Mas allá de compartir el espíritu del no uso de pirotecnia debemos aclarar que en principio debiera existir una Ordenanza que lo disponga, aunque ello no sería posible, porque la Suprema Corte de Justicia provincial declaró en su momento inconstitucional una norma de otro municipio que también prohibía.

A muchos intendentes se les hace difícil entender que en una comunidad organizada legalmente se debe actuar en cumplimiento de las normas vigentes, por más buena intención o voluntad que impulse su decisión.

Es el caso de Camilo Etchevarren, quien según difundió la Municipalidad firmó un Decreto que prohíbe en el Partido de Dolores “la comercialización, exhibición (¿?), tenencia, manipulación, uso particular, fabricación, depósito, transporte, distribución y venta al público o mayorista y ambulante de artificios pirotécnicos, cualquiera fuera su naturaleza y característica, así como también los denominados globos aerostáticos de pirotecnia”.

Para abordar el tema es necesario en principio debemos resaltar, que si bien compartimos el espíritu de la prohibición como ciudadanos estamos sujetos a la ley, en particular a los dos artículos de la Constitución provincial, el 25º, que dice que “ningún habitante de la Provincia estará obligado a hacer lo que la ley no manda, ni será privado de hacer lo que ella no prohíbe”. También el 27º, que señala que “la libertad de trabajo, industria y comercio, es un derecho asegurado a todo habitante de la Provincia, siempre que no ofenda o perjudique a la moral o a la salubridad pública, ni sea contrario a las leyes del país o a los derechos de tercero”.

En cuanto a nivel municipal es de recordar cuáles son las atribuciones que la Ley Orgánica de las Municipalidades otorga al Concejo Deliberante y cuáles corresponden al Departamento Ejecutivo (en cabeza de quien es Intendente).

El artículo 107º de L.O.M. indica que se denomina Ordenanza a la disposición que sanciona el Concejo Deliberante que crea, reforma, suspende o deroga una regla general, cuyo cumplimiento compete al Departamento Ejecutivo. “Las Ordenanzas serán consideradas ley en sentido formal y material” resalta.

Ese mismo artículo establece que “la administración general y la ejecución de las ordenanzas corresponde exclusivamente al Departamento Ejecutivo”.

Sobre qué es un Decreto, es de señalar que para todo Poder, en este caso el Departamento Ejecutivo, es la “disposición administrativa” que puede dictar dentro de lo que es su competencia o para el cumplimiento de las Ordenanzas.

Dado que dentro de las atribuciones propias que la LOM otorga al Intendente no está la de “prohibir”, de hacerlo sería en cumplimiento de una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante, norma que por lo que conocemos el Legislativo local no ha dictado y que de hacerse sería “inconstitucional”. Veamos por qué.

En septiembre del año pasado la Suprema Corte de Justicia provincial, con los votos de los ministros Dres. Eduardo Néstor de Lázzari, Daniel Fernando Soria, Luis Esteban Genoud e Hilda Kogan, así lo consideró al resolver una demanda iniciada por la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales contra Municipalidad de General Alvarado, sobre la inconstitucionalidad de una Ordenanza dictada en 2015 que prohibía en el ámbito de dicho Partido “la fabricación, tenencia, guarda, acopio, depósito, venta o cualquier otra modalidad de comercialización mayorista o minorista y el uso particular de elementos de pirotecnia y cohetería; al mismo tiempo que se vedó la fabricación, venta, comercialización, entrega, utilización, encendido y suelta de globos aerostáticos luminosos”, atento que ello resultaba una intromisión en lo que disponía la Ley Nacional de Armas y Explosivos.

Además los demandantes consideraban que tal prohibición total “quebranta el principio de libre circulación territorial de mercancías, como así también, el derecho a la propiedad privada y al ejercicio de industrias lícitas”, resaltando la desproporción que entrañaba la decisión de prohibir “en orden a asegurar la tranquilidad y seguridad de la población; objetivos estos últimos que bien pueden ser resguardados ejerciendo un debido control”.

El fallo del máximo Tribunal provincial analizó profundamente el caso, resaltó que la ordenanza cuestionada perseguía un propósito legítimo, el de “asegurar la tranquilidad y seguridad de la población”, pero recordó que “el poder de policía no debe llegar al extremo de prohibir una actividad lícita con tanta generalidad”, pues justamente “las leyes reglamentarias no deben alterar los principios, garantías y derechos reconocidos constitucionalmente…”.

Por ello los Jueces de la Corte resolvieron por unanimidad declarar “inconstitucional” la ordenanza cuestionada, disponiendo que se dictara una “nueva ordenanza regulatoria de la actividad, sustituyendo la prohibición absoluta por una reglamentación razonable que permita el desenvolvimiento de los derechos en juego de modo compatible…”.

Por último es de resaltar que muchos municipios dieron marcha atrás con este tipo de prohibiciones, y que este fallo podría abrir la posibilidad en Dolores que alguien afectado por el Decreto de Etchevarren, inicie una demanda resarcitoria de las pérdidas que la disposición le pueda ocasionar, lo que seguramente no es de desear por la afectación que ello podría producir al erario público.

Quizás lo razonable hubiera sido que meses atrás el Municipio reglamentara la venta de pirotecnia, o acordara con aquellos que acostumbran comerciarla que tipos serían los aceptables desde el punto de vista de salvaguardar a la población y los animales de sus efectos.