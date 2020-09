por el Dr. Héctor Ulises Napolitano.

Los seres humanos vivimos rodeados de cosas bellas y útiles que nos da la naturaleza y de toxinas que constituyen un riesgo permanente para nuestra salud, tal como son los microbios.

Como su nombre lo indica, los microbios son microorganismos, es decir organismos que por su pequeñez por lo general son imperceptibles a la vista y sólo visibles a través del microscopio. Los hay de origen vegetal y animal y que se hallan en todas partes, agua, aire, tierra, desperdicios biológicos y en cualquier objeto que se toque y que se halle infectado por alguno de ellos. De allí que en los últimos tiempos hayan aparecido múltiples desinfectantes en aerosoles para combatirlos, tanto en el aire como en la superficie, y la insistente recomendación de que las personas se laven bien las manos con agua y jabón después de haber tocado algún objeto en que pueden encontrarse.

Los más temidos son las bacterias y los virus. Hay bacterias productoras de enfermedades infectocontagiosas graves, como la tuberculosis, o neumonía, tétanos, etc. Algunas bacterias habitan en el agua y otras son producto de la fermentación y putrefacción de materias orgánicas. No toda bacteria es patógena, pues existen las que son beneficiosas para la salud. No así los virus que son todos perjudiciales a punto tal que dicha palabra significa etimológicamente “jugo venenoso”. Además se diferencian en que los virus son más pequeños que las bacterias, pues el tamaño de los mismos es de 20 a 500 milimicras de diámetro y que son parásitos intracelulares, es decir que parasitan en las células como huéspedes, mientras que las bacterias tienen existencia autónoma. También por la mayor cantidad de enfermedades graves que ocasiona, a saber: rabia, poliomielitis, fiebre hemorrágica por el virus de ébola, sarampión, varicela, herpes zoster, glosopeda, gripe, SIDA y ahora coronavirus, etc.

Bien señaló el famoso inventor de la PC y empresario Bill Gates años atrás, lo que hoy ante el avance pandémico del coronavirus constituye toda una predicción que un microorganismo patógeno con su propagación puede producir más estragos que el desencadenamiento de una guerra nuclear, a la que todos temen olvidándose de lo primero, que aunque provocado por un ínfimo y hasta invisible organismo puede llegar a diezmar a una parte importante de la humanidad.

Dicho olvido trae como consecuencia la omisión involuntaria en la observancia de hábitos higiénicos tan elementales y sencillos como necesarios para prevenirse de los efectos patógenos de microbios que conviven con nosotros.

También aprovecho para señalar otro gran olvido que generalmente se incurre con respecto a los problemas climáticos y del medio ambiente, a los que se suelen minimizar a nivel de los gobiernos, pero que la realidad en el mundo muestra el peligroso avance no sólo en la amenaza de lo que pueden llegar a producir, sino en hechos concretos que ocurren, como desequilibrios en los ecosistemas y cataclismos antes no vistos, por ejemplo la proliferación de tsunamis, aumento del nivel y constante invasión de océanos y mares, etc.

En síntesis, para el coronavirus o frente a cualquier catástrofe que lo tiene o lo ha tenido en vilo, es costumbre del humano decir haber aprendido y desde allí ser más cuidadoso y prevenido. Sin embargo, también es su costumbre, después que todo ha sucedido, reincidir en volver a hacer lo mismo, olvidándose de lo que dijo mientras estuvo en peligro.

Todo lo cual no implica vivir con miedos, sino tomar las cosas en serio. Por lo que es pánico sin mediar un riesgo de contagio evitar un beso o un abrazo.