienen mucho más en común de lo que se imaginaban. Se trata de un relato disparatado que se va hilvanando de canción en canción a través del juego, la comedia, la ternura y la amistad.

En tanto, el domingo, a las 15:00, se presentará en el Museo “Compañía de Circo”, espectáculo para todas las edades en el cual dos artistas en escena se proponen desafiar las alturas, jugando con la gravedad y el humor.

La presentación de “Compañía de Circo” volverá a ofrecerse en el Museo el domingo 28 de agosto, también a las 15:00, con entrada libre y gratuita, para continuar celebrando el mes de las Niñeces.